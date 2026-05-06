Thanh Thúy - Đức Thịnh: "Chúng tôi sốc vì bác sĩ nói con thiếu tình thương"

Sau 6 năm vắng bóng trên đường đua điện ảnh, đạo diễn Đức Thịnh trở lại với dự án Trùm sò. Anh cho biết, 6 năm qua không chỉ là quãng nghỉ nghề nghiệp, mà còn là giai đoạn anh đối diện với những khủng hoảng cá nhân. Từ đó, nam đạo diễn lựa chọn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, tìm lại sự cân bằng sau những năm làm việc liên tục.

Trong hành trình đó, Đức Thịnh luôn có sự đồng hành bền bỉ của bà xã - diễn viên Thanh Thúy. Không chỉ thấu hiểu và sẻ chia, Thanh Thúy còn là người kiên trì “giữ lửa”, thúc đẩy chồng trở lại với nghề.

Thanh Thúy – Đức Thịnh: “Con cái mới là tài sản lớn nhất” (Video: Quỳnh Tâm).

Không phải tiền bạc, con cái mới là "tài sản" lớn nhất

Diễn viên Thanh Thúy từng là gương mặt phủ sóng màn ảnh, nhưng lại chấp nhận vắng bóng một thời gian dài. Khoảng lặng đó có khiến chị hụt hẫng?

Thanh Thúy: Ngược lại, đó là quãng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Mình đi làm cả đời, cuối cùng cũng chỉ mong có đủ điều kiện để dành thời gian cho gia đình, cho những người mình yêu thương. Vậy nên khi có cơ hội đó sớm hơn, tôi chọn tận hưởng. Với tôi, những năm vừa qua không phải là “khoảng trống” của sự nghiệp, mà là một quãng thời gian rất trọn vẹn trong cuộc sống.

Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Đạo diễn Đức Thịnh nhìn nhận khoảng thời gian lùi lại của bà xã như thế nào?

Đức Thịnh: Thật lòng mà nói, nếu Thúy không trở lại, tôi thấy điều đó có phần không công bằng với cô ấy. Tôi luôn nghĩ đã đến lúc Thúy nên quay lại với nghề. Tôi có thể làm hậu phương, đứng phía sau hỗ trợ cũng không sao, nhưng Thúy thì cần được làm nghề, vì cô ấy có năng lượng và tố chất rất rõ.

Nếu có một dự án phù hợp, tôi sẵn sàng tìm đạo diễn, biên kịch thích hợp để làm một bộ phim dành riêng cho Thúy, còn mình lui về phía sau. Trong 6 năm qua, nếu không có Thúy đồng hành, có lẽ tôi đã “biến mất” đâu đó, có thể rút lui khỏi công việc một thời gian. Vì vậy, bây giờ tôi chỉ muốn nói với Thúy rằng: “Đến lúc em nên trở lại rồi”. Lần này, tôi sẽ là người đứng phía sau để hỗ trợ, thay vì ngược lại.

Nhiều năm không xuất hiện nhiều trên màn ảnh, cuộc sống của chị thay đổi ra sao, đặc biệt trong vai trò người vợ, người mẹ?

Thanh Thúy: Với tôi, đó lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Khi không còn bị cuốn vào guồng quay công việc, tôi có thể dành trọn thời gian để ở bên và đồng hành cùng các con. Tôi luôn nghĩ con cái mới là “tài sản” lớn nhất, không phải tiền bạc hay danh tiếng. Và việc nuôi dạy con cũng là một sự đầu tư nghiêm túc, đã đầu tư thì phải dành thời gian, sự quan tâm và cả sự hiện diện đúng nghĩa.

Trước đây, dù ở cạnh con, tôi vẫn bị công việc kéo đi. Sau này, tôi học cách ở bên con trọn vẹn hơn, có khi chỉ 10-15 phút, nhưng là 10-15 phút thật sự dành cho con, không điện thoại, không xao nhãng. Mỗi giai đoạn trưởng thành của con lại cần một cách đồng hành khác nhau. Và chính hành trình đó khiến tôi thấy những năm vừa qua không phải là khoảng lặng, mà là quãng thời gian rất trọn vẹn.

Tổ ấm của Thanh Thúy - Đức Thịnh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh chị từng chia sẻ những khó khăn khi con trai út trải qua giai đoạn chậm nói, tăng động. Hiện tại như thế nào?

Thanh Thúy: Hiện tại bé gần như phát triển bình thường, chỉ là hơi ít nói. Có khi vì mẹ nói nhiều quá nên con lại… nói ít (cười). Quan trọng hơn là bé đã tương tác tốt, vui vẻ và hòa nhập với môi trường học tập như các bạn cùng trang lứa. Nhìn lại hành trình đó, tôi thấy rất biết ơn.

Đức Thịnh: Những khoảnh khắc rất đơn giản như con nhận ra ba mẹ, chạy lại ôm chúng tôi là điều vô cùng quý giá. Để có được điều đó, cả gia đình đã phải nỗ lực rất nhiều.

Anh chị đã đồng hành cùng con thế nào?

Thanh Thúy: Thời điểm đó, chúng tôi đưa con đi khám nhiều nơi. Cuối cùng, bác sĩ cho biết con bị "thiếu tình thương". Ban đầu, chúng tôi thấy rất khó hiểu vì luôn nghĩ mình đã dành cho con đủ đầy. Nhưng bác sĩ giải thích, đó không phải là thiếu thốn vật chất, mà là thiếu sự hiện diện và thời gian chất lượng từ gia đình.

Từ đó, hai vợ chồng thay đổi hoàn toàn cách sống. Chúng tôi dành nhiều thời gian hơn cho con, chơi cùng con, đưa con ra ngoài, để con gần gũi với thiên nhiên. Gần như mọi sinh hoạt đều xoay quanh việc kết nối lại với con. Và sự thay đổi đến rất rõ. Bé bắt đầu tương tác trở lại, vui vẻ hơn, cởi mở hơn và dần bắt nhịp lại với cuộc sống bình thường.

Đức Thịnh: Giai đoạn đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhìn con như vậy, chúng tôi buộc phải nhìn lại chính mình. Phải mất một thời gian khá dài, tôi mới bình tâm để hiểu điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống.

Thanh Thúy dành nhiều thời gian cho con trai út, giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cà Phê - con trai lớn của anh chị năm nay 17 tuổi - nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Anh chị nhìn nhận sự trưởng thành của con ra sao?

Thanh Thúy: Với tôi, điều đáng mừng nhất không phải là ngoại hình, mà là cách con trưởng thành. Cà Phê mang nhiều nét của cả ba lẫn mẹ, nhưng điều khiến tôi yên tâm là sự khiêm tốn. Trước những lời khen, con thường bẽn lẽn, không tự mãn và luôn giữ sự tôn trọng với mọi người.

Con có tình yêu với nghệ thuật, nhưng theo một cách rất riêng. Thay vì xuất hiện trước đám đông, con thiên về những công việc phía sau như chơi piano, viết kịch bản, tìm hiểu về đạo diễn…

Ở tuổi này, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là học cách lắng nghe con. Nhiều khi vợ chồng tôi phải ngồi xuống để nghe con chia sẻ, hỏi ý kiến con, thay vì áp đặt. Mình chỉ định hướng những điều cần thiết, còn lại tôn trọng sự phát triển tự nhiên của con.

Cà phê - con trai lớn của Đức Thịnh và Thanh Thúy (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dù có tính cách khá khép kín, Cà Phê vẫn rất chịu khó xuất hiện và đồng hành cùng bố mẹ. Có phải đó là cách gia đình xây dựng hình ảnh?

Đức Thịnh: Cà Phê khá hướng nội, tính cách có nhiều điểm giống tôi. Con thích làm mọi thứ một mình, từ âm nhạc đến sáng tạo. Việc xuất hiện cùng ba mẹ đôi khi chỉ là vì thương mẹ, chứ không hẳn là điều con chủ động lựa chọn. Nhưng con là người sống rất tình cảm. Chỉ cần thấy mẹ cần giúp đỡ, con sẵn sàng làm ngay. Với tôi, đó mới là điều đáng quý nhất.

Thanh Thúy: Ở tuổi 17, con chững chạc hơn nhiều so với lứa tuổi. Con biết suy nghĩ, biết yêu thương gia đình. Với tôi, như vậy là đủ để cảm thấy hạnh phúc.

Thanh Thúy chọn lùi lại, dành thời gian cho bản thân và gia đình (Ảnh: Facebook nhân vật).

6 năm chững lại và hành trình "đồng vợ đồng chồng"

Từng là đạo diễn có vị trí vững vàng trong điện ảnh Việt, việc anh vắng bóng suốt 6 năm qua khiến nhiều người không khỏi tò mò?

Đức Thịnh: Có thể nói, đó là giai đoạn "khủng hoảng tuổi trung niên" của tôi. Khi rơi vào trạng thái đó, tôi không còn đủ sự bình an và tỉnh táo để nhìn rõ bản thân, cũng như nhận ra sức mạnh của mình ở đâu.

Có những lúc tôi gần như mất hứng thú với mọi thứ. Kịch bản gửi đến, tôi đọc mà không thấy hào hứng, không còn năng lượng như trước để chỉnh sửa, phát triển. Mọi thứ cứ dừng lại ở cảm giác chưa đủ, nhưng lại không biết rõ mình đang thiếu điều gì. Tôi nghĩ nhiều người cũng từng trải qua cảm giác này, một giai đoạn mà bạn không còn thấy hứng thú với bất cứ điều gì.

Thanh Thúy: Thời điểm đó, anh Thịnh gần như thu mình lại. Ít giao tiếp, ít gặp gỡ, thậm chí có xu hướng “né” thế giới bên ngoài. Không chỉ trong công việc mà cả đời sống cũng vậy.

Ngày xưa, khi nhận kịch bản, anh ấy sẵn sàng ngồi chỉnh sửa, phát triển. Nhưng thời điểm đó, anh muốn dừng lại mọi thứ. Điều đó khiến tôi khá sốt ruột vì anh ấy có khả năng, nhưng lại không còn động lực để làm.

Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Chứng kiến chồng mình đi qua giai đoạn "mất lửa" với nghề, Thanh Thúy đã làm gì?

Thanh Thúy: Tôi không sốt ruột cho anh Thịnh, mà sốt ruột cho chính mình nhiều hơn (cười). Tôi là người rất mê làm việc, nhưng chồng mình chững lại như vậy đồng nghĩa với việc mình cũng không được làm. Nên tôi buộc phải tìm cách “đốt lửa” cho anh.

Hai vợ chồng cũng có những giai đoạn phải động viên nhau rất nhiều. Có lúc anh cáu gắt vô cớ, tôi cũng bất ngờ. Nhưng rồi mình hiểu đó là tâm lý trong một giai đoạn nhất định, nên chọn cách nhẫn nại.

Vậy bản thân đạo diễn Đức Thịnh đã làm sao để vượt qua giai đoạn đó?

Đức Thịnh: Có lúc tôi cảm thấy như mình đang “chống lại thế giới”, hoặc ngược lại, thế giới đang quay lưng với mình. Một cảm giác rất mệt mỏi, khó lý giải. Nhưng rồi khi nhìn lại, tôi tự hỏi: “Tại sao mình lại như vậy, trong khi mình đã có nhiều thứ?”. Tôi từng có 6-7 bộ phim thành công về doanh thu, có gia đình, có vợ con. Chính những câu hỏi đó khiến tôi bắt đầu nhìn lại bản thân, để tìm lại cảm xúc và động lực từng có.

Đạo diễn Đức Thịnh trở lại đường đua điện ảnh với phim "Trùm sò" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau 6 năm quan sát thị trường và tích lũy trải nghiệm, điều gì khiến anh tin rằng Trùm sò – dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của mình – có thể bắt nhịp với gu khán giả hiện nay?

Đức Thịnh: Trong khoảng 6 năm qua, tôi xem rất nhiều phim, từ phim Việt đến phim nước ngoài, để quan sát thị trường và sự thay đổi trong gu thưởng thức của khán giả. Những yếu tố nào đang được đón nhận, xu hướng nào đang phát triển, tôi đều theo dõi.

Tuy nhiên, ở góc độ một đạo diễn, tôi không đặt nặng chuyện chạy theo thị trường. Những con số hay xu hướng chỉ mang tính tham khảo. Điều quan trọng nhất với tôi vẫn là câu chuyện và cách mình kể câu chuyện sao cho chân thành, chạm được cảm xúc người xem.

Trong vai trò là người giữ tay hòm chìa khóa, điều gì khiến Thanh Thúy quyết định "xuống tiền" cho ông xã?

Thanh Thúy: Tôi luôn đặt ra tiêu chí khắt khe ở mỗi dự án, đến mức khiến anh Thịnh bực mình. Những dự án chưa đủ tính nhân văn, chưa đủ yếu tố giải trí, hoặc chưa khiến mình cảm thấy khán giả có thể cùng nhau ra rạp… thì tôi đề nghị dừng lại. Cứ như vậy, rất nhiều dự án đã bị “treo” lại trong 6 năm qua.

Trước Trùm sò, anh Thịnh có một dự án tâm huyết khác. Nhưng khi đọc kịch bản, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ nên không ủng hộ. Việc tôi đề nghị dừng lại lúc đó giống như “giết đi đứa con tinh thần” của anh, khiến anh rất giận.

Nhưng tôi đưa kịch bản Trùm sò và nói: “Anh làm cái này đi”. Lúc đó anh cảm thấy khá áp lực, thậm chí có phần bị “ép”. Đến khi phim hoàn thành, anh mới nhìn lại và cảm ơn tôi. Đơn giản là khi đọc kịch bản Trùm sò, tôi tin đây là câu chuyện có đủ yếu tố để chạm đến khán giả.

Đức Thịnh: Thời điểm đó, tôi thật sự không hiểu vì sao Thúy lại quyết liệt như vậy, thậm chí có lúc nghĩ là cô ấy chưa hiểu mình. Nhưng khi bắt tay vào làm Trùm sò, tôi nhận ra Thúy rất hiểu mình. Với Trùm sò, tôi tìm lại được cảm xúc, thấy hào hứng và yêu nhân vật. Đến lúc đó, tôi mới hiểu sự quyết liệt của Thúy không phải để gây áp lực, mà là để tôi đi đúng hướng.

Đức Thịnh cho biết từng trải qua giai đoạn "khủng hoảng" trước khi chính thức trở lại (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh chị đều có chỗ đứng trong nghề, nhưng điện ảnh vốn là cuộc đua khắc nghiệt. Với "Trùm sò", nếu phim không đạt doanh thu như kỳ vọng, anh chị có lo ngại về một “cú trượt chân”?

Đức Thịnh: Tôi không có “chiêu” gì trong chuyện kinh doanh phim cả. Tôi cũng không phải người quá rành về chiến lược thị trường. Điều tôi có chỉ là niềm tin vào những gì mình làm. Tôi có tìm hiểu, quan sát, thậm chí đi xem phản ứng của khán giả tại rạp để hiểu họ đang cần gì, thích gì.

Tôi tin rằng dòng phim giải trí, mang lại sự thư giãn, vẫn luôn có một nhóm khán giả đại chúng đón nhận. Và đó cũng là “chất” mà tôi theo đuổi. Còn chuyện thành bại, tôi nghĩ đã làm nghề thì phải chấp nhận. Không ai có thể chắc chắn 100% một bộ phim sẽ thành công. Nếu kết quả không như kỳ vọng, tôi xem đó là một phần của hành trình, để mình nhìn lại và làm tốt hơn ở những dự án sau.

"Trùm sò" ra rạp cùng thời điểm với nhiều dự án khác, mức độ cạnh tranh rất lớn. Anh chị có áp lực về doanh thu?

Thanh Thúy: Nói không áp lực là không đúng. Chúng tôi vẫn lo, nhưng cái lo lớn nhất không chỉ là doanh thu, mà là làm sao để phim được nhiều khán giả biết đến. Mình có thể rất tin vào chất lượng sản phẩm, nhưng nếu khán giả không biết tới thì họ cũng không có cơ hội chọn xem.

Trong khi đó, chiến lược truyền thông không phải thế mạnh của vợ chồng tôi. Chúng tôi quen tập trung làm chuyên môn, cố gắng tạo ra một bộ phim chỉn chu, còn việc đưa phim đến gần khán giả là điều vẫn đang phải học và cải thiện.

Thanh Thúy là người đã giúp Đức Thịnh vượt qua giai đoạn chông chênh của cuộc sống (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong thị trường điện ảnh hiện nay, nhiều cặp vợ chồng như Lý Hải - Minh Hà hay Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp đã tạo được dấu ấn rõ nét. Khi đặt mình trong “đường đua” đó, anh chị có cảm thấy áp lực?

Đức Thịnh: Mỗi người, mỗi cặp đôi đều có hành trình riêng. Vì vậy, tôi không đặt mình vào sự so sánh. Tôi cũng không dám nói về người khác, vì mình không hiểu hết những gì họ đã trải qua. Điều tôi có thể làm là tập trung vào con đường của mình, làm tốt nhất trong khả năng.

Thanh Thúy: Nhưng có một điều tôi thấy rất tích cực, đó là khi nhìn những cặp vợ chồng cùng làm nghề, cùng đồng hành, mình cảm thấy được truyền thêm năng lượng. Người ta hay nói “đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn” và tôi nghĩ điều đó đúng trong nghề. Làm phim vốn đã áp lực, nếu hai vợ chồng có thể cùng nhau đi qua, hỗ trợ và thấu hiểu nhau, thì đó là một điều đáng quý.

Cảm ơn những chia sẻ của vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy!