Mẫu nhí Khánh Linh nổi tiếng từ lúc 6 tuổi, "lột xác" trên sàn diễn

Tuần lễ Thời trang Trẻ em Việt Nam (Destination Runway Fashion Week) do siêu mẫu Xuân Lan tổ chức với chủ đề “Tropical Jungle”, quy tụ hàng loạt nhà thiết kế tên tuổi cùng đông đảo người mẫu, mang đến nhiều màn trình diễn ấn tượng. Trong đó, sự xuất hiện của mẫu teen Khánh Linh gây chú ý.

Sở hữu gương mặt sáng sân khấu cùng đôi chân dài cân đối, Khánh Linh nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của nhiều nhà thiết kế. Đặc biệt, ở bộ sưu tập “Tím trong sương hồng” của NTK Trần Minh, cô bé được tin tưởng giao vị trí vedette khép lại show diễn.

Màn trình diễn tự tin, thần thái dứt khoát của Khánh Linh nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Khánh Linh làm vedette trong show của NTK Trần Minh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ thành công với vai trò vedette, Khánh Linh còn góp mặt trong nhiều bộ sưu tập khác, bao gồm nhà thiết kế Tommy Lê, nhà thiết kế Huỳnh Thành Phát và nhà thiết kế Cường Nguyễn. Ở mỗi phần trình diễn, cô bé thể hiện sự biến hóa linh hoạt về phong cách, khi cá tính, hiện đại, lúc lại mềm mại, duyên dáng.

Khánh Linh (SN 2011) từng được mệnh danh là “em bé xinh nhất Hải Phòng”. 6 tuổi, cô bé đã sải bước đầy tự tin trên sàn catwalk của hàng loạt sự kiện lớn, show thời trang của các nhà thiết kế tên tuổi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Khánh Linh cho biết, trong quá trình dậy thì, em có nhiều thay đổi về gương mặt, vóc dáng. Cô bé phải học cách thích nghi với phong cách mới, không còn chỉ đáng yêu như trước mà cần trưởng thành, cá tính hơn.

"Em phải luyện tập catwalk nhiều hơn, rèn kỹ năng biểu cảm trước ống kính. Nhưng em lại thấy đây là cơ hội tốt để bản thân "lột xác", trở thành phiên bản tự tin hơn”, Khánh Linh chia sẻ.

Khánh Linh thể hiện chuyên nghiệp, làm chủ sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhắc về biệt danh ngày trước, Khánh Linh cho biết: “Em cảm thấy vui vì được nhiều người yêu quý gọi như vậy. Nhưng khi lớn hơn, em hiểu rằng biệt danh đó cũng là một sự kỳ vọng.

Em không muốn chỉ được nhớ đến bởi vẻ ngoài, mà còn muốn chứng minh khả năng của mình trên sàn diễn và trong cuộc sống. Đôi khi em thấy áp lực, nhưng chính áp lực lại giúp em cố gắng nhiều hơn để trưởng thành".

Khánh Linh khẳng định em vẫn ưu tiên việc học tập ở trường. Bố mẹ Khánh Linh luôn ủng hộ sở thích của con gái nhưng cũng nhắc nhở con cân bằng giữa học và theo đuổi đam mê.

"Em cảm thấy may mắn vì có gia đình đồng hành, tạo điều kiện để em vừa học tốt vừa nuôi dưỡng tình yêu với thời trang", Khánh Linh chia sẻ.