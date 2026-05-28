"Hot girl IELTS 8.5" Thảo Tâm: Ngày càng gợi cảm, được cầu hôn ở tuổi 26

Mới đây, diễn viên Thảo Tâm khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chia sẻ đã nhận lời cầu hôn của bạn trai trong chuyến du lịch cùng hội bạn thân tại Hồ Tràm (TPHCM). Theo lời kể của nữ diễn viên, khi cô đang vui chơi trên bãi biển, bạn trai bất ngờ quỳ gối, trao nhẫn khiến cô xúc động bật khóc.

Dù công khai tin vui, Thảo Tâm vẫn giữ kín danh tính “nửa kia”. Cô cho biết tôn trọng mong muốn riêng tư của bạn trai nên chưa thể chia sẻ thêm thông tin. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 2000 vốn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Nguyễn Lâm Thảo Tâm sinh năm 2000, từng được nhiều khán giả biết đến với biệt danh “hot girl IELTS”. Cô gây ấn tượng với thành tích IELTS 8.5 ngay lần thi đầu tiên năm 17 tuổi, đồng thời từng giành Huy chương Vàng Olympic tiếng Anh toàn quốc và chiến thắng cuộc thi hùng biện quốc tế EF Challenge Vietnam. Thảo Tâm còn tốt nghiệp Đại học Fulbright Việt Nam với bằng danh dự, thuộc top 10% sinh viên có GPA cao nhất trường với số điểm 3.89/4.

Trước khi lấn sân diễn xuất, Thảo Tâm từng là người mẫu ảnh và MC quen thuộc trong nhiều chương trình tiếng Anh của VTV. Sở hữu gương mặt sáng, khả năng giao tiếp lưu loát cùng hình ảnh năng động, cô nhanh chóng trở thành gương mặt Gen Z nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Năm 2019, Thảo Tâm lần đầu được chú ý rộng rãi khi đảm nhận vai Hồng trong phim điện ảnh Mắt biếc. Dù không phải vai chính, cô vẫn tạo được thiện cảm nhờ nét diễn tự nhiên cùng ngoại hình trong trẻo. Sau thành công của bộ phim, nữ diễn viên tiếp tục tham gia các dự án như 578: Phát đạn của kẻ điên (2022), Fanti (2023) và Móng vuốt (2024).

Tuy nhiên, những vai diễn sau đó của Thảo Tâm chưa thực sự tạo được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả. Một số dự án cô tham gia cũng không đạt hiệu ứng như kỳ vọng, dù người đẹp sinh năm 2000 vẫn được đánh giá có tiềm năng và sở hữu lợi thế về hình ảnh.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí năm 2024, Thảo Tâm từng chia sẻ việc theo đuổi nghệ thuật là quyết định khiến gia đình nhiều lần lo lắng. Cô cho biết gia đình làm trong lĩnh vực giáo dục và y tế nên ban đầu khá e dè khi thấy con gái bước chân vào môi trường giải trí từ năm 16 tuổi.

“Ba mẹ sợ tôi bị tổn thương trước sự hào nhoáng của showbiz. Không phải vì không tin tưởng con, mà ba mẹ vì lo không thể bảo vệ tôi khỏi những điều phức tạp”, cô nói.

Nữ diễn viên cũng từng lên tiếng trước tin đồn là “con nhà giàu”. Theo Thảo Tâm, gia đình cô chỉ có điều kiện ở mức trung bình, còn việc được học tập trong môi trường tốt là nhờ sự tích góp của ba mẹ trong nhiều năm.

“Khi học cấp ba, học phí của tôi là tiền tiết kiệm của ba mẹ. Đến đại học, tôi bắt đầu tự chi trả học phí và phụ giúp gia đình. Từ năm 17 tuổi, tôi đã cố gắng độc lập tài chính”, cô chia sẻ.

Những năm gần đây, Thảo Tâm ít xuất hiện trên màn ảnh hơn mà tập trung cho vai trò MC, người mẫu ảnh và hoạt động mạng xã hội. Cô trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn nhờ hình ảnh trẻ trung, hiện đại và tích cực.

Đầu năm nay, Thảo Tâm góp mặt trong phim điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Tuy nhiên, vai diễn của cô chỉ xuất hiện ngắn trên màn ảnh. Sau khi phim ra mắt, nữ diễn viên chia sẻ với người hâm mộ rằng bản thân cũng tiếc vì lên hình ít, song vẫn hạnh phúc khi được khán giả chú ý và chờ đợi sự trở lại.

Trên mạng xã hội, Thảo Tâm xây dựng hình ảnh một Gen Z năng động, gần gũi với hơn 300.000 người theo dõi. Cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày, những chuyến du lịch hay khoảnh khắc đời thường giản dị.

Phong cách thời trang của nữ diễn viên cũng khá đa dạng. Khi xuất hiện trước công chúng, Thảo Tâm biến hóa linh hoạt từ hình ảnh năng động, khỏe khoắn đến nữ tính, gợi cảm. Trong những chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn bè, cô gây thiện cảm với vẻ ngoài nhẹ nhàng, tự tin để mặt mộc và ăn mặc tối giản.

