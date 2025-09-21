Liên Bỉnh Phát: Từ tay ngang đến sự nghiệp thăng hoa tuổi 35

Từ một diễn viên tay ngang, Liên Bỉnh Phát ngày càng khẳng định dấu ấn qua các vai diễn và mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác. Sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, anh trở thành gương mặt quen thuộc từ phim ảnh đến ca hát.

Gần đây, Liên Bỉnh Phát gây chú ý khi được đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc (Best Leading Male) tại giải Kim Chung - một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá của Đài Loan (Trung Quốc) và châu Á - nhờ vai bác sĩ Phạm trong series The Outlaw Doctor (Bác sĩ tha hương).

Liên Bỉnh Phát trong phim "Bác sĩ tha hương" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đây cũng là bộ phim Đài Loan đầu tiên anh tham gia. Để hóa thân, nam diễn viên đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản, học ngôn ngữ và dồn toàn bộ tâm huyết cho từng cảnh quay. Đề cử lần này được xem như sự ghi nhận cho nỗ lực và tinh thần làm nghề nghiêm túc của anh.

Mới đây, Liên Bỉnh Phát còn được chọn làm gương mặt trang bìa tạp chí Esquire Việt Nam (phiên bản Việt của ấn phẩm nổi tiếng dành cho đàn ông ra mắt từ năm 1933 ở Mỹ). Câu chuyện về sự bền bỉ và bản lĩnh của anh, từ một diễn viên tay ngang đến việc khẳng định vị trí trong điện ảnh và nghệ thuật đã truyền cảm hứng cho nhiều người.

Nam diễn viên khẳng định sức hút khi liên tục xuất hiện trên bìa các tạp chí thời trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Liên Bỉnh Phát cho biết, lúc mới bắt đầu, anh từng tự đặt cho mình 2 năm thử sức với nghệ thuật, nếu không trụ được sẽ quay về công việc du lịch, sự kiện.

May mắn đến khi năm 2018 anh được chọn vào vai chính trong phim Song Lang của đạo diễn Leon Lê. Bộ phim sau khi ra mắt đã mang đến cho anh nhiều cơ hội nghề nghiệp, cùng các lời mời phim ảnh.

Tuy vậy, dấu mốc đưa Liên Bỉnh Phát đến gần công chúng hơn lại nằm ở các chương trình truyền hình thực tế đình đám như Running Man Vietnam, Anh trai vượt ngàn chông gai và mới đây là Chiến sĩ quả cảm.

Nam diễn viên cho rằng trong thị trường giải trí Việt, show thực tế tiếp cận khán giả mạnh hơn phim ảnh. Có phim chỉ trụ rạp 1-2 tuần, khán giả chưa kịp xem đã hết suất chiếu, trong khi truyền hình hay nền tảng online thì chỉ cần bật lên là thấy nghệ sĩ.

"Tham gia gameshow trước hết là để mình tồn tại trong showbiz", anh nói.

Sau "Anh trai vượt ngàn chông gai", Liên Bỉnh Phát tự tin thử sức với ca hát, anh thể hiện ca khúc "Quên một lời thề" tại sự kiện hôm 19/9 (Ảnh: Ban tổ chức).

Dẫu vậy, Liên Bỉnh Phát khẳng định bản thân vẫn thuộc về điện ảnh. Năm nay, anh tiếp tục tái hợp cùng Leon Lê trong bộ phim Quán Kỳ Nam, lấy bối cảnh xưa.

Tác phẩm ra mắt toàn cầu tại hạng mục Special Presentations (Hạng mục Trình chiếu đặc biệt) của Liên hoan phim Quốc tế Toronto (Canada) và được giới chuyên môn đánh giá là một trong những bộ phim nghệ thuật Việt Nam đáng chờ đợi trong năm nay.