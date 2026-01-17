MC Quyền Linh: "Nhiều đạo diễn mời con gái đóng phim nhưng tôi từ chối"

"Tôi chưa cho con dấn thân vào showbiz ngay"

Nhiều khán giả thắc mắc vì sao đến nay Quyền Linh vẫn chưa được phong tặng danh hiệu NSƯT. Điều này có khiến anh chạnh lòng?

- Tôi không buồn. Hiện tại, tôi còn nằm trong hội đồng thẩm định cấp quốc gia danh hiệu NSƯT, NSND. Tôi cho rằng còn rất nhiều người giỏi hơn mình vẫn chưa được phong tặng.

Danh hiệu là cao quý, ai cũng phấn đấu để có được, nhưng mỗi người có một mục tiêu khác nhau.

Thực tế, tôi chưa từng làm hồ sơ xin xét tặng danh hiệu này. Tôi nghĩ, nếu mình làm hồ sơ có thể sẽ được, nhưng tôi muốn nhường cơ hội đó cho người khác trước, tôi là người sau cùng cũng không sao.

Tôi cũng từng nêu ý kiến về việc vì sao nghệ sĩ phải làm đơn để xin được xét tặng danh hiệu.

Tuy nhiên, đã sống và làm việc trong khuôn khổ pháp luật phải tuân theo cơ chế hiện hành, trừ khi cơ chế đó thay đổi.

Tôi mong rằng một ngày nào đó, các cấp, các ngành sẽ phong tặng cho nghệ sĩ mà không cần phải làm đơn.

Diễn viên, MC Quyền Linh (bên trái) tại sự kiện lễ trao giải Cánh diều 2025, tối 15/1, tại Hà Nội.

Hiện tại, Quyền Linh đã lùi về phía sau, vậy anh có đóng vai trò định hướng cho con cái?

- Chắc là không được. Người ta nói “bụt chùa nhà không thiêng” (cười). Mỗi người sống đều có mục đích riêng.

Tôi không định hướng, hay áp đặt con phải đi theo con đường của mình, theo nghề của bố mà chỉ đứng phía sau động viên, góp ý và cố vấn.

Nếu con không đi con đường mà tôi có thế mạnh, bản thân sẽ nhờ người khác hỗ trợ.

Hai con gái của anh hiện như là những gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng (KOL). Anh dạy con những gì khi bước vào môi trường showbiz?

- Tôi luôn dặn con rằng, khi bước ra đời sẽ có rất nhiều khó khăn, sóng gió, không có con đường nào bằng phẳng. Điều quan trọng nhất là phải mạnh mẽ, làm việc bằng sự nhiệt tình và cái tâm. Đó cũng là cách sống của tôi và tôi truyền lại tinh thần ấy cho các con.

Là người nổi tiếng, các con sẽ chịu sự giám sát của công chúng, đôi khi có những điều chúng ta không thể kiểm soát được hết.

Tôi dạy con phải biết lắng nghe, tiếp thu những đóng góp của khán giả để tự soi chiếu và thay đổi cho đúng.

Các cháu phản ứng ra sao trước những áp lực hay bình luận tiêu cực trên mạng xã hội?

- Con cũng từng tâm sự với tôi về những bình luận không hay trên mạng. Con cần đọc, soi chiếu và tự điều chỉnh. Sai - đúng phải tự chiêm nghiệm. Quan trọng là phải có bản lĩnh để vượt qua.

Áp lực cuộc sống thì ai cũng có, từ người lao động đến nghệ sĩ. Con gái lớn đi theo tôi nhiều nên cũng đã rèn luyện được bản lĩnh, còn bé nhỏ thì vẫn đang trong quá trình trưởng thành, chưa va chạm nhiều.

Khi các con ngày càng nổi tiếng và có tiềm năng tiến xa hơn cả bố, bên cạnh niềm tự hào, anh có trăn trở, lo lắng gì?

- Tôi không hề lo lắng về việc con nổi tiếng hơn bố, người ta vẫn nói "con hơn cha là nhà có phúc". Tuy nhiên, tôi cũng rất lo ngại những cám dỗ trong giới giải trí, nên hiện tại tôi chưa cho con dấn thân vào showbiz ngay.

Tôi bảo cháu: "Thôi con cứ học đại học xong đi, chừng nào có bằng đại học con muốn làm công việc gì thì làm".

Nhiều bạn bè là đạo diễn mời các cháu đóng phim nhưng tôi vẫn chưa đồng ý vì muốn con ưu tiên việc học trước đã.

Hiện tại, con gái lớn đã tự quản lý tiền bạc cá nhân, khi nào "kẹt" mới gọi cho bố, thậm chí đôi khi tôi còn... mượn tiền của bạn ấy (cười).

Diễn viên, MC Quyền Linh bên con gái Lọ Lem (Ảnh: Facebook nhân vật).

“Tôi muốn thử đóng vai ác một lần cho biết”

Sau thời gian dài gắn bó với vai trò MC và các hoạt động cộng đồng, nhiều khán giả vẫn đang mong chờ sự trở lại của anh Quyền Linh với màn ảnh rộng?

- Điện ảnh luôn là lĩnh vực tôi dành sự quan tâm đặc biệt, nhưng thực tế có những dự án tôi đã tính toán rất lâu, vẫn chưa thể thực hiện được.

Bản thân cứ suy nghĩ, cân nhắc mãi mà chưa biết khi nào mới có thể bắt tay vào làm.

Năm nay, tôi có nhận được lời mời tham gia một dự án điện ảnh, tuy nhiên, vẫn đang xem xét liệu vai diễn đó có thực sự phù hợp với mình hay không, nhất là về vấn đề sức khỏe.

Đóng phim điện ảnh vốn rất vất vả, tôi chưa dám nói trước điều gì. Có thể đến năm 2026 tôi mới chính thức tham gia, nhưng hiện tại mọi thứ vẫn trong quá trình cân nhắc.

Diễn viên, MC Quyền Linh chia sẻ rằng, anh đang cân nhắc việc tái xuất màn ảnh rộng.

Sau nhiều năm làm nghề, tiêu chí lựa chọn vai diễn của anh Quyền Linh hiện nay có gì thay đổi?

- Từ trước đến nay, các vai diễn của tôi thường gắn với hình ảnh người nông dân hiền lành, gần gũi, chất phác.

Chính vì vậy, tôi rất mong muốn được thử sức với một vai diễn hoàn toàn khác biệt, chẳng hạn như nhân vật phản diện.

Thực tế, tôi từng bày tỏ nguyện vọng này nhưng nhiều đạo diễn lại cho rằng gương mặt mình không hợp.

Bản thân cũng không chắc mình có làm tốt hay không, tôi vẫn rất muốn thử đóng vai ác một lần cho biết và xem khả năng của mình đến đâu.

Trong điện ảnh và nghệ thuật nói chung, việc lựa chọn vai thuộc về đạo diễn và ê-kíp sản xuất, chứ không phải diễn viên muốn hóa thân nhân vật thế nào cũng được. Nếu thực sự muốn đóng một vai theo ý mình, gần như chỉ còn cách tự đứng ra sản xuất.

Đạo diễn thường khai thác thế mạnh sẵn có của diễn viên, thay vì mạo hiểm biến một điểm yếu thành điểm mạnh. Những trường hợp dám “chơi”, dám giao cho diễn viên một dạng vai hoàn toàn trái ngược với hình ảnh quen thuộc không phải là không có, nhưng đó luôn là lựa chọn nhiều rủi ro.

Diễn viên, MC Quyền Linh cho biết, anh rất muốn một lần thử sức đóng vai ác.

Sau 30 năm làm nghề, điều gì là quan trọng nhất với anh ở thời điểm này?

- Hiện tại, với tôi, điều quan trọng nhất là sự bình an, hạnh phúc và sức khỏe.

Sau 30 năm làm nghề với đủ các vai trò từ sân khấu, điện ảnh đến truyền hình, tôi thấy mình đã trải nghiệm đủ rồi.

Tôi không còn đặt nặng áp lực phải có một vai diễn thật dữ dội hay phải chinh phục thêm đỉnh cao nào nữa.

Bây giờ, tôi muốn nhường cơ hội lại cho lớp trẻ. Tôi có thể đứng phía sau hỗ trợ, cố vấn hoặc làm bất cứ điều gì có ích cho thế hệ sau.

Tôi chỉ làm hết sức mình trong từng công việc, đi được tới đâu thì đi. Có những vai diễn hợp với mình, khiến mình có nhiều cảm xúc và diễn tốt hơn, thế là đủ.

MC Quyền Linh: "Với tôi, hạnh phúc là khi nhìn thấy người khác hạnh phúc".

Cảm giác như Quyền Linh đã về hưu?

- Đúng là đã đến lúc chúng ta nên buông bỏ nhiều thứ. Bản thân đã trải qua rất nhiều rồi. Với tôi, như vậy là đủ. Tôi xem đó là bước đệm để mình dành nhiều thời gian hơn cho việc động viên, hỗ trợ lớp trẻ.

Khi làm việc trong tâm thế thoải mái, không còn áp lực phải khẳng định bản thân hay kiếm tiền, tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Bắt đầu từ năm 2026, tôi ưu tiên những hành trình mang lại hạnh phúc cho những mảnh đời bất hạnh.

Nhìn lại hơn 30 năm làm nghề, đâu là giai đoạn rực rỡ nhất với anh?

- Tôi nghĩ không có giai đoạn nào là không khó khăn và không cần phải nỗ lực. Rực rỡ hay không là do khán giả đánh giá. Với tôi, điều quan trọng là mình đã nỗ lực hết sức trong suốt 30 năm làm nghề.

Tôi cảm thấy như vậy là đủ: Đủ để hài lòng, đủ để biết ơn và đủ để tiếp tục sống một cuộc đời nhẹ nhàng hơn, dành nhiều tâm sức hơn cho các hoạt động thiện nguyện và lan tỏa những điều tích cực.

Với tôi, hạnh phúc là khi nhìn thấy người khác hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Khi khán giả, những người xung quanh, hay những mảnh đời khó khăn được giúp đỡ cảm thấy vui hơn, tôi cũng thấy mình hạnh phúc.

Cảm ơn diễn viên, MC Quyền Linh vì những chia sẻ!

Quyền Linh sinh năm 1969 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (cũ). Thập niên 1990, anh ghi dấu qua các phim: Người Hà Nội, Những nẻo đường phù sa, Đồng tiền xương máu, Giao thời... Những năm gần đây, anh chuyển sang làm MC cho các chương trình: Vượt lên chính mình, Bạn muốn hẹn hò, Mái ấm gia đình Việt... Quyền Linh kết hôn với doanh nhân Dạ Thảo năm 2005, có 2 con gái đặt tên thân mật là Lọ Lem và Hạt Dẻ.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam