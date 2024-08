Lee Jong Suk: Mỹ nam tài năng có 50 triệu USD và chuyện tình như mơ với IU

Mỹ nam sở hữu nhan sắc và tài năng thực thụ của làng giải trí xứ Hàn

Tài tử sinh năm 1989 từng góp mặt trong các tác phẩm: Bác sĩ xứ lạ, Đôi tai ngoại cảm, Cặp đôi trái ngược, Hai thế giới, Khi nàng say giấc... Theo truyền thông xứ Hàn, khối tài sản ròng của Lee Jong Suk lên đến 50 triệu USD.

Với ngoại hình điển trai và khả năng diễn xuất ổn định, Lee Jong Suk luôn nằm trong top các nam diễn viên được săn đón nhất tại Hàn Quốc. Trước khi trở thành ngôi sao nổi tiếng tại Hàn Quốc, Lee Jong Suk từng là người mẫu.

Lee Jong Suk là ngôi sao tài năng của làng giải trí xứ Hàn khi hoạt động trong cả lĩnh vực điện ảnh, thời trang (Ảnh: Naver).

Người thân của tài tử điển trai cho hay, Lee Jong Suk đam mê nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Anh từng theo học và đã tốt nghiệp chuyên môn Nghệ thuật điện ảnh chuyên nghiệp tại Đại Học Konkuk (Hàn Quốc). Anh tham gia tuyển diễn viên vào đài truyền hình SBS TV (Hàn Quốc) khi chỉ mới là học sinh trung học.

Nhờ chiều cao nổi bật, gương mặt điển trai thư sinh, anh được mời làm người mẫu từ sớm. Lee Jong Suk nhanh chóng là gương mặt vàng được nhiều nhà thiết kế lựa chọn. Anh cũng là một trong những nam người mẫu trẻ nhất tham gia chương trình Seoul Collection (Hàn Quốc).

Năm 2010, Lee Jong Suk chính thức ra mắt với vai trò diễn viên ở cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng. Anh góp mặt vào phim truyền hình Nữ công tố viên sành điệu (Prosecutor Princess). Ở lĩnh vực điện ảnh, anh tham gia bộ phim kinh dị Hồn ma (Ghost) với vai diễn Baek Hyun Wook.

Tiếp đó, anh đảm nhiệm vai nhạc sĩ thiên tài có tính cách lập dị Han Tae Sun trong siêu phẩm từng gây sốt màn ảnh nhỏ Khu vườn bí mật (Secret Garden).

Lee Jong Suk đang nắm trong tay gần 50 triệu USD (Ảnh: Naver).

Năm 2012, nam diễn viên đóng vai học sinh cấp 3 cho bộ phim School cùng Go Nam Soon. Năm 2013, thành công của bộ phim I hear your voice đã giúp anh xuất sắc cùng dàn nam diễn viên khác nhận giải tại Korea Drama Awards.

Năm 2016, Lee Jong Suk chính thức gia nhập tập đoàn giải trí lớn của Hàn Quốc YG Entertainment. 2 năm sau, anh thành lập doanh nghiệp riêng và tự quản lý hoạt động cá nhân của mình.

Sự nghiệp của Lee Jong Suk lên như diều gặp gió từ năm 2018 với nhiều tác phẩm đặc sắc như Thánh ca tử thần, Phụ lục tình yêu… Năm 2019, Lee Jong Suk tạm rời xa làng giải trí xứ Hàn để lên đường nhập ngũ.

Năm 2022, anh trở lại làng giải trí và vẫn duy trì được sức hút nhờ tài năng diễn xuất cùng thái độ làm việc chuyên nghiệp. Ngoài đóng phim và trình diễn trên các sàn diễn thời trang, Lee Jong Suk còn làm MC cho chương trình âm nhạc Inkigayo…

Không chỉ nổi tiếng tại Hàn Quốc, Lee Jong Suk còn được yêu mến đặc biệt tại châu Á, trong đó có Việt Nam. Theo một nguồn tin thân cận, tài tử Hàn Quốc được cho là đang có mặt tại Đà Nẵng vào ngày đầu tháng 8.

Mục đích của chuyến đi chưa được hé lộ với công chúng. Tuy nhiên, một số thông tin cho rằng, Lee Jong Suk đến Việt Nam để du lịch.

Đây không phải lần đầu tài tử Hàn Quốc tới Việt Nam. Tháng 10/2023, nam diễn viên đã tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ Dear. My With tại TPHCM. Khi đó, tài tử đã có những giờ phút giao lưu, tâm tình vui vẻ cùng khán giả Việt.

Lee Jong Suk từng đến Việt Nam giao lưu với người hâm mộ vào tháng 10/2023 (Ảnh: News).

Chuyện tình ngọt ngào với nữ thần tượng âm nhạc hàng đầu xứ Hàn

Năm 2022, truyền thông Hàn Quốc xôn xao trước thông tin Lee Jong Suk và nữ ca sĩ nổi tiếng IU hẹn hò. Cụ thể, hãng tin Dispatch khiến cả châu Á chấn động khi tung bằng chứng hẹn hò của Lee Jong Suk và IU tại Nhật Bản.

Ngay sau đó, công ty quản lý của IU và Lee Jong Suk cũng lên tiếng thừa nhận tin đồn tình cảm của cặp đôi. Họ hi vọng người hâm mộ ủng hộ và tôn trọng mối quan hệ. Bản thân IU và Lee Jong Suk cũng thẳng thắng công khai bày tỏ tình cảm với đối phương.

Nữ ca sĩ nổi tiếng xứ Hàn thổ lộ: "Tôi đang phát triển tình cảm với người từng là đồng nghiệp lâu năm, nương tựa vào nhau. Anh ấy là người luôn ủng hộ và nói rằng tôi là người giỏi nhất. Anh ấy cũng là người mà tôi có thể tin tưởng, rất đáng yêu và luôn gửi đến tôi những lời động viên chân thành".

Lee Jong Suk nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ khi công khai hẹn hò với ngôi sao thần tượng IU (Ảnh: News).

Về phần Lee Jong Suk, anh cho biết gặp IU ở độ tuổi 20 và vẫn luôn giữ hình bóng cô trong tâm trí. Anh viết: "Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên vào giữa những năm 20 tuổi và cảm giác đó giống như một tình yêu non dại, một điều gì đó lớn lao mà tôi không thể đạt được.

Chúng tôi đã là bạn trong một thời gian dài. Tôi muốn nói rõ hơn. Cô ấy luôn ở trong tâm trí tôi ngay cả khi tôi đang sống cuộc sống của chính mình. Cô ấy có thể chia sẻ những mối quan tâm của tôi trong cuộc sống. Tôi có thể dựa vào cô ấy như một người bạn.

Đôi khi, cô ấy giống như chị gái tôi dù cô ấy trẻ hơn tôi. Cô ấy là một người tuyệt vời, trưởng thành nhưng cũng khiến tôi muốn bảo vệ. Và bây giờ, cô ấy khiến tôi muốn trở thành một người tốt hơn".

Trong những năm qua, Lee Jong Suk luôn thể hiện sự ngưỡng mộ, yêu thương và trân trọng với bạn gái. Để ở bên bạn gái, tài tử không ngại bỏ thời gian và tiền bạc tự lên kế hoạch mọi thứ, thậm chí không ngại bay hết điểm này sang điểm khác vì IU.

Đáp lại tình cảm của bạn trai, IU cũng hết lòng với gia đình Lee Jong Suk. Trong đám cưới em trai Lee Jong Suk, nữ ca sĩ đã có mặt để hát mừng. Kết thúc hôn lễ, Lee Jong Suk ân cần tiễn bạn gái ra tận cửa.

Tài tử xứ Hàn cũng rất nghiêm túc và chín chắn khi được hỏi về chuyện kết hôn. Anh nói: "Trong những cuộc phỏng vấn ở độ tuổi 20, tôi thường chia sẻ muốn kết hôn khi còn trẻ và vẫn đang ở đỉnh cao phong độ. Bây giờ, ở độ tuổi mà hôn nhân không còn là điều xa lạ, tôi muốn chuẩn bị thật tốt bằng cách tham gia lớp học dành cho những người chồng nếu được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian dài".

Lee Jong Suk và IU hẹn hò tại Nhật Bản, cuối năm 2022 (Ảnh: Dispatch).

"Tôi luôn mơ ước có gia đình riêng. Vì vợ tương lai của mình, tôi muốn học nấu ăn hoặc massage. Tôi tin rằng mình có thể học được những điều quý giá để tạo dựng gia đình hạnh phúc trong tương lai", Lee Jong Suk thổ lộ.

IU (SN 1993) là một trong những ngôi sao thần tượng nổi tiếng và giàu có của xứ kim chi. Cô là ngôi sao đa tài với sở trường sản xuất và sáng tác nhạc. Ngoài âm nhạc, IU cũng góp mặt trong nhiều dự án phim đình đám như: Người tình ánh trăng, Ông chú của tôi, Khách sạn ma quái, Người môi giới...

Chuyện tình của Lee Jong Suk và IU nhận được sự ủng hộ của khán giả bởi cả hai rất xứng đôi vừa lứa. Trong hơn một năm qua, cặp đôi hầu như ít chia sẻ về đối phương dù nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Họ mong muốn một tình yêu bình yên.