Lý do “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi chưa kết hôn

Mối tình duy nhất được công khai của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô từng vướng tin đồn tình cảm với nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí như Hồ Ca, Lâm Chí Dĩnh, Vương Lực Hoành nhưng đến nay, mỹ nhân sinh năm 1987 chỉ duy nhất công khai tình cảm với Song Seung Heon.

Song Seung Heon và Lưu Diệc Phi nên duyên từ khi hợp tác trong phim Tình yêu thứ ba. Năm 2015, Lưu Diệc Phi và Song Seung Heon chính thức xác nhận hẹn hò.

Lưu Diệc Phi là người kín tiếng trong chuyện tình cảm và vẫn độc thân ở tuổi 38 (Ảnh: Sina).

Song Seung Heon hơn Lưu Diệc Phi 11 tuổi. Bất chấp sự bất đồng về văn hóa, ngôn ngữ, xa cách về địa lý, cặp đôi ở bên nhau gần 3 năm. Họ nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ châu Á vì đẹp đôi về ngoại hình, tương xứng về tài năng và độ nổi tiếng.

Trong chuỗi ngày đi quảng bá cho bộ phim Tình yêu thứ ba, người hâm mộ thường xuyên bắt gặp những hình ảnh tình tứ của Lưu Diệc Phi và Song Seung Heon. Mỹ nam xứ Hàn luôn tự hào khi nhắc đến bạn gái trong các cuộc phỏng vấn. Anh cũng chủ động dẫn cô về ra mắt mẹ ruột ở Hàn Quốc.

Chuyện tình của Song Seung Heon và Lưu Diệc Phi cũng giúp bộ phim Tình yêu thứ ba nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Tài tử Hàn Quốc Song Seung Heon cũng nhận được sự yêu mến của khán giả tại quốc gia tỷ dân khi công khai hẹn hò với nữ diễn viên được mệnh danh là “thần tiên tỷ tỷ”.

Tới năm 2018, tài tử Trái tim mùa thu xác nhận anh và Lưu Diệc Phi đã chia tay vì lịch trình bận rộn. Thông báo của họ khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Lưu Diệc Phi và Song Seung Heon từng hẹn hò trong 3 năm (Ảnh: Sina).

Theo một số nguồn tin, Song Seung Heon và Lưu Diệc Phi có thời gian hẹn hò, tìm hiểu. Tuy nhiên, khi càng gắn bó, họ càng nhận ra sự khác biệt. Trong khi Song Seung Heon được nhận xét nhạy cảm, Lưu Diệc Phi lại khá lạnh nhạt trong chuyện tình cảm.

Tình cảm tài tử xứ Hàn dành cho bạn gái được cho là lớn hơn nên anh đôi khi thấy hụt hẫng trước sự xa cách của bạn gái. Đó là lý do khiến mối quan hệ của họ không thể kéo dài.

Thời điểm hẹn hò với Song Seung Heon, Lưu Diệc Phi vẫn ưu tiên sự nghiệp. Cô dành phần lớn thời gian cho công việc nên sự xa cách với bạn trai khó tránh khỏi.

Khi cặp đôi xác nhận chia tay vào năm 2018, Song Seung Hun từng vướng tin đồn ngoại tình với nữ diễn viên Go Ara - bạn diễn của anh trong phim Black. Trước thông tin này, cả Song Seung Heon và Lưu Diệc Phi đều không bình luận.

Lưu Diệc Phi hiện sở hữu khối tài sản 2 tỷ NDT (hơn 7.300 tỷ đồng) và là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Weibo).

Lưu Diệc Phi chưa lập gia đình vì... quá xuất sắc

Sau khi chia tay, Song Seung Heon và Lưu Diệc Phi đều ít nhắc đến người cũ. Cả hai đều đang duy trì tình trạng độc thân.

So với bạn gái cũ, sự nghiệp của Song Seung Heon không nổi tiếng bằng. Anh chỉ hoạt động nghệ thuật tại Hàn Quốc. Ở tuổi U50, anh vẫn sở hữu ngoại hình điển trai phong độ, được xem là "ông chú độc thân" hấp dẫn của làng giải trí Hàn Quốc.

Về phần mình, Lưu Diệc Phi ngày càng thành công và nổi tiếng. Không chỉ giữ vị trí ngôi sao hạng A trong làng giải trí Trung Quốc, cô còn nhận được lời mời đóng phim tại Hollywood, là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu đình đám.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, "thần tiên tỷ tỷ" cho biết, hẹn hò hay kết hôn hiện không phải là ưu tiên số một trong cuộc sống của cô lúc này. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn hy vọng tìm được một người bạn đồng hành có thể cùng cô trưởng thành, thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau.

Lưu Diệc Phi dành thời gian cho du lịch, học tập, chăm sóc bản thân và nuôi mèo (Ảnh: Sina).

Theo tờ 163, Lưu Diệc Phi gặp khó khăn trong việc lựa chọn đối tượng hẹn hò và kết hôn bởi cô quá xuất sắc. Nữ diễn viên lớn lên trong một gia đình có nền tảng vững vàng.

Bố của cô là giáo sư, giảng viên chuyên ngành tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán (Trung Quốc). Ông cũng hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực khoa học, văn hóa và tham gia viết sách.

Mẹ của cô là một nghệ sĩ múa nổi tiếng, từng giảng dạy chuyên ngành múa tại Học viện Ca kịch Vũ Hán (Trung Quốc). Bà ngoại và dì của nữ diễn viên đều là những mỹ nhân nức tiếng một thời.

Với nỗ lực làm nghề suốt những năm qua, Lưu Diệc Phi hiện có vị thế lớn trong làng giải trí Hoa ngữ. Cô là ngôi sao hạng A và sở hữu khối tài sản khoảng 2 tỷ NDT (hơn 7.300 tỷ đồng). Thu nhập của cô đến từ việc đóng phim, đóng quảng cáo, làm người đại diện cho các nhãn hàng nổi tiếng và đầu tư kinh doanh.

Với nền tảng hiện tại, người đàn ông bên cạnh Lưu Diệc Phi không hề “dễ thở” và phải nỗ lực rất nhiều để sáng ngang với nữ nghệ sĩ. Ngoài ra, do tính chất công việc bận rộn và tính cách có phần hướng nội, Lưu Diệc Phi không có nhiều cơ hội giao lưu, tìm hiểu.

Minh tinh Trung Quốc từng tiết lộ rằng, thời gian rảnh của cô được dành cho việc đi du lịch một mình, đọc sách, học tập và chăm sóc 40 chú mèo, chó bị bỏ rơi.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc vào năm ngoái, Lưu Diệc Phi thổ lộ: "Tôi thích sống trong thế giới của riêng mình, làm những gì mình muốn và tập trung hết tinh thần vào đó".