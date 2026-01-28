Miễn phí tham quan Không gian giới thiệu Di sản tư liệu của Việt Nam

Sáng 28/1, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) chính thức ra mắt Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu.

Theo Ban tổ chức sự kiện ra mắt, Không gian giới thiệu Di sản tư liệu là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, có định hướng dài hạn, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia.

Hiện nay, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước là cơ quan trực tiếp quản lý hai Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam được UNESCO ghi danh là Mộc bản triều Nguyễn và Châu bản triều Nguyễn.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng nhấn mạnh, tài liệu lưu trữ quốc gia là nguồn sử liệu đặc biệt quan trọng, phản ánh trung thực tiến trình lịch sử, văn hóa, tư duy quản trị và sự phát triển của đất nước qua các thời kỳ.

Theo ông, việc ra đời Không gian giới thiệu cho thấy ngành Lưu trữ đang từng bước chuyển từ tư duy “lưu giữ” sang bảo quản gắn với phát huy, phục vụ xã hội và cộng đồng. Việc hình thành Không gian giới thiệu Di sản tư liệu không chỉ phù hợp với thông lệ quốc tế, mà còn khẳng định vai trò của cơ quan lưu trữ quốc gia như một địa chỉ tin cậy, cung cấp nguồn sử liệu gốc, xác thực cho nghiên cứu, giáo dục và truyền thông văn hóa.

Cục trưởng Đặng Thanh Tùng cho biết, Không gian giới thiệu không chỉ hiện thực hóa các quy định của Luật Lưu trữ năm 2024 về quyền tiếp cận thông tin của người dân, mà còn quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

“Chuyển đổi số trong lưu trữ chính là đổi mới cách cung cấp thông tin và cách công chúng tiếp cận, sử dụng tài liệu. Không gian này là nơi hiện thực hóa cách tiếp cận đó”, ông nói.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cho biết: “Để phục vụ đông đảo nhân dân, học sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu đến tham quan, tương tác và trực tiếp khai thác khối tài liệu, thông tin quý giá, chúng tôi sẽ chính thức mở cửa Không gian giới thiệu này từ ngày 3/3. Địa điểm tổ chức tại trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.

Để đăng ký tham quan, công chúng có thể truy cập vào website của Cục và cung cấp các thông tin cần thiết. Hệ thống sẽ gửi lại vé điện tử xác nhận một cách nhanh chóng và thuận tiện”.

Không gian giới thiệu được thiết kế gồm 3 hợp phần, trong đó trung tâm là Không gian media hiện đại, nơi tài liệu lưu trữ được chuyển hóa thành dữ liệu số, nội dung media và các sản phẩm tương tác đa phương tiện.

Bên cạnh đó là Không gian Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu, giúp công chúng có cái nhìn tổng quan, dễ tiếp cận về các di sản tư liệu thông qua hệ thống màn hình tra cứu, tương tác.

Đáng chú ý, trong dịp ra mắt, ban tổ chức lựa chọn giới thiệu một số tài liệu lưu trữ gốc tiêu biểu liên quan đến Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy và Hiến pháp, những biểu tượng thiêng liêng, kết tinh ý chí độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Nhiều hiện vật trưng bày tại đây là hiện vật gốc, lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng.

Chính vì vậy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Đặng Thanh Tùng kỳ vọng: "Không gian ngày hôm nay sẽ là "hạt giống" quan trọng khởi đầu cho một hành trình mới. Để trong một tương lai rất gần, một không gian xứng tầm sẽ hiện hữu - như một sự tri ân tất yếu của thế hệ hôm nay dành cho quá khứ và là món quà ý nghĩa nhất mà chúng ta trang trọng trao truyền lại cho muôn đời sau".

Tại đây cũng trưng bày các cuốn sách được thực hiện dựa trên tài liệu của Cục Văn thư và Lưu trữ, qua đó tôn vinh hành trình hình thành, phát triển của nghề lưu trữ và những thế hệ lao động đã lặng thầm gìn giữ di sản tư liệu quốc gia.

Được biết, Không gian giới thiệu sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề về Tết Hoàng cung qua Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn, kết hợp trải nghiệm in dập mộc bản trên giấy dó và tặng chữ thư pháp đầu xuân vào thời điểm mở cửa đón công chúng vào 3/3.

Với thông điệp “Khai trí đầu xuân - Tôn vinh văn hiến”, Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đến văn hóa có chiều sâu, một “lớp học lịch sử trực quan”, một hệ sinh thái học tập mở, phục vụ đa dạng đối tượng, từ học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu đến đông đảo công chúng và bạn bè quốc tế.