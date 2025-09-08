Minh tinh tố con trai Phó Tổng giám đốc đài truyền hình cưỡng bức, quay lén

Sự việc bắt nguồn từ giữa tháng 8. Giang Tổ Bình bất ngờ đăng tải một bài viết gây sốc trên nền tảng mạng xã hội, tiết lộ cô nhận được tin nhắn riêng từ một người bạn.

Người này chia sẻ việc bị một nhân viên đài truyền hình xâm hại tình dục và quay lén. Giang Tổ Bình thừa nhận, cô rất đau lòng khi nghe những chia sẻ của người này.

Giang Tổ Bình tố bạn trai cũ kém 22 tuổi cưỡng bức, làm nhục và quay video "nóng" để uy hiếp cô (Ảnh: Sina).

Trong bài đăng, Giang Tổ Bình tiết lộ rằng, cô gái đã bị người đàn ông chuốc rượu say. Khi thấy không khỏe, cô nhờ người này lấy thuốc để uống nhưng người đàn ông đã cho cô uống thuốc an thần. Sau đó, anh ta làm trò đồi bại với cô gái và dùng điện thoại chụp lại ảnh để làm vũ khí đe dọa cô.

Những chia sẻ của Tổ Bình gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Tới đầu tháng 9 này, đài truyền hình Tam Lập (Trung Quốc) tuyên bố mở cuộc điều tra liên quan đến những chia sẻ của Tổ Bình.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng đăng tải hình ảnh người đàn ông được cho là đã thực hiện hành vi đồi bại. Giang Tổ Bình che mờ gương mặt người này và ẩn ý sự thật sắp được hé lộ.

Ngày 5/9, nữ diễn viên bất ngờ công bố, người phụ nữ trong câu chuyện được cô đăng tải trên mạng xã hội chính là cô. Đồng thời, cô cũng công khai người đàn ông có hành vi đồi bại là Cung Ích Đình, con trai của Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Tam Lập (Trung Quốc).

Ngay trong ngày 5/9, cha của Cung Ích Đình đã tuyên bố tạm ngừng chức vụ để phối hợp điều tra.

Những chia sẻ của Giang Tổ Bình gây sốc mạng xã hội Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Chia sẻ trước truyền thông, ông nói: "Tôi không ủng hộ bất kỳ hành động nào ảnh hưởng tới nhà đài. Nhà đài đã tiến hành điều tra và tôi tuân thủ đầy đủ các quy trình. Tôi cũng là cha của con trai tôi và tôi tin tưởng con trai. Con trai tôi đã trưởng thành. Nếu làm sai, nó sẽ phải đối mặt và chịu trách nhiệm".

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, Giang Tổ Bình và Cung Ích Đình từng hẹn hò bất chấp khoảng cách 22 tuổi.

Tháng 6 vừa rồi, Cung Ích Đình theo Giang Tổ Bình về nhà sau một bữa tiệc. Thời điểm này, họ đã chia tay. Khi thấy Giang Tổ Bình lên cơn đau tim, Cung Ích Đình đã cho bạn gái cũ uống thuốc mê rồi cưỡng bức và quay lén.

Giang Tổ Bình tố cáo Cung Ích Đình có hành vi bạo lực thể xác và chửi bới cô. Nữ diễn viên tuyên bố đâm đơn kiện và sẽ dùng toàn bộ số tiền bồi thường cho các tổ chức từ thiện.

Được biết, ngày 6/9, hai người phụ nữ khác cũng lên tiếng tố Cung Ích Đình có hành vi quấy rối họ.

Giang Tổ Bình là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Cung Ích Đình đã phủ nhận những chia sẻ của Tổ Bình. Anh chia sẻ với truyền thông: “Năm 2024, tôi yêu một người phụ nữ hơn tôi 20 tuổi. Chúng tôi chính thức hẹn hò vào ngày 23/10/2024. Cô ấy là nữ diễn viên nổi tiếng Giang Tổ Bình. Chúng tôi thống nhất giữ kín mối quan hệ.

Suốt thời gian hẹn hò, khoảng cách tuổi tác và quan điểm khác biệt dẫn đến nhiều cuộc cãi vã giữa hai chúng tôi. Sau nhiều lần chia tay rồi tái hợp, cuối cùng chúng tôi chính thức chấm dứt mối quan hệ vào ngày 31/8”.

Giang Tổ Bình (SN 1978) là diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Cô từng tham gia nhiều bộ phim như: Phong Vân, Tiệm cầm đồ số 8, Ân oán tình thù, Phật sống Tế Công, Tiểu thư ngàn vàng, Khi người ta yêu, Công chúa Hoài Ngọc, Đời sống chợ đêm…