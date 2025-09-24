Khám phá công nghệ thông tin y tế hiện đại qua bộ sách chuyên sâu

Trong kỷ nguyên số, công nghệ thông tin (CNTT) y tế đã trở thành trụ cột vận hành của mọi bệnh viện hiện đại. Từ đăng ký khám bệnh, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm đến quản lý hồ sơ và thanh toán viện phí, mọi quy trình đều được số hóa và kết nối liên thông.

Thực tế cho thấy, hầu hết bệnh viện tại Việt Nam đã triển khai phần mềm quản lý bệnh viện (HIS) và liên thông dữ liệu với cơ quan bảo hiểm, minh chứng rõ ràng rằng công nghệ thông tin là yếu tố không thể thiếu để bệnh viện hoạt động hiệu quả.

Đặc biệt, các xu hướng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ chẩn đoán, phân tích dữ liệu lớn (Big Data) dự báo dịch tễ, hay y tế từ xa (telehealth) kết nối bác sĩ với người bệnh đang ngày càng phổ biến, mang lại bước nhảy vọt về chất lượng dịch vụ.

Công nghệ thông tin thấm sâu vào mọi khâu, từ phòng mổ đến phòng hành chính, giúp giảm thiểu sai sót, nâng cao hiệu suất vận hành và cải thiện trải nghiệm của người bệnh.

Hai cuốn sách “Hệ thống thông tin y tế” và “Quản lý Công nghệ thông tin trong y tế - Chiến lược, tầm nhìn và kỹ năng” giúp bệnh viện vận hành hiệu quả, từ lý thuyết đến thực tiễn (Ảnh: MedInsights).

Trong bối cảnh đó, việc nâng cao hiểu biết và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ quản lý và nhân viên y tế trở thành yêu cầu sống còn. Bộ sách Hệ thống thông tin y tế và Quản lý Công nghệ thông tin trong y tế - Chiến lược, tầm nhìn và kỹ năng được Viện đánh giá Chất lượng và Phát triển Nguồn nhân lực Y tế (Hardi) xuất bản trong tháng 9, là nguồn tri thức cập nhật, giúp các bệnh viện Việt Nam bắt kịp xu hướng công nghệ hiện đại.

Cuốn Hệ thống thông tin y tế được biên soạn bởi các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cung cấp cái nhìn tổng quan từ cơ bản đến chuyên sâu về quản lý thông tin và ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe.

Sách cập nhật các xu hướng mới nhất như trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR/EMR). Độc giả được tiếp cận các phương pháp quản trị dữ liệu, bảo mật thông tin, cũng như tìm hiểu mô hình hệ thống thông tin bệnh viện tiên tiến trên thế giới.

Những nghiên cứu tình huống (case study) thực tiễn tại Việt Nam giúp kết nối lý thuyết với thực hành, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm quý báu. Xuất bản lần đầu năm 2005, đến nay sách đã được tái bản 5 lần và bán bản quyền ra nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Trong khi đó, cuốn Quản lý Công nghệ thông tin trong y tế - Chiến lược, tầm nhìn và kỹ năng nhấn mạnh rằng công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi gắn liền với quản trị phù hợp. Sách xem công nghệ thông tin y tế như một bộ phận chiến lược của bệnh viện, cần được lãnh đạo định hướng và đầu tư đúng mức.

Tác giả Susan T. Snedaker, với hơn 15 năm kinh nghiệm làm giám đốc công nghệ thông tin tại các tổ y tế lớn ở Arizona, Mỹ, chia sẻ những kỹ năng thiết yếu cho quản lý công nghệ thông tin y tế: Từ xây dựng chiến lược dài hạn, quản trị danh mục dự án, đến tạo giá trị gia tăng cho bệnh nhân thông qua công nghệ.

Đáng chú ý, cuốn sách còn đề cập đến tiếp thị công nghệ thông tin y tế, cách thuyết phục các bên liên quan, từ bác sĩ, điều dưỡng đến bệnh nhân, tích cực ủng hộ và sử dụng hệ thống mới.

Các chương về quản lý rủi ro, đảm bảo an ninh thông tin và y tế số, cùng đổi mới sáng tạo, mang đến góc nhìn toàn diện, giúp bệnh viện vận hành hệ thống công nghệ thông tin an toàn, linh hoạt trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng.