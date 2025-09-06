MC Thảo Vân thăm NSND Công Lý ở bệnh viện, hé lộ sức khoẻ của nam nghệ sĩ

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ngọc Hà - vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý - cho biết, sau khi mổ sỏi thận, sức khoẻ của "cô Đẩu" dần bình phục, nam nghệ sĩ đã ngồi dậy được và ăn cháo.

Kết quả xét nghiệm cho thấy NSND Công Lý không bị tiểu đường, không mỡ máu nên gia đình yên tâm. Ngọc Hà cũng cho biết thêm, trong những ngày Công Lý nằm viện, nhiều đồng nghiệp đã tới thăm.

MC Thảo Vân tới thăm NSND Công Lý, khi anh vừa phẫu thuật tại bệnh viện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngọc Hà cũng đăng tải hình ảnh một số bạn bè đến động viên NSND Công Lý. Trong đó, MC Thảo Vân cũng vào viện hỏi thăm sức khỏe của nam nghệ sĩ.

Trong bức ảnh, Thảo Vân thoải mái ngồi cạnh, hỏi thăm tình hình sức khỏe của Công Lý. Chị và "cô Đẩu" ngồi cạnh nhau và cười vui vẻ.

Ngọc Hà chính là người chụp lại những khoảnh khắc này giữa chồng và MC Thảo Vân.

Đây không phải lần đầu tiên Thảo Vân đi thăm Công Lý. Vào các dịp cuối năm, hay vào Tết Nguyên đán, chị thường cùng bạn bè hoặc con trai tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của Công Lý.

Trong các cuộc gặp gỡ này, MC Thảo Vân và Ngọc Hà hay trò chuyện, tạo không khí vui vẻ, thoải mái.

NSND Công Lý từng cho phóng viên Dân trí biết, nhiều người thắc mắc khi thấy Ngọc Hà và vợ cũ của anh có mối quan hệ thân thiết. Có người hỏi thẳng, anh có tác động gì để họ thân thiết vậy không?

Nam nghệ sĩ trả lời rằng, nếu người ta bị bắt làm một việc gì đó thì khó có thể bền lâu được. Anh cũng vui khi vợ mình luôn biết cách cư xử đúng mực và có mối quan hệ tốt với người cũ.

"Ngọc Hà và người cũ vẫn tâm sự, trò chuyện với nhau, họ "qua mặt", nói xấu tôi hàng ngày. Đi đâu về cũng mua quà tặng nhau. Đừng nói đến từ ngưỡng mộ hay gì đó tương tự, nó cao siêu quá, những cái đó là tự nhiên, do cách sống văn minh của họ đem lại. Có lẽ tôi là người may mắn", Công Lý tâm sự.

Theo Công Lý, bố mẹ anh cũng xem Thảo Vân như con gái. Chị vẫn thường tới thăm ông bà mỗi dịp lễ, Tết. Mỗi khi có những việc trọng đại của gia đình, bao giờ ông bà cũng gọi điện để thông báo hoặc mời Thảo Vân và con trai tham gia.

NSND Công Lý và Thảo Vân gặp nhau tại chương trình Gặp nhau cuối tuần. Năm 2004, cặp đôi kết hôn và nhận được không ít lời chúc mừng từ bạn bè đồng nghiệp và những người hâm mộ.

Sau 6 năm bên nhau, cả hai chia tay nhau trong sự tiếc nuối của khán giả. Tuy vậy, 15 năm sau ly hôn, Thảo Vân và Công Lý vẫn khiến khán giả có thiện cảm bởi cách hành xử với nhau văn minh.

Mối quan hệ văn minh của NSND Công Lý, MC Thảo Vân và Ngọc Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Công Lý và Thảo Vân có con trai tên là Nguyễn Công Gia Bảo (SN 2005). Thảo Vân từng chia sẻ rằng, chị và Công Lý luôn đặt lợi ích của con trai lên hàng đầu, giúp Gia Bảo lớn lên trong môi trường yêu thương, không bị ảnh hưởng bởi chuyện ly hôn của bố mẹ.