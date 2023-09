Mẫu nhí Linh Đan cá tính với trang phục đậm chất văn hóa dân gian

Trong chương trình thời trang Tinh hoa cố đô diễn ra mới đây tại Phố cổ Hoa Lư, TP Ninh Bình, bên cạnh dàn nghệ sĩ, hoa hậu nổi tiếng hàng đầu showbiz như Hòa Minzy, H'Hen Niê, Đoàn Thiên Ân, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà… thì sự xuất hiện của mẫu nhí 11 tuổi, Đinh Linh Đan, cũng thu hút sự chú ý đặc biệt đối với công chúng.

Linh Đan trên thảm đỏ chương trình "Tinh hoa cố đô" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Linh Đan là vedette kid (gương mặt đại diện nhí) cho BST Kinh kỳ của NTK Nguyễn Minh Công. BST gồm 27 thiết kế lấy cảm hứng từ con người và phong cảnh Bắc Bộ xưa với 2 tone màu trắng đen cùng kiểu cắt may đậm chất công chúa nhằm làm nổi bật sự cách tân độc đáo cho yếu tố văn hóa dân tộc.

Trong đó, Linh Đan trình diễn thiết kế độc đáo với sự kết hợp váy xếp tầng voan lưới cùng áo yếm cách tân và khăn mỏ quạ, kiềng bạc. Điều thú vị, dù mang đậm chất liệu dân gian Bắc Bộ, nhưng nét tân tiến vẫn rất rõ nét trong màn trình diễn này bởi phần thiết kế hiện đại và sự thể hiện ấn tượng, cá tính của mẫu nhí.

Trên sàn diễn thời trang, Linh Đan giữ được nét lạnh lùng cần có của một người mẫu chuyên nghiệp nhưng vẫn không làm mất đi nét đáng yêu, dễ thương của trẻ thơ.

Linh Đan trình diễn thiết kế độc đáo với sự kết hợp váy xếp tầng voan lưới cùng áo yếm cách tân và khăn mỏ quạ, kiềng bạc (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cùng với Hoa hậu Lương Thùy Linh, cô bé Linh Đan với vai trò vedette kid đã góp phần không nhỏ trong màn biểu diễn thành công của BST Kinh kỳ.

Đinh Linh Đan năm nay 11 tuổi, là học sinh trường THCS Thị trấn Nghĩa Đàn, Nghệ An. Cô bé tham gia hoạt động nghệ thuật từ khi mới 7 tuổi. Đến nay, Linh Đan đã trở thành một gương mặt nổi bật trong giới mẫu nhí, được mời tham gia rất nhiều sự kiện thời trang lớn như: Fashion off Grass, Tuần lễ thời trang quốc tế tại Đà Nẵng, Tuần lễ thời trang Spring Sumer of Grass, Sóng Fashion Show…

Linh Đan cùng Hoa hậu Lương Thùy Linh ở màn kết BST "Kinh kỳ" của NTK Nguyễn Minh Công (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tại các chương trình này, Linh Đan thường xuyên được mời đảm nhận vai trò vedette kid, sánh bước cùng Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Đào Thiên Ân, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Đào Hiền, người đẹp Đào Hà…

Không chỉ có tài năng nghệ thuật, Linh Đan còn là một học sinh giỏi, được thầy cô và bạn bè quý mến. Chia sẻ về ước mơ của mình, cô bé 11 tuổi cho biết, em mong muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp và đang nỗ lực để đạt được ước mơ trong tương lai không xa.