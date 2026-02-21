Tuyên bố đoạn tuyệt, Brooklyn Beckham vẫn đeo đồng hồ 7 tỷ đồng bố tặng

Mới đây, Brooklyn Beckham bị giới săn ảnh bắt gặp khi đi hẹn hò cùng vợ - nữ diễn viên Nicola Peltz - tại Los Angeles (Mỹ). Điểm gây chú ý là chiếc đồng hồ xa xỉ trên cổ tay nam đầu bếp.

Đây là chiếc đồng hồ vàng hồng Patek Philippe Nautilus trị giá khoảng 280.000 USD - món quà David Beckham tặng Brooklyn nhân sinh nhật 21 tuổi. Trước đó, anh từng chia sẻ với tạp chí GQ rằng đây là "chiếc đồng hồ yêu thích" và chỉ đeo trong những dịp đặc biệt.

Brooklyn Beckham hẹn hò cùng vợ tại Mỹ (Ảnh: News).

Patek Philippe Nautilus phiên bản vàng hồng là một trong những thiết kế biểu tượng của ngành chế tác đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ. Ra mắt lần đầu năm 1976 và do huyền thoại thiết kế Gérald Genta sáng tạo, Nautilus nổi bật với vành bezel hình bát giác bo tròn, mặt số chạm nổi họa tiết ngang đặc trưng và dây đeo kim loại liền mạch.

Ở phiên bản vàng hồng 18K, mẫu đồng hồ toát lên vẻ sang trọng ấm áp, tinh tế nhưng vẫn giữ được tinh thần thể thao thanh lịch vốn là điểm đặc trưng của dòng Nautilus. Bên trong là bộ máy cơ tự động do Patek Philippe phát triển và hoàn thiện thủ công, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về độ chính xác và thẩm mỹ.

Sự kết hợp giữa giá trị thủ công truyền thống, thiết kế mang tính biểu tượng và chất liệu quý hiếm khiến Nautilus vàng hồng trở thành món phụ kiện được giới sưu tầm và doanh nhân toàn cầu săn đón.

Cận cảnh chiếc đồng hồ trị giá 280.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) của Brooklyn Beckham do David Beckham tặng con trai nhân dịp anh đón tuổi 21 (Ảnh: DM).

Việc tiếp tục sử dụng món quà giá trị từ cha diễn ra trong bối cảnh Brooklyn từng tuyên bố cắt đứt quan hệ với gia đình, xóa hình xăm liên quan tới cha mẹ và công khai nhiều vấn đề nội bộ trong tâm thư dài 6 trang. Chi tiết này làm dấy lên tranh luận về mức độ rạn nứt thực sự giữa anh và gia đình.

Mâu thuẫn được cho là leo thang sau khi Brooklyn đăng tải tuyên bố trên trang cá nhân hồi tháng 1, khẳng định không muốn hòa giải và cáo buộc cha mẹ “kiểm soát hình ảnh” cũng như gây áp lực trong hôn nhân.

Gia đình Beckham giữ im lặng trước những phát ngôn này, đồng thời vẫn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện công khai như một cách khẳng định sự đoàn kết của đại gia đình.

Không chỉ căng thẳng với gia đình ruột thịt, Brooklyn còn có động thái cắt liên lạc với một số bạn bè thân thiết tại Anh. Anh hủy theo dõi Holly và Jack Ramsay - con của đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay - sau khi ông công khai nhắn nhủ Brooklyn “hãy nhớ mình đến từ đâu” và nhận định anh “đang mù quáng trong tình yêu”.

Brooklyn Beckham và người thầy dạy anh nấu ăn, siêu đầu bếp Gordon Ramsay (Ảnh: IG).

Trong bài phát biểu của mình, ông Gordon Ramsay còn khen ngợi David Beckham là một người cha tuyệt vời và cho rằng, Brooklyn đang phạm sai lầm có thể phải hối tiếc trong tương lai.

Sau bài chia sẻ của người thầy dạy nấu ăn của mình, Brooklyn đã chặn Gordon Ramsay trên mạng xã hội. Ông Gordon là người bạn thân lâu năm của gia đình Beckham và là cha đỡ đầu của Harper Beckham. Tuy nhiên, Brooklyn vẫn theo dõi vợ Gordon - bà Tana Ramsay - cùng 2 người con khác trong gia đình, khiến dư luận đặt câu hỏi về mức độ rạn nứt thực sự.

Gia đình Beckham và gia đình Ramsay vốn thân thiết từ đầu những năm 2000. Brooklyn và các con của Gordon Ramsay từng lớn lên cùng nhau và thường xuyên xuất hiện trong các chuyến nghỉ dưỡng chung. Một nguồn tin cho biết David và Victoria Beckham xem vợ chồng Gordon như người thân trong gia đình.

“Bọn trẻ lớn lên cùng nhau. Brooklyn từng rất gắn bó với họ, nhưng giờ mối quan hệ với Jack gần như không còn nữa, điều này thật đáng buồn”, nguồn tin nói.

Brooklyn Beckham chứng minh sự gắn bó với vợ, Nicola Peltz, giữa sóng gió gia đình (Ảnh: People).

Hiện, Brooklyn sống tại Mỹ cùng vợ và vắng mặt trong nhiều sự kiện quan trọng của gia đình, bao gồm sinh nhật 50 tuổi của cha và các buổi ra mắt phim tài liệu về cha mẹ.

Trái ngược với thái độ dứt khoát với gia đình ruột thịt, Brooklyn ngày càng thể hiện sự gắn bó với gia đình bên vợ. Anh nhiều lần công khai bày tỏ sự biết ơn với gia đình Peltz và chia sẻ hình ảnh cuộc sống hiện tại bên Nicola.

Trong bài đăng gần đây, anh gọi vợ là “my first, my last, my everything” (người đầu tiên, người cuối cùng và là tất cả của tôi) - câu hát nổi tiếng trong ca khúc cùng tên của Barry White.

Giữa lúc căng thẳng leo thang, ca sĩ Marc Anthony - người từng biểu diễn tại đám cưới của Brooklyn và Nicola vào năm 2022 - cho rằng câu chuyện đang lan truyền “không hoàn toàn là sự thật”, nhưng từ chối bình luận sâu về mâu thuẫn nội bộ gia đình Beckham.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz kết hôn vào năm 2022 sau 3 năm hẹn hò. Sau đám cưới, họ chuyển đến Los Angeles (Mỹ) sinh sống. Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản chung của hai vợ chồng được ước tính khoảng 60 triệu USD.