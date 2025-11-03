Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh tuổi 30: Viên mãn cả sự nghiệp lẫn hôn nhân

Tại lễ công bố khởi động cuộc thi Miss Cosmo TPHCM 2026, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây chú ý khi xuất hiện cùng ông xã - BTV Phan Tô Ny. Cặp đôi "tay trong tay" tình tứ, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và khán giả.

Thời gian qua, Lê Âu Ngân Anh ít hoạt động trong lĩnh vực giải trí mà dành thời gian cho việc giảng dạy và chăm sóc gia đình. Vừa qua, cô chia sẻ việc đảm nhận chức Phó trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn tại một trường đại học ở TPHCM.

"Vai trò mới, nhiệm vụ mới được nhận đúng vào ngày 20/10. Chỉ dành một lời chúc cho bản thân sẽ luôn vững vàng, kiên trì bền sức, kiến tạo nên những cột mốc rực rỡ...", Lê Âu Ngân Anh viết.

Những đoạn clip hoa hậu "bắn" tiếng Anh trên giảng đường hay những lúc cô tranh thủ làm việc ở hậu trường show diễn thu hút sự chú ý khán giả. Nhiều người khen ngợi Lê Âu Ngân Anh là "người đẹp tri thức".

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây chú ý khi xuất hiện cùng ông xã - BTV Phan Tô Ny (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại Miss Cosmo TPHCM 2026, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đảm nhận vai trò giám khảo, cùng với diễn viên Lý Nhã Kỳ (Trưởng ban giám khảo), Hoa hậu Như Vân... Người đẹp cho biết, trong vai trò "cầm cân nảy mực", cô mong muốn tìm được những gương mặt bản lĩnh, tự tin và đầy khát vọng.

Hội đồng giám khảo không chỉ đảm nhận vai trò đánh giá chuyên môn mà còn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, giúp thí sinh phát huy bản lĩnh và giá trị cá nhân trong suốt hành trình.

Thời gian qua, Lê Âu Ngân Anh không ngừng trau dồi bản thân. Ngoài giảng dạy, cô còn có công việc kinh doanh riêng. Dù vậy, người đẹp thấy hạnh phúc vì được bận rộn và cống hiến.

Lê Âu Ngân Anh cho biết, bên cạnh yếu tố ngoại hình, Miss Cosmo TPHCM 2026 đặc biệt chú trọng đến trí tuệ, tài năng, cá tính và tinh thần cống hiến, những yếu tố tạo nên hình mẫu phụ nữ năng động và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi (Ảnh: Ban tổ chức).

Vòng sơ khảo tổ chức tại TPHCM vào 11/1/2026, đêm chung kết đăng quang dự kiến vào 14/3/2026. Điểm nhấn của cuộc thi năm nay nằm ở chủ đề “The New Iconic”, hướng đến việc tôn vinh hình ảnh người phụ nữ thế hệ mới, giàu tư duy sáng tạo, tự tin thể hiện bản sắc và sẵn sàng lan tỏa những giá trị tích cực bằng chính tài năng và đam mê của mình.

Trưởng ban giám khảo chia sẻ: “Điều khiến tôi ấn tượng ở mùa giải này chính là tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ, không chỉ là nhan sắc mà còn là trí tuệ, bản lĩnh, sự năng động và tinh thần tự lập.

Cuộc thi phản ánh rất đúng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập. Họ không chỉ là những người vợ, người mẹ trong khuôn khổ gia đình, mà còn là những doanh nhân, nghệ sĩ, nhà lãnh đạo... những người đang khẳng định vị thế và giá trị của mình trong xã hội".