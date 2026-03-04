Minh Hằng tiết lộ tính cách thật của Tóc Tiên và tình chị em ngoài đời

Dịp Quốc tế phụ nữ 8/3, Minh Hằng và Tóc Tiên gây bất ngờ khi lần đầu kết hợp cùng nhau trong MV Hoa hồng ai vun trồng. Hai "chị đẹp" khiến khán giả trầm trồ khi thay 6 bộ trang phục, thể hiện khả năng đọc rap và nhiều vũ đạo nóng bỏng trong lần kết hợp này.

Minh Hằng cho biết, từ lâu cô đã có dự định thực hiện một dự án âm nhạc cùng Tóc Tiên. “Tôi ấp ủ điều này từ rất lâu nhưng nghĩ là một chuyện, tìm được ca khúc hợp với chất giọng của cả hai lại là câu chuyện khác. Trước khi ngỏ lời, tôi cho Tiên nghe ca khúc này trong một lần hai chị em gặp nhau trên máy bay khi đi diễn. Nghe xong, Tiên nhận lời ngay và rất hào hứng với sản phẩm âm nhạc đầu tiên của hai chị em”, Minh Hằng chia sẻ.

Minh Hằng và Tóc Tiên lần đầu kết hợp cùng nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hoa hồng ai vun trồng là sáng tác của nhóm DTAP với giai điệu bắt tai, ca từ mang nhiều ý nghĩa như lời nhắn nhủ đến phụ nữ rằng hãy yêu thương bản thân và yêu thương lẫn nhau.

“Bởi không phải ai cũng sẽ có hạnh phúc trọn vẹn. Ca khúc lần này là món quà tôi muốn dành tặng cho tất cả chị em phụ nữ, chứ không riêng gì tôi hay Tóc Tiên. Tôi hiểu rằng khi một người phụ nữ không đủ yêu thương bản thân, họ sẽ không thật sự hạnh phúc và người bên cạnh họ cũng thế", Minh Hằng bộc bạch.

Là chị em thân thiết ở ngoài đời, Minh Hằng tiết lộ, Tóc Tiên là một người rất yêu nghề, kính nghiệp, một khi nhận lời làm gì sẽ luôn làm hết sức có thể.

“Không phải tự nhiên mà Tóc Tiên giữ vững phong độ lẫn độ hot nhiều năm qua. Vì hợp tính nhau và đều theo đuổi tinh thần chuyên nghiệp, hai chị em dù thu âm hay quay hình đều rất ăn ý, không mất nhiều thời gian”, Minh Hằng nói thêm.

Minh Hằng và Tóc Tiên thay 6 bộ trang phục trong MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về phần Tóc Tiên, nữ ca sĩ cho biết khi nhận lời tham gia vào dự án của Minh Hằng, cô tin tưởng tuyệt đối về sự chỉn chu của người chị thân thiết, nhất là khi ê-kíp sản xuất quy tụ những tên tuổi hàng đầu hiện nay như đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc sáng tạo Alex Fox, nhà sản xuất âm nhạc DTAP...

Tóc Tiên chia sẻ: “Trong công việc, chị Hằng là một người rất chỉn chu, kỹ tính và nguyên tắc nên tôi rất yên tâm khi làm việc cùng chị ấy và ê-kíp. Chúng tôi đều thích sự chỉn chu và luôn muốn sản phẩm của mình đẹp nhất có thể. Ngoài ra, chị Hằng là một người rất phóng khoáng với chị em, không hề tính toán thiệt hơn. Chị ấy như một người chị cả, luôn bảo vệ và lo lắng cho các em của mình”.

Nữ ca sĩ cũng nói thêm, nhờ lần quay hình này cô đã được truyền cảm hứng và cảm thấy đã đến lúc mình phải trở lại với đường đua âm nhạc vì đã lâu không thực hiện MV.