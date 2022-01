Mariah Carey kể về hôn nhân "ác mộng" với chồng đại gia hơn 20 tuổi

Năm 1993, ở tuổi 24 Mariah Carey đã kết hôn với Tommy Mottola, nhà sản xuất âm nhạc quyền lực nổi tiếng nước Mỹ, người sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 450 triệu đô la. Thời điểm đó, Mariah Carey chưa nổi tiếng và giàu có như hiện tại và cuộc hôn nhân với Tommy Mottola khiến nhiều người nghĩ rằng nữ ca sĩ đã được "đổi đời".

Mariah Carey quyến rũ trên thảm đỏ (Video: Daily Mail).

Đáng tiếc là chỉ 4 năm sau ngày cưới, Mariah Carey và Tommy Mottola báo tin là họ đã chia tay nhau và cặp đôi hoàn tất thủ tục ly dị vào năm 2000. Gần đây, khi xuất bản cuốn tự truyện về đời tư, nữ ca sĩ xinh đẹp đã dành hàng trăm trang để kể lại chi tiết về cách mà Tommy Mottola, người chồng hơn cô 20 tuổi đã kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống của cô như thế nào.

Ngôi sao xinh đẹp cho biết cuộc hôn nhân của cô với giám đốc điều hành âm nhạc giống như việc cô có thêm một người cha hoặc người quản lý hoàn toàn kiểm soát.

Mariah Carey và người chồng hơn 20 tuổi Tommy Mottola (Ảnh: Getty Images).

Diva nổi tiếng với bản hit All I Want for Christmas Is You tuyên bố rằng người chồng hơn cô 20 tuổi theo dõi cô ngay cả khi cô chỉ di chuyển trong nhà. Tommy Mottola không cho phép vợ rời khỏi nhà mà không có sự cho phép của chồng. Nhà sản xuất âm nhạc thuê nhân viên để theo dõi vợ và từng cầm dao đe dọa vợ khi cãi cọ.

Nữ ca sĩ cho biết vì ngôi nhà được trang bị nhiều camera từ trong ra ngoài nên đôi khi cô phải trốn trong tủ giày của mình để có thể trò chuyện riêng tư. Nữ ca sĩ gọi ngôi nhà của mình là Sing Sing - theo tên nhà tù an ninh tối đa ở ngoại ô New York, Mỹ.

Mariah cũng gần như buộc tội Mottola phân biệt chủng tộc. "Từ thời điểm Tommy cưới tôi, anh ấy đã cố gắng rũ bỏ quá khứ là tôi có dòng máu da màu. Tôi luôn cảm thấy như anh ấy muốn chuyển đổi tôi thành một nghệ sĩ chính thống - nghĩa là da trắng. Tommy không bao giờ muốn nói về việc tôi mang hai chủng tộc. Kể cả anh ấy không xấu hổ về điều đó thì anh ấy cũng không muốn quảng bá nó".

Nữ ca sĩ chia sẻ, cô và chồng sống trong một ngôi nhà trị giá 32 triệu USD và có cả nhân viên bảo vệ có vũ trang, những người mà cô cáo buộc là "gián điệp" cho Mottola. Nữ ca sĩ nói: "Tôi hiểu rằng an ninh là cần thiết, nhưng tại sao tất cả họ phải có súng".

Mariah Carey từng sống như ác mộng bên Tommy Mottola (Ảnh: Getty Images).

Vào thời điểm đó, Mariah cho biết, ngay cả một buổi đi chơi đơn giản cũng gây ra vấn đề. "Hầu hết mọi người có thể rời khỏi nhà và đi 5 phút xuống phố để mua khoai tây chiên hoặc đơn giản là chỉ đi dạo một vòng, đó là điều bình thường nhưng ở nhà tôi, nó đã trở thành một vấn đề lớn".

"Tôi mắc kẹt với cuộc sống, luôn sống trong lo lắng và sợ hãi. Khi mới kết hôn, tôi như đi trên vỏ trứng. Sau đó, nó trở thành một đống đinh và sau đó là một bãi mìn. Tôi không bao giờ biết khi nào hoặc điều gì sẽ khiến chồng tôi nổi đóa và vì thế tôi lo lắng không ngừng".

Mariah Carey dự tiệc Oscar (Video: Mariah Thai Lambs).

Carey cũng nói rằng cô không được phép nói chuyện với bất kỳ ai nếu điều đó không nằm trong tầm kiểm soát của Tommy. Nữ ca sĩ phải lẻn xuống cầu thang để ăn nhẹ, hoặc viết lời bài hát.

Nữ ca sĩ tài năng nói rằng cô nhận ra mình phải chia tay chồng sau khi chồng cô nổi cơn thịnh nộ chỉ vì cô đến quán ăn Burger King với một Rapper nữ mà không được phép của chồng. "Giam giữ và kiểm soát có nhiều hình thức, nhưng mục tiêu luôn giống nhau đó là phá vỡ ý chí của kẻ bị bắt giữ, tiêu diệt mọi quan niệm về giá trị bản thân và xóa trí nhớ của người đó về linh hồn của chính họ", Mariah Carey chia sẻ.

Sau khi chia tay chồng lớn tuổi, Mariah Carey kết hôn lần hai vào năm 2008 với "đàn em" kém cô 11 tuổi Nick Cannon. Cô và người chồng thứ hai có với nhau một cặp sinh đôi và vợ chồng cô chia tay vào năm 2016.