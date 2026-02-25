Loạt đồng hồ xa xỉ trên tay các vận động viên tại Thế vận hội mùa đông 2026

Tại Olympic mùa đông 2026, bên cạnh các thiết bị thi đấu hiện đại, hình ảnh những chiếc đồng hồ xa xỉ trên cổ tay vận động viên cũng thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu. Không chỉ là công cụ đo thời gian, những cỗ máy cơ khí tinh xảo này còn thể hiện đẳng cấp và gu thẩm mỹ riêng của chủ nhân.

Những mẫu đồng hồ cao cấp xuất hiện tại Olympic 2026

Vận động viên mang hai dòng máu Trung - Mỹ Eileen Gu gây chú ý khi đeo mẫu IWC Ingenieur Automatic 35 trên bục nhận huy chương vàng. Là đại sứ của IWC Schaffhausen, cô thường xuyên xuất hiện cùng các thiết kế của thương hiệu này.

Phiên bản Ingenieur Automatic 35 ra mắt năm 2025 được chế tác từ vàng hồng 18K 5N, đường kính 35mm, lấy cảm hứng từ thiết kế thập niên 1970 của huyền thoại Gérald Genta. Mẫu tiêu chuẩn có giá khoảng 11.400 EUR (gần 350 triệu đồng), trong khi các phiên bản vàng 18ct có thể vượt mốc 40.000 EUR (hơn 1,2 tỷ đồng).

Eileen Gu đeo đồng hồ của thương hiệu IWC Schaffhausen (Ảnh: Getty).

Vận động viên biathlon (hai môn phối hợp mùa đông) người Italy Dorothea Wierer lựa chọn mẫu Omega Seamaster Planet Ocean 600M của Omega SA, có giá dao động từ 6.500 đến 20.000 USD tùy chất liệu.

Ra mắt lần đầu năm 2005, Planet Ocean 600M là dòng đồng hồ lặn chuyên nghiệp thuộc bộ sưu tập Seamaster danh tiếng, được phát triển cho môi trường biển sâu với khả năng chống nước lên tới 600m và tích hợp van thoát khí heli - chi tiết quan trọng đối với thợ lặn làm việc trong điều kiện áp suất cao.

Mặt số rõ nét, kim và cọc số phủ dạ quang giúp tối ưu khả năng quan sát dưới nước, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa hiệu năng kỹ thuật và phong cách thể thao sang trọng.

Mẫu Omega Seamaster Planet Ocean 600M cao cấp (Ảnh: Yahoo).

Trong khi đó, vận động viên trượt băng tốc độ Jordan Stolz xuất hiện cùng Omega Speedmaster Moonwatch Professional - mẫu đồng hồ gắn liền với lịch sử chinh phục không gian.

Ra mắt năm 1957 với vai trò đồng hồ bấm giờ thể thao, Speedmaster được NASA lựa chọn cho các sứ mệnh không gian có người lái và theo chân phi hành gia trong sứ mệnh Apollo 11 năm 1969, trở thành chiếc đồng hồ đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.

Phiên bản Moonwatch Professional hiện nay giữ thiết kế cổ điển với vỏ 42mm, vành bezel đen và kính sapphire, giá khoảng 7.000-9.100 USD.

Vận động viên Jordan Stolz đeo mẫu Omega Speedmaster Moonwatch Professional (Ảnh: IG).

Cựu vận động viên trượt ván tuyết người Mỹ Shaun White gây chú ý khi xuất hiện cùng chiếc Rolex Day-Date trên cổ tay. Dòng đồng hồ này có giá dao động từ 8.000 USD đến 35.000 USD, tùy thuộc vào chất liệu và phiên bản. Với những phiên bản đặc biệt, giá sản phẩm có thể lên hơn 60.000 USD.

Ra mắt từ năm 1956, Day-Date là mẫu đồng hồ đầu tiên hiển thị đầy đủ thứ trong tuần tại vị trí 12 giờ, kết hợp cùng ô lịch ngày ở vị trí 3 giờ. Day-Date thường được chế tác từ các kim loại quý như vàng 18k (vàng vàng, vàng trắng, Everose) hoặc bạch kim, khẳng định vị thế cao cấp của bộ sưu tập.

Kích thước phổ biến hiện nay là 40mm, bên cạnh phiên bản 36mm cổ điển, và thường đi kèm dây đeo President ba mối nối bán nguyệt sang trọng. Nhờ thiết kế thanh lịch cùng biểu tượng quyền lực, Day-Date còn được mệnh danh là “President” khi từng xuất hiện trên cổ tay nhiều nguyên thủ quốc gia và nhân vật có tầm ảnh hưởng.

Vận động viên Shaun White gây chú ý khi xuất hiện cùng chiếc Rolex Day-Date (Ảnh: Yahoo).

Mối quan hệ của đồng hồ cao cấp và thể thao

Sự xuất hiện của những mẫu đồng hồ cao cấp tại Olympic 2026 cho thấy ranh giới giữa thể thao đỉnh cao và thế giới xa xỉ ngày càng được xóa nhòa. Trên cổ tay các vận động viên, đồng hồ không chỉ đo đếm thời gian mà còn ghi dấu thành tựu và vị thế của họ trên đấu trường quốc tế.

Mối quan hệ giữa đồng hồ cao cấp và thể thao hình thành từ nhu cầu đo đếm thời gian chính xác trong các hoạt động thi đấu chuyên nghiệp. Từ đầu thế kỷ 20, nhiều nhà chế tác đã gắn tên tuổi với các giải đua xe, hàng không hay lặn biển, biến đồng hồ không chỉ là công cụ xem giờ mà còn là thiết bị hỗ trợ vận động viên.

Tay vợt Elina Svitolina diện chiếc đồng hồ Ulysse Nardin Marine Lady Chronometer mạ vàng hồng và đính kim cương (Ảnh: Getty).

Những thương hiệu như Rolex nổi tiếng với dòng đồng hồ lặn gắn liền các kỷ lục đại dương, Omega SA đồng hành cùng Thế vận hội với vai trò bấm giờ chính thức, hay TAG Heuer tạo dấu ấn trong làng đua xe thể thao đã cho thấy sự gắn bó bền chặt giữa hai lĩnh vực.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố kỹ thuật như khả năng chống nước, chịu va đập hay tích hợp chức năng chronograph (chức năng bấm giờ và ghi giờ thể thao trên đồng hồ), đồng hồ cao cấp còn trở thành biểu tượng phong cách của các vận động viên và người yêu thể thao.

Việc các tay vợt, tay đua hay cầu thủ nổi tiếng đeo đồng hồ xa xỉ khi thi đấu và xuất hiện trước công chúng góp phần nâng tầm hình ảnh thương hiệu, đồng thời truyền tải thông điệp về bản lĩnh, độ chính xác và tinh thần chinh phục.