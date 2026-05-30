MC Bạch Lan Phương gây chú ý khi diện bikini, khoe sắc vóc gợi cảm

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Bạch Lan Phương thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc khoe vóc dáng trước biển, trong chuyến du lịch Cát Bà. Ở tuổi 40, bà xã diễn viên Huỳnh Anh khiến nhiều người trầm trồ bởi thân hình thon gọn, săn chắc cùng làn da mịn màng, khỏe khoắn.

Trong bộ ảnh mới, nữ MC lựa chọn set đồ tông xanh pastel tinh tế gồm bikini hai mảnh kết hợp chân váy quấn xẻ cao. Thiết kế vừa mang nét mềm mại, nữ tính vừa khéo léo tôn lên đường cong gợi cảm của cô.

Sau khi đăng tải, loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả dành lời khen cho sắc vóc ngày càng thăng hạng của nữ MC. Nhiều người nhận xét cô sở hữu thân hình “cực cháy”, đường nét cơ thể săn chắc không thua kém người mẫu chuyên nghiệp.

Một số bình luận hài hước viết: “Đẹp hết phần người khác rồi”, “Thân hình cháy quá em Phương ơi, khỏe và đẹp nữa”, “Nhìn săn chắc và đầy năng lượng”.

MC Bạch Lan Phương sở hữu số đo 3 vòng cuốn hút 82-60-94cm. Để giữ vóc dáng, cô cho biết hạn chế ăn sau 18h, giảm dầu mỡ và tinh bột cơm trắng. Thay vào đó, Bạch Lan Phương ưu tiên các loại tinh bột khác như miến, khoai lang hoặc các loại hạt, đồng thời bổ sung nhiều rau xanh và trứng trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Dù vậy, Bạch Lan Phương không ép bản thân quá khắt khe. Thi thoảng, nữ MC vẫn tự thưởng cho mình những bữa ăn thoải mái để tránh cảm giác thèm ăn, sau đó quay lại chế độ tập luyện và ăn uống nghiêm ngặt nhằm để về dáng.

Làn da "không tuổi" cũng là lợi thế lớn giúp Bạch Lan Phương duy trì vẻ trẻ trung. Người đẹp thừa nhận một phần nhờ may mắn có gen di truyền tốt, phần còn lại đến từ sự kiên trì chăm sóc bản thân trong nhiều năm. Là người làm trong lĩnh vực spa hơn một thập kỷ, cô hiểu rõ làn da của mình cần gì để bổ sung cho phù hợp.

"Tôi chưa bao giờ quên dưỡng da mỗi ngày và thỉnh thoảng có dùng máy móc can thiệp để giúp da săn chắc hơn", MC Bạch Lan Phương chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Bạch Lan Phương còn được nhiều người biết đến với lối sống năng động và niềm đam mê thể thao. Cựu MC cho biết, bản thân vốn ưa vận động nên từng tập gym rất nhiều, còn thời gian gần đây chuyển sang chơi pickleball. Theo nữ MC, bộ môn này không chỉ giúp cô duy trì sự dẻo dai mà còn mang lại nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống hằng ngày.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện pickleball. Không chỉ đầu tư trang phục thể thao chỉn chu, cô còn tham gia nhiều giải đấu giao lưu và duy trì thói quen vận động đều đặn để nâng cao sức khỏe, giữ gìn vóc dáng.

Không chỉ ghi điểm nhờ sắc vóc xinh đẹp, gợi cảm, Bạch Lan Phương còn nhận được nhiều lời khen về gu thời trang ngày càng đa dạng, trẻ trung.

Ở đời thường, nữ MC sinh năm 1986 chuộng trang phục sáng màu, mang phong cách nữ tính như áo ren mắt lưới cùng chân váy trắng xếp ly hay yếm denim phối ren nhẹ nhàng. Cô thường ưu tiên đi giày bệt hoặc dép sục để giữ sự thoải mái tối đa khi di chuyển.

Khi sánh đôi cùng diễn viên Huỳnh Anh tại các sự kiện, Bạch Lan Phương thường ưu tiên những thiết kế sang trọng, thanh lịch, kết hợp cùng giày cao gót nhẹ nhàng.

Dù có chiều cao khiêm tốn 1,53m so với ông xã Huỳnh Anh cao 1,78m, Bạch Lan Phương không quá bận tâm đến sự chênh lệch này.

Nữ MC ưu tiên giày dép phù hợp thay vì cố gắng "ăn gian" chiều cao. Cô cũng không áp lực phải ăn mặc để trẻ hơn tuổi mà hướng tới những thiết kế đúng với sở thích và cá tính riêng.

