MC xinh đẹp Hàn Quốc bị biến dạng mặt nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ cận Tết

Theo chia sẻ của RalRal, trước dịp Tết, cô quyết định thực hiện hai thủ thuật gồm lấy bọng mỡ mí mắt dưới và nâng mũi với mong muốn có diện mạo chỉn chu hơn. Nữ MC cho biết trước khi phẫu thuật, cô được tư vấn rằng thủ thuật lấy bọng mỡ mí mắt dưới sẽ hạn chế tối đa tình trạng sưng và bầm tím.

MC RalRal chia sẻ hình ảnh trước và sau ca phẫu thuật thẩm mỹ cô thực hiện gần đây (Ảnh: Nate).

Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật, RalRal xuất hiện tình trạng tụ máu và sưng nề vùng mắt, khiến gương mặt thay đổi rõ rệt. Cô chia sẻ đã “hoảng hốt” khi nhìn thấy khuôn mặt sưng phồng, bầm tím vào sáng hôm sau.

Nữ MC mô tả cảm giác đau nhức kéo dài, ví như “bị hàng trăm con ong đốt”, đồng thời cho biết vùng da mặt căng tức do sưng tấy gây nhiều khó chịu.

RalRal cho hay cô và bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao tình trạng hậu phẫu. Nữ MC bày tỏ hy vọng không phát sinh thêm biến chứng nghiêm trọng và đang tuân thủ hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật, bao gồm kiêng rượu bia và đồ uống có cồn trong vòng một tháng.

Sinh năm 1992, RalRal được khán giả yêu mến nhờ phong cách hoạt ngôn, hài hước. Năm 2024, cô kết hôn với một người ngoài ngành giải trí hơn cô 11 tuổi và đón con gái đầu lòng.

MC RalRal sở hữu ngoại hình ưa nhìn trước khi dao kéo thẩm mỹ (Ảnh: IG).

Việc RalRal công khai tình trạng hậu phẫu một lần nữa làm dấy lên thảo luận về rủi ro tiềm ẩn của phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt trong giai đoạn cận lễ Tết - thời điểm nhu cầu làm đẹp gia tăng.

Hàn Quốc từ lâu được xem là “thủ phủ” phẫu thuật thẩm mỹ của châu Á, nơi mỗi năm ghi nhận hàng trăm nghìn ca can thiệp làm đẹp, không chỉ phục vụ người dân trong nước mà còn thu hút lượng lớn khách quốc tế. Từ cắt mí, nâng mũi, gọt hàm đến tiêm filler (chất làm đầy), botox hay hút mỡ tạo hình cơ thể, các dịch vụ thẩm mỹ tại đây ngày càng đa dạng và được quảng bá rộng rãi.

Theo SCMP, sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp này gắn liền với văn hóa đề cao ngoại hình, sức ảnh hưởng của Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc), phim truyền hình và mạng xã hội, nơi những hình ảnh “trước - sau” được lan truyền nhanh chóng, góp phần định hình chuẩn mực sắc đẹp.

Tuy nhiên, phía sau sự hào nhoáng là những nguy cơ y khoa không thể xem nhẹ. Phẫu thuật thẩm mỹ, dù phổ biến đến đâu, vẫn là một can thiệp xâm lấn tiềm ẩn rủi ro như nhiễm trùng, tụ máu, hoại tử mô, biến dạng cấu trúc, thậm chí tai biến gây mê nguy hiểm tính mạng. Một số trường hợp còn gặp tổn thương thần kinh dẫn đến mất cảm giác kéo dài, hoặc rơi vào khủng hoảng tâm lý khi kết quả không như mong đợi.

Ca sĩ Park Bom là một trong những ngôi sao được cho là lạm dụng dao kéo thẩm mỹ làm đẹp tại Hàn Quốc (Ảnh: News).

Trao đổi với tờ Newsen, bác sĩ Kim Hyun Joon, chuyên gia phẫu thuật tạo hình tại Seoul (Hàn Quốc), cảnh báo: “Nhiều bệnh nhân, đặc biệt là người trẻ, quyết định phẫu thuật chỉ sau khi xem hình ảnh trên mạng xã hội mà không hiểu đầy đủ về rủi ro. Bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng có tỷ lệ biến chứng nhất định. Điều quan trọng là phải được tư vấn trực tiếp, đánh giá sức khỏe tổng quát và có kỳ vọng thực tế”.

Theo ông, xu hướng chỉnh sửa quá mức để chạy theo tiêu chuẩn “mặt V-line”, mũi cao hay cằm nhọn có thể khiến gương mặt mất tự nhiên và làm tăng nguy cơ phải phẫu thuật lại.

Giới chuyên môn cũng cảnh báo tình trạng lựa chọn cơ sở giá rẻ, bác sĩ thiếu kinh nghiệm hoặc chạy theo xu hướng chỉnh sửa quá mức có thể khiến biến chứng gia tăng.

Do vậy, các chuyên gia khuyến nghị người có ý định phẫu thuật cần tìm hiểu kỹ giấy phép hoạt động, trình độ bác sĩ, kiểm tra sức khỏe tổng quát và chuẩn bị tâm lý thực tế trước khi quyết định, bởi làm đẹp chỉ thực sự có ý nghĩa khi đặt yếu tố an toàn và sức khỏe lên hàng đầu.