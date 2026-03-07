Lý Nhã Kỳ mặc gợi cảm, đọ dáng cùng dàn hoa hậu

Bộ ảnh do Miss Cosmo TPHCM 2026 đăng tải, được thực hiện dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 nhằm tôn vinh vẻ đẹp và vai trò của phụ nữ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nghệ thuật, kinh doanh đến ngoại giao.

Trong bộ ảnh, diễn viên Lý Nhã Kỳ diện váy xuyên thấu, ôm sát của NTK Thượng Gia Kỳ. Ở tuổi 44, cô được nhận xét vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm, thần thái cuốn hút.

“Đối với tôi, món quà tuyệt vời nhất dành cho phụ nữ trong dịp 8/3 chính là sự tự tin định nghĩa giá trị bản thân mình", người đẹp bày tỏ.

Lý Nhã Kỳ đọ dáng cùng dàn hoa hậu (Ảnh: Ban tổ chức).

Lý Nhã Kỳ cũng chia sẻ quan điểm rằng hạnh phúc không cần đi tìm hay trông chờ từ người khác mà do chính mình tạo ra.

Sắp tới đây, Lý Nhã Kỳ sẽ đảm nhận Trưởng Ban giám khảo của cuộc thi Miss Cosmo TPHCM 2026. Nữ diễn viên cho biết, cô mong muốn trở thành người đồng hành, trao quyền và tiếp thêm bản lĩnh để mỗi thí sinh đều có thể trở thành "một biểu tượng thực thụ, không chỉ bởi nhan sắc rực rỡ bên ngoài mà còn bằng trí tuệ và sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng".

Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh (Ảnh: Ban tổ chức).

Cùng với Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, Nguyễn Hoàng Phương Linh và dàn người đẹp cũng tỏa sáng trong những bộ trang phục dạ hội, thể hiện khí chất phụ nữ trong kỷ nguyên hiện đại. Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh hướng đến phong thái chuẩn mực của một giảng viên. Trong khi đó, Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh thể hiện sự cá tính, quyến rũ.

Bộ ảnh được thực hiện với tông trắng - xanh chủ đạo, không quá cầu kỳ về bối cảnh, tập trung khai thác thần thái tự tin và bản lĩnh của những người phụ nữ thông qua hình ảnh chim công.

Trang phục được "đo ni đóng giày", lấy cảm hứng từ chính tinh thần và cá tính từng người. Mỗi bộ cánh được thực hiện với kỹ thuật đính kết thủ công tinh xảo kéo dài nhiều tuần liền, đảm bảo sự vừa vặn và tôn vinh tối đa lợi thế của từng người.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh khoe dáng gợi cảm (Ảnh: Ban tổ chức).

Miss Cosmo TPHCM 2026 là cuộc thi nhan sắc cấp tỉnh/thành phố nhằm tìm kiếm những cô gái bản lĩnh, hiện đại và giàu khát vọng, đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Bên cạnh việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể, cuộc thi còn đề cao trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần hội nhập quốc tế.

Theo Ban tổ chức, trong suốt hành trình, thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động đào tạo, trải nghiệm và các dự án cộng đồng, qua đó phát triển toàn diện về kỹ năng, tư duy cũng như hình ảnh cá nhân. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào mùa hè năm nay.