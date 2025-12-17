Vào mùa Giáng sinh năm nay, Biti’s bất ngờ giới thiệu mẫu giày Hunter Aura với bảng màu dịu mắt cùng kiểu dáng mềm mại, nữ tính. Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, mẫu giày này nhanh chóng thổi bùng tranh cãi khi đối diện với nghi vấn đạo nhái thiết kế đã được trình làng trước đó của thương hiệu Nhật Bản Onitsuka Tiger.

Mẫu giày Hunter Aura của Biti's đang hứng chỉ trích của người yêu thời trang tại Việt Nam (Ảnh: Thread).

Khi đặt 2 đôi giày cạnh nhau, nhiều người tiêu dùng cho rằng khó có thể bỏ qua sự tương đồng rõ rệt, từ phom dáng tổng thể, phối màu cho đến các chi tiết điểm nhấn trên thân giày.

Mẫu Onitsuka Tiger Mexico 66 TGRS vốn là thiết kế gây sốt trong năm qua, được xem là đại diện tiêu biểu cho xu hướng sneakerina - sự pha trộn giữa giày thể thao và giày búp bê nữ tính.

Về giá bán, Biti’s Hunter Aura hiện được niêm yết chính hãng ở mức 770.000 đồng, trong khi Onitsuka Tiger Mexico 66 TGRS có giá hơn 3,9 triệu đồng.

Sự chênh lệch này khiến cộng đồng yêu thời trang chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận người tiêu dùng tỏ ra hào hứng khi có cơ hội sở hữu một mẫu giày đang “hot” với mức giá dễ tiếp cận hơn, trong khi không ít ý kiến khác bày tỏ sự bức xúc, cho rằng một thương hiệu lớn trong nước đã “đi quá xa” trong việc vay mượn thiết kế.

Mẫu giày Onitsuka Tiger Mexico 66 TGRS (Ảnh: Onitsuka Tiger).

Trên các hội nhóm, nhiều bình luận thể hiện rõ sự phân cực: “Biti’s nên tìm ra bản sắc riêng thay vì sao chép như vậy”, “Tôi cảm thấy thất vọng và sẽ không bỏ tiền mua đôi giày này”; ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng “Giá rẻ, mua thử cũng không sao” hay “Logo khác nhau thì khó gọi là đạo nhái”.

Bất chấp làn sóng tranh cãi, theo ghi nhận trên thị trường, mẫu giày mới của Biti’s vẫn đạt doanh số đáng kể, cho thấy sức hút của xu hướng sneakerina cũng như sự nhạy cảm của người tiêu dùng trước bài toán giữa giá cả, xu hướng và giá trị sáng tạo.

Xu hướng giày ballerina gây sốt suốt một năm qua

Từ đầu năm nay, xu hướng giày ballerina đã trở lại mạnh mẽ, tạo “cơn sốt” thời trang trong suốt một năm. Sau nhiều năm nhường chỗ cho sneaker (giày thể thao) cồng kềnh và giày cao gót cá tính, giày ballerina đã chính thức quay trở lại đường đua thời trang, trở thành một trong những xu hướng nổi bật nhất trong năm qua.

Từ sàn diễn quốc tế đến phong cách đường phố, từ người nổi tiếng đến giới trẻ, kiểu giày tưởng chừng quen thuộc này đang được tái định nghĩa và khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới.

Xu hướng giày ballerina được yêu thích trong suốt một năm qua (Ảnh: SCMP).

Giày ballerina vốn lấy cảm hứng từ giày múa ba lê cổ điển, nổi bật với thiết kế đế thấp, mũi tròn hoặc mũi nhọn, phom dáng gọn nhẹ và cảm giác thoải mái. Trước đây, kiểu giày này thường gắn liền với hình ảnh nữ tính, an toàn và ít đột phá. Tuy nhiên, trong khoảng một năm trở lại đây, ballerina đã vượt ra khỏi khuôn khổ đó để trở thành biểu tượng của sự thanh lịch hiện đại.

Sự trỗi dậy của phong cách “balletcore” - xu hướng thời trang đề cao vẻ đẹp mềm mại, tinh tế, lấy cảm hứng từ múa ba lê - được xem là một trong những động lực lớn đưa giày ballerina trở lại vị trí trung tâm. Trên các nền tảng, hình ảnh váy voan, cardigan (áo khoác) mỏng, kết hợp cùng giày ballerina xuất hiện dày đặc, nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa.

Được “bảo chứng” bởi sàn diễn và người nổi tiếng

Không chỉ dừng lại ở trào lưu mạng xã hội, giày ballerina còn được các nhà mốt lớn và người nổi tiếng lăng xê mạnh mẽ. Nhiều ngôi sao thời trang quốc tế xuất hiện cùng giày ballerina trong những bộ trang phục đời thường.

Trên sàn diễn, các nhà thiết kế đã làm mới giày ballerina bằng loạt biến tấu: Từ chất liệu da mềm, satin, lưới xuyên thấu đến các chi tiết dây buộc, khóa kim loại hay phom mũi nhọn sắc sảo. Điều này giúp mẫu giày bệt không còn đơn thuần là giày “dễ đi”, mà trở thành điểm nhấn phong cách.

Mẫu ballerina của Miu Miu (Ảnh: Elle).

Một trong những lý do quan trọng khiến giày ballerina được ưa chuộng là nhu cầu ngày càng cao về sự thoải mái trong thời trang hiện đại. Sau giai đoạn dài ưu tiên tính tiện dụng, người tiêu dùng tìm kiếm những thiết kế vừa nhẹ nhàng, dễ mang, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ.

Giày ballerina đáp ứng trọn vẹn yêu cầu này, đồng thời dễ phối đồ, phù hợp nhiều hoàn cảnh từ công sở đến dạo phố. Bên cạnh đó, sự linh hoạt trong thiết kế giúp giày ballerina thích nghi với nhiều phong cách khác nhau: Tối giản, nữ tính, thanh lịch hay thậm chí là phong cách đường phố cá tính.

Trong năm qua, giày ballerina không ngừng được làm mới để tránh sự nhàm chán. Nổi bật nhất là các phiên bản ballerina mũi nhọn, ballerina lưới, ballerina buộc dây và đặc biệt là dòng giày lai giữa ballerina và sneaker - thường được gọi là “sneakerina”.

Những thiết kế này kết hợp vẻ mềm mại của giày ballet với đế giày thể thao chắc chắn, phù hợp nhịp sống năng động của giới trẻ.

Mẫu giày Speedcat Ballet của Puma (Ảnh: Puma).

Hàng loạt thương hiệu từ thể thao bình dân đến xa xỉ đều đã ra mắt phiên bản sneakerina của riêng mình. PUMA giới thiệu dòng Speedcat Ballet siêu ăn khách trong khi Adidas với mẫu Taekwondo Mei Ballet Sneakers và hợp tác bom tấn cùng Bad Bunny mang tên "Ballerina". Jeep cũng nhanh chóng gia nhập thị trường sôi động này và được nhiều tín đồ yêu thời trang ủng hộ.

Đứng đầu trong xu hướng giày sneakerina phải kể tới thương hiệu Nhật Bản Onitsuka Tiger với Mexico 66 TGRS: Thiết kế giày bệt với dây đai, có hình bóng thanh lịch và đường sọc Onitsuka Tiger cắt hình hoa, dựa trên Mexico 66 mang đến sự tinh tế của giày cao gót trong khi vẫn mềm mại và ôm chân thoải mái.

Miu Miu hay Louis Vuitton, LOEWE cũng nhanh chóng nhập cuộc. Điểm chung của tất cả những thương hiệu này là họ đều kết hợp cấu trúc sneaker và ballet, đồng thời nỗ lực tạo nét riêng ở phần mũi giày, dây đeo chéo.

Mẫu Taekwondo Mei Ballet của Adidas (Ảnh: Adidas).

Việc Biti’s gia nhập xu hướng sneakerina cho thấy sự thích ứng nhanh nhạy của các thương hiệu Việt trước những trào lưu thời trang quốc tế đang “nóng”. Động thái này phần nào phản ánh nỗ lực bắt kịp thị hiếu người tiêu dùng trẻ cũng như mong muốn mở rộng hình ảnh thương hiệu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Tuy nhiên, việc ra mắt một thiết kế có nhiều điểm tương đồng với sản phẩm đã xuất hiện trên thị trường cũng khiến không ít người yêu thời trang tại Việt Nam bày tỏ sự thất vọng. Sản phẩm nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận, xoay quanh câu hỏi về ranh giới giữa việc cập nhật xu hướng và tính sáng tạo, bản sắc riêng của thương hiệu nội địa.