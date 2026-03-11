MC Bạch Lan Phương bức xúc vì bị chê "không xứng với Huỳnh Anh"

Mới đây, MC Bạch Lan Phương bày tỏ sự bức xúc khi bị người lạ nhục mạ, chửi bới trên mạng xã hội. Cô cho biết, tình trạng này diễn ra trong suốt 6 năm qua, kể từ khi cô gắn bó với diễn viên Huỳnh Anh đến nay.

MC Bạch Lan Phương trong một cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

"Vẫn là câu chuyện bỉ bôi nhan sắc, bảo lấy mình là phí cho chồng mình, rồi chiêu trò đủ cả... Nhưng, có lẽ chỉ chồng mình là rõ nhất, cái nắm tay duy nhất đối với người ấy khi chông chênh nhất, đi qua những khúc thăng trầm nhất là ai.

Cũng chỉ có mình biết, chồng yêu thương mình nhiều thế nào. Trong một mối quan hệ, chẳng có phí hay không phí, xứng hay không xứng, mà là ở thời điểm đó, họ phù hợp với nhau. Không đi cùng nhau trong cơn mưa, tại sao lại đòi cùng nhau ngắm cầu vồng rực rỡ", cô tâm sự.

Theo Bạch Lan Phương, không ít lần cô đăng những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống đã nhận về lời mỉa mai, nói cô “khoe khoang”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, MC Bạch Lan Phương cho biết, cô chưa bao giờ lường trước rằng mình phải trải qua áp lực và lời lẽ công kích nhiều đến vậy.

Ban đầu, cô thậm chí không có ý định công khai mối quan hệ của mình. Nhưng Huỳnh Anh là người công khai trước, sau đó cô mới biết chuyện tình cảm của mình được mọi người quan tâm.

"Cuộc sống của tôi trước đó vốn dĩ màu hồng, vui vẻ và không có điều tiếng gì. Nhưng kể từ khi yêu rồi gắn bó với Huỳnh Anh, bất kỳ hành động hay lời nói nào của tôi cũng bị đem ra mổ xẻ, phán xét.

Dù làm trong ngành nghệ thuật, giải trí, có tâm lý vững vàng, đôi khi tôi cũng bị sốc. Trước đó, tôi vốn rất tự tin vào mình, nhưng những áp lực vô hình ấy đôi khi khiến tôi hoang mang", Bạch Lan Phương nói.

Nữ MC cho biết thêm, có những lúc bị nói quá nhiều, cô đã tự vấn bản thân xem có thực sự xấu xa như người ta đang nói hay không. Sau một thời gian nhìn nhận lại, cô khẳng định mình không như những gì dư luận thêu dệt.

Như gần đây, cô chỉ viết trạng thái bông đùa trên trang cá nhân, một số trang tin vẫn lấy lại và giật tít sai lệch.

Vợ chồng Bạch Lan Phương - Huỳnh Anh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cũng theo Bạch Lan Phương, nhiều người hiện nay chỉ đọc tiêu đề mà không cần quan tâm nội dung bên trong.

Cô bộc bạch: "Có những hôm vợ chồng tôi đang nằm xem tivi, lướt mạng xã hội thấy tin: "Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương đường ai nấy đi", cả hai chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác. Nhiều bài viết thêu dệt khiến chúng tôi bất ngờ, không hiểu từ đâu ra nữa.

Ban đầu, Huỳnh Anh cũng “xù lông” lên để bênh, bảo vệ vợ, anh ấy trực tiếp đáp trả các bình luận tiêu cực, công kích. Nhưng sau đó, chính tôi là người khuyên anh dừng lại. Tôi nói với anh rằng, xã hội là như vậy, chúng ta không thể ngăn cản được miệng lưỡi thế gian, nên tốt nhất là mặc kệ để mọi chuyện qua đi".

Nữ MC nói rằng, cô chưa bao giờ đánh giá thấp bản thân vì đã trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân. Cô đã từng yêu, có một cuộc tình đẹp và khi hết duyên thì dừng lại. Chưa bao giờ Bạch Lan Phương coi đó là điểm yếu của mình.

"Thực ra, ban đầu tôi không muốn tiến tới Huỳnh Anh vì thấy anh ấy đào hoa chứ không phải bởi tôi tự ti. Trong mối quan hệ này, bản thân chỉ cần Huỳnh Anh yêu và tôn trọng tôi cùng những người thân của tôi là đủ.

Anh không cần phải có trách nhiệm trong việc cấp dưỡng hay dạy dỗ con gái tôi, bởi đó là việc của tôi và bố bé. Hiện tại, mối quan hệ giữa anh và con gái tôi rất tốt đẹp. Hai chú cháu rất hợp nhau ở khoản chơi điện tử, đọc truyện tranh. Đôi khi, họ nói chuyện gì với nhau mà tôi cũng không hiểu được", Bạch Lan Phương kể lại.

Cô cũng chia sẻ rằng, ở tuổi 40, mình chỉ muốn một cuộc sống bình yên, khép kín và ít ồn ào.