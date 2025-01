Minh Tuyết và Mie gặp sự cố ở "Chị đẹp", bật khóc khi được Cẩm Ly hỗ trợ

Trong tập 12 Chị đẹp đạp gió lên sóng tối 4/1, các thí sinh bước vào vòng công diễn 5, cũng là công diễn cuối cùng trước chung kết.

Theo quy tắc ở công diễn 5, việc ưu tiên lựa chọn thứ tự biểu diễn của các đội theo từng đường đua sẽ căn cứ vào đánh giá của "chủ đường đua" là Thu Phương và Mỹ Linh cùng dàn cố vấn chuyên môn đặc biệt.

Công diễn 5 có 3 vòng thi đấu, bao gồm: "Đường đua cấp bậc - Mỹ Linh"; "Đường đua 2-1 - Thu Phương" và "Đường đua đội trưởng".

Mở màn công diễn 5, đội Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, MisThy trình diễn ca khúc Từ chối nhẹ nhàng thôi. Tiết mục mang âm hưởng dân gian Việt Nam cùng sự kết hợp của đàn hạc - nhạc cụ châu Âu, nhận số điểm 3.160 từ khán giả trường quay.

Tiết mục "Từ chối nhẹ nhàng thôi" mở đầu công diễn 5 (Ảnh: Ban tổ chức).

Tuimi, Xuân Nghi, Phương Thanh (thuộc đội Kiều Anh) trình diễn tạo hình nữ cao bồi trong sân khấu Don't you go. Nhóm biểu diễn không có vũ đạo, thể hiện giọng hát nội lực, chơi nhạc cụ khuấy động không khí trường quay. Sân khấu này nhận được 2.710 điểm.

Thảo Trang, Ngọc Phước, Hoàng Yến Chibi (thuộc đội Mie) trình diễn In the dark, xếp thứ ba trong "Đường đua cấp bậc - Mỹ Linh" với 2.620 điểm. Như vậy, trong đường đua này, đội Tóc Tiên thắng áp đảo, nhận một "bông hoa đạp gió" (tương đương một suất ra mắt đêm chung kết) từ Mỹ Linh.

Hậu Hoàng hỗ trợ tiết mục của Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Dương Hoàng Yến (Ảnh: Ban tổ chức).

Bước sang "Đường đua 2-1 - Thu Phương", nhóm Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Dương Hoàng Yến (thuộc đội Tóc Tiên) ra trận với tiết mục Ngày không anh. Nhóm mời "chị đẹp" Hậu Hoàng (thí sinh mùa một) quay trở lại hỗ trợ.

Với sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng, hoành tráng lấy cảm hứng từ văn hóa Thái Lan, tiết mục gây ấn tượng cho khán giả trường quay, nhận 3.020 điểm. Trước số điểm ấn tượng này, Minh Hằng đã không kiềm được nước mắt và bật khóc.

Đội Kiều Anh kết hợp cải lương và nhạc hiện đại (Ảnh: Ban tổ chức).

Tiết mục Em không thể trình diễn bởi đội Kiều Anh, Phương Thanh, Ngọc Thanh Tâm, Tuimi, Xuân Nghi, Thiều Bảo Trâm, có điểm nhấn là phần hát cải lương do NSND Thanh Hải và nghệ nhân Trần Tám hỗ trợ. Nhóm nhận được 2.800 điểm, đứng sau đội Minh Hằng.

Màn trình diễn cuối cùng khép lại tập 12 là sân khấu Gone gone gone của đội Mie, Minh Tuyết, Thảo Trang, Ngọc Phước, Hoàng Yến Chibi, Gil Lê. Các "chị đẹp" hóa thân thành những nhân vật mang cảm hứng văn hóa Trung Đông, lấy điểm nhấn là màn dẫn chuyện của ca sĩ Cẩm Ly.

Đội Mie trình diễn tiết mục lấy cảm hứng từ truyện cổ tích dân gian xứ Ba Tư (Ảnh: Ban tổ chức).

Ca sĩ Minh Tuyết rơi nước mắt xúc động trước màn trợ diễn của Cẩm Ly. Cô cho biết khi nghĩ ý tưởng sân khấu Gone gone gone, nhóm dự định mời diễn viên kịch dẫn chuyện. Tuy nhiên, ngày công diễn lại rơi vào thứ 6, đúng ngày diễn của sân khấu kịch. Lịch công diễn chỉ cách hai ngày, nhóm vô cùng hoang mang về trục trặc nhân sự.

"Nói thật lúc đó nhóm chúng tôi bó tay, nghĩ là ý tưởng sẽ không thể hoàn thiện được nữa. Đến khuya, Hoàng Yến Chibi có nhắn tin cho tôi, hỏi là sao không mời chị Cẩm Ly. Lúc đó tôi mới vỡ òa vì tại sao không nghĩ đến chị của mình ngay từ đầu. Tôi cảm ơn chị Ly rất nhiều vì đã giúp tiết mục chúng tôi được trọn vẹn nhất", Minh Tuyết nói.

Minh Tuyết rưng rưng xúc động nói lời cảm ơn Cẩm Ly (Ảnh: Chụp màn hình).

Mặc dù vậy, đội Mie vẫn nhận kết quả thất bại khi sân khấu chỉ mang về 2.870 điểm. Đồng nghĩa, đội Tóc Tiên và đội Kiều Anh phòng thủ thành công trong "Đường đua 2-1 - Thu Phương", mỗi đội mang về một "bông hoa đạp gió".

Kết thúc hai đường đua, đội Tóc Tiên giành được hai vị trí ra mắt trong chung kết, đội Kiều Anh một vị trí. Ở tập sau, các chị đẹp sẽ thi đấu trong "Đường đua đội trưởng" với 3 tiết mục.