Mars Anh Tú: "Tôi thiệt thòi hơn bạn bè vì có con sớm quá"

Mars Anh Tú (nghệ danh mới của nghệ sĩ Tú Dưa) từng là thành viên nhóm Quả Dưa Hấu vang danh một thời cùng Tuấn Hưng, Bằng Kiều, Tường Văn.

Ở tuổi 46, anh định hình bản thân là nghệ sĩ đa năng, vừa sáng tác, vừa sản xuất âm nhạc và luôn ý thức giữ hình ảnh.

Tú Dưa - nghệ danh mới là Mars Anh Tú - được xem là ông bố đông con của showbiz khi có 4 con gái xinh đẹp và 1 cậu con trai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mars Anh Tú đã làm sản xuất hơn 10 năm, đặc biệt chuyên nghiệp trong 5 năm gần đây khi anh thành lập hai công ty giải trí tại TPHCM cùng các cộng sự nhiều kinh nghiệm.

Đơn vị của anh hiện quản lý một số nghệ sĩ trẻ và tham gia sản xuất nhiều chương trình nghệ thuật. Hai con gái Lexxy (tên thật Nguyễn Ngân Hà) và Linh Nhi cũng thuộc danh sách nghệ sĩ được quản lý, nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định như mọi người.

“Tôi kỹ tính và khắt khe trong công việc. Các con cũng có thỏa thuận riêng nhưng không có ngoại lệ. Ban đầu tôi hỗ trợ vốn, còn về sau các con phải tự lo và trích doanh thu theo hợp đồng. Như vậy mới tạo động lực cho các bạn ấy”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Anh cũng cho biết, Lexxi sắp ra EP (đĩa đơn) mới và được toàn quyền chọn ê-kíp hợp tác. “Tôi tôn trọng gu âm nhạc của con. Lúc đó tôi chỉ là nhà đầu tư”, Mars Anh Tú khẳng định.

Từ phải qua: Mara Anh Tú bên cạnh các con của mình gồm con trai Su, Lexxy (Ngân Hà), Lam Phương, Linh Nhi. Ngoài ra, anh còn có cô con gái út tên là Tú My (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, Mars Anh Tú từng theo học kèn trumpet tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và rèn luyện 10 năm trong môi trường chuyên nghiệp. Tuy nhiên, từ năm 16 tuổi, anh quyết định đi hát và gắn bó với nghề này.

Anh bộc bạch: "Với nghề hát, tôi thiệt thòi hơn bạn bè vì có con quá sớm. Ngày đó, ca sĩ phải trẻ trung, việc lập gia đình sớm là bất lợi lớn. Thời của chúng tôi không như bây giờ, mọi người có gia đình vẫn có thể phát triển sự nghiệp, được đón nhận nếu nhạc hay".

Anh cho rằng, giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp ca hát là khi hoạt động trong nhóm Quả Dưa Hấu và giai đoạn 10 năm ca hát tại Nhà hát Tuổi trẻ. Sau khi chuyển sang sáng tác, anh ít xuất hiện trên sân khấu hơn nhưng nay đã bắt đầu dành thêm thời gian cho ca hát khi công việc ổn định.

Kinh nghiệm diễn xuất từ các vở nhạc kịch cũng giúp anh tự tin đảm nhiệm nhiều vai trò nghệ thuật, dù hiện tại anh ưu tiên đứng sau để hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ.

Vốn trưởng thành từ nhóm nhạc, khả năng vũ đạo của anh vẫn rất tự nhiên. Mars Anh Tú cho biết, anh đang tập luyện trở lại để mỗi lần xuất hiện có thể mang đến phần trình diễn đa năng, chỉn chu và giữ vững phong độ trước khán giả.

“Điều tôi chú trọng hơn cả là trở thành tấm gương nghề nghiệp cho hai con gái đang theo đuổi con đường ca hát. Tôi mong khi nhắc đến Lexxi hay Linh Nhi, khán giả sẽ nhớ tới các con như những nghệ sĩ độc lập, chứ không phải là con của tôi”, Mars Anh Tú bày tỏ.

Trong thời gian tới, anh dự định đưa một số chương trình đi lưu diễn nước ngoài, đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện một vở nhạc kịch, một liveshow riêng và hướng tới việc tổ chức một lễ hội âm nhạc dành cho giới trẻ.

Mars Anh Tú từng nhiều lần xuất hiện trên sân khấu cùng con gái Linh Nhi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở tuổi trung niên, Mara Anh Tú cho rằng đàn ông ở lứa tuổi này đang là giai đoạn đẹp và sung sức nhất. Anh nhìn nhận quãng tuổi trẻ của mình đã dành trọn cho sự bay bổng, cho âm nhạc, còn hiện tại lại chọn vị trí đứng sau để hỗ trợ mọi người.

“Tôi luôn nghiêm túc với bản thân và cố gắng giữ phong độ trong mọi việc từ sức khỏe đến nghệ thuật. Tôi phải là đầu tàu làm gương cho các con cũng như các nghệ sĩ trẻ. Tôi luôn quan niệm rằng, trong nghệ thuật đừng bao giờ hài lòng với chính mình, vì khi bắt đầu hài lòng tức là bạn đang dần đi xuống”, nam nghệ sĩ nói.

Trong công việc sáng tạo, anh giữ tinh thần chỉn chu. Mỗi ngày, anh vẫn đều đặn ngồi vào đàn, tập kèn để tự hoàn thiện. Dù bận rộn, anh luôn cố gắng duy trì sự cân bằng giữa công việc và đời sống. Mars Anh Tú cho biết buổi sáng anh thường đến công ty để họp và điều hành, buổi chiều dành cho việc rèn luyện thể thao, còn cuối tuần ưu tiên cho gia đình.

“Tôi yêu thể thao từ bé, mê bóng đá. Tôi có nguyên tắc: Bận gì cũng phải dành ra 1-2 tiếng mỗi ngày cho thể thao”, anh nói.

Hiện, anh phụ trách điều hành hai sân chơi thể thao dành cho nghệ sĩ, nơi kết nối những người có chung đam mê vận động. Với Mars Anh Tú, âm nhạc và bóng đá là hai đam mê lớn nhất, luôn song hành và nuôi dưỡng năng lượng tích cực trong cuộc sống.