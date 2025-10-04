MC Hải Triều: "Ai cũng cần có một cuốn sách gối đầu"

MC, diễn viên Hải Triều vừa đảm nhận vai trò đại sứ văn hóa đọc tại Lễ hội sách An Khánh - Book Fest 2025, diễn ra từ ngày 1 đến 5/10 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, TPHCM. Sự kiện năm nay có chủ đề "Dòng chảy văn hóa cửa ngõ khu đô thị phía Đông", dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham dự.

Chia sẻ về việc đồng hành, Hải Triều cho biết những chương trình cộng đồng như lễ hội sách là cơ hội để anh lan tỏa thói quen đọc đến nhiều đối tượng, nhất là giới trẻ. Dù bận rộn với công việc giảng dạy, dẫn chương trình và nghệ thuật, anh vẫn sắp xếp thời gian tham gia.

Hải Triều từng phát hành 2 quyển sách mang dấu ấn cá nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại talkshow "Đổi thay từ những trang sách", Hải Triều cho rằng sách không chỉ cung cấp kiến thức mà còn lưu giữ nhiều câu chuyện, trải nghiệm của tác giả. Việc đọc giúp anh có thêm động lực, định hướng cho công việc và cuộc sống.

Hải Triều chia sẻ: "Tôi nghĩ việc có một cuốn sách "gối đầu" là cần thiết, bởi đôi khi nó giúp mình tìm thấy sự đồng cảm và động lực bước tiếp".

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Hải Triều còn là tác giả trẻ với 2 cuốn sách đã phát hành là Thương một người đã có người thương và Nói gì cho học trò vui. Trong công việc giảng dạy, anh thường giới thiệu thêm những đầu sách hay để sinh viên tham khảo và tự phát triển bản thân.

Trước băn khoăn về sự cạnh tranh của công nghệ đối với việc đọc, Hải Triều cho rằng sự phát triển này mang lại thuận lợi trong việc tiếp cận, chọn lọc tác phẩm phù hợp.

Ở vai trò người viết, anh nhấn mạnh: "Một cuốn sách không chỉ dừng lại ở câu chữ mà cần chứa đựng trải nghiệm cá nhân của tác giả để tạo cảm xúc cho người đọc. Việc lựa chọn sách phù hợp có thể giúp người đọc tìm thấy sự đồng cảm, rút ra bài học và củng cố sự tự tin, bản lĩnh trong cuộc sống".