Lệ "Mùa hoa tìm lại" hé lộ đời tư Đồng, Núi, Hoa, Hoàn: Kẻ ế, người đề huề

Dân trí Thanh Hương tiết lộ, ở ngoài đời, nam diễn viên đóng vai "Đồng cục súc" và Núi đều đã có vợ con đề huề. Trong khi đó, "Hoàn tù tội" vẫn "ế bền vững", còn nữ diễn viên thủ vai Hoa tự nhận "sợ yêu".

Mạnh Hưng (vai Hoàn) "ế bền vững", Huyền Thạch (vai Hoa) "sợ yêu"

Bộ phim "Mùa hoa tìm lại" đã khép lại với cái kết đẹp khi cặp đôi Lệ, Đồng về chung một nhà, Hoa và Núi thì đang chờ đón đứa con đầu lòng. Hoàn đi tù còn ả tiểu tam của gã đã bị "Tuyết lươn" đẩy đến sẩy thai. Sau khi mất đi đứa con, cô nàng tiểu tam tống tiền Tuyết và "đá" luôn Hoàn.

Cái kết viên mãn cho chuyện tình Lệ, Đồng trên phim.

Đa số khán giả đều hài lòng với cái kết có hậu của "Mùa hoa tìm lại". Mới đây, nữ diễn viên Thanh Hương - người thủ vai Lệ đã live stream trò chuyện cùng các khán giả sau khi bộ phim khép lại, chia sẻ về cuộc sống hiện tại của các thành viên đoàn phim.

Cô còn mời diễn viên Huyền Thạch (vai Hoa) và Mạnh Hưng (vai Hoàn) kết nối với mình trên sóng. Thanh Hương cho biết, nam diễn viên Duy Hưng - người sắm vai Đồng bận nên đành hẹn khán giả vào một lần livestream sau.

Diễn viên Mạnh Hưng vào vai Hoàn - chồng của "Tuyết lươn" (Hương Giang).

Chị Lệ "Mùa hoa tìm lại" tiết lộ "Hoàn tù tội" ngoài đời rất manly nhưng lại… "ế bền vững". Mặc dù vừa bật mí về "tình trạng hiện tại" của Mạnh Hưng, Thanh Hương lại quay sang trêu anh luôn: "Là bạn thân nên em tiết lộ, anh Hưng hát hay lắm. Mỗi lần đi tán gái là chỉ có hát, hát xong cô nào cô nấy đổ rầm rầm".

"Ở ngoài Mạnh Hưng hiền lành lắm, không hiểu sao lên phim toàn vào mấy vai đánh đập phụ nữ", Thanh Hương chia sẻ.

Sau sự cố ban đầu của diễn viên Thanh Hương là không biết cách làm thế nào để "mời" bạn diễn vào live stream cùng, Mạnh Hưng cho rằng: "Sau hôm nay, Thanh Hương đi học lớp 1 dùng Facebook đi nhé". Còn Thanh Hương thì thừa nhận: "Em chỉ biết đóng phim thôi còn mấy khoản công nghệ em "ngu" cực luôn". Một khán giả đứng ra bênh vực cô: "Ở quê, Hoa Lệ chưa được học dùng công nghệ".

Thanh Hương thừa nhận, cô "mù công nghệ".

Khi khán giả hỏi tại sao Hoàn đang trong tù mà vẫn livestream được, Thanh Hương liền đáp hài hước: "Chị livestream kết nối với trong tù ấy chứ". "Anh Hoàn nhờ quản giáo, xin livestream với Thanh Hương và những người bạn", diễn viên Mạnh Hưng tiếp lời.

Một khán giả bình luận trêu Mạnh Hưng "già như quả táo tàu", nam diễn viên tếu táo đáp: "Anh trông thế này thôi mà cũng có tuổi rồi đấy". Khi một tài khoản nhắc lại vai diễn "Hải bóng" trong "Hướng dương ngược nắng", Mạnh Hưng tiết lộ, anh vẫn còn giữ một hộp khuyên tai với rất nhiều kiểu dáng, màu sắc làm kỷ niệm. Sự thân thiện của Mạnh Hưng khiến khán giả thích thú.

Duy Hưng được đánh giá diễn xuất thành công vai "Đồng cục súc".

Vì không có sự xuất hiện của nam diễn viên Duy Hưng nên Thanh Hương đã thay anh trả lời thắc mắc của khán giả: "Mọi người hỏi Hương, Duy Hưng vào vai một người đàn ông cục súc, mỗi lần chỉ nói 4-5 từ. Điều này là do đạo diễn yêu cầu hay nhân vật sáng tạo nên.

Hương xin chia sẻ, Đạo diễn Vũ Minh Trí là người bao quát bộ phim và bạn Hưng là người hiểu, nắm ý đồ của đạo diễn rất tốt. Hương chắc chắn một điều, khó có bạn nam nào đóng tốt, hợp vai Đồng như Duy Hưng. Đây là cái duyên mà bộ phim có được. Giữa Hương và Hưng cũng vậy. Chúng tôi mà không hiểu ý nhau thì không diễn được với nhau".

Các diễn viên đóng vai Đồng, Núi, Hoa, Lệ cùng chụp ảnh với đạo diễn Vũ Minh Trí.

Nữ diễn viên Huyền Thạch thì tiết lộ: "Anh Trí là phiên bản ít nói nhưng không cục súc như anh Đồng" còn Thanh Hương gọi đạo diễn là "người đàn ông bóng đêm" rất ít xuất hiện trên mạng xã hội.

Huyền Thạch cho biết, đây là phim thứ 3 cô được làm với đạo diễn Vũ Minh Trí. "Ekip diễn viên trong phim đa phần chơi với nhau bên ngoài, tính cách nhiều điểm giống nhau nên đi làm rất vui", Huyền Thạch nói.

Thanh Hương, Huyền Thạch thân thiết cả trong phim lẫn ngoài đời.

Thanh Hương, Huyền Thạch và các diễn viên tạo dáng "Tây Du Ký" chụp ảnh ở hậu trường phim.

"Nhiều người nhận xét, giữa tôi và chị Hương không những có khuôn mặt na ná nhau mà cá tính và cả tông giọng cũng vậy", Huyền Thạch chia sẻ thêm.

Khi được hỏi tính cách ngoài đời có "ghê gớm", "đanh đá" như trong phim không, cô đáp: "Thực ra ở ngoài em rất e thẹn, hiền lành mọi người nhé, chỉ trừ những lúc em tức giận điều gì".

Khi được yêu cầu hát, Huyền Thạch cho biết, cô chỉ có mỗi bài tủ là "Sợ yêu". "Hát nhiều quá nên vận vào em hay sao ấy", nữ diễn viên tâm sự.

Huyền Thạch tiết lộ cô không ghê gớm như trên phim còn diễn viên Đức Anh ngoài đời ít nói.

"Đức Anh trên phim hài hước như thế nhưng ở ngoài ít nói, chỉ hay chia sẻ với những người thân thiết thôi", Huyền Thạch tiết lộ về nam diễn viên đóng vai Núi - anh chồng màn ảnh của cô.

Thanh Hương bật mí thêm, diễn viên Việt Bắc, người đóng vai Nô - anh chàng bán trà đá "trong phim nói lắp nhưng ở ngoài nói nhiều đến mức không cho ai nói câu nào".

Thanh Hương uống bia để đóng cảnh say, giảm cân mặc váy cô dâu

Về phân cảnh đáng nhớ bị Đồng xịt nước vào mồm, Huyền Thạch kể: "Chúng tôi phải làm thật hoàn toàn, mất 4-5 đúp. Chiếc vòi rửa xe máy phun nước ra rất mạnh, quay lần nào, tôi thấm lần đấy".

Thanh Hương chia sẻ thêm: "Trên phim, những đoạn nghẹn, sặc cơm của chúng tôi cũng phải làm thật. Có phân đoạn say rượu, tôi phải trốn đạo diễn, lỉnh ra đằng sau mua nguyên một két bia, loanh quanh thế nào làm chục lon. Vì đạo diễn Vũ Minh Trí cho rằng, diễn viên chuyên nghiệp không cần bia rượu cũng đóng được.

Hôm đó đóng cảnh khóc xong uống nhiều, mắt tôi sưng húp, đầu liêng biêng. Nhưng tôi nghĩ đôi khi diễn viên cũng phải hi sinh, hâm hâm dở dở mới có những phân cảnh ưng ý".

"Huyền Thạch cũng có cảnh say, muốn được say trước để diễn như chị Hương nhưng cảnh đó quay khuya, còn rất nhiều người chờ mình. Hơn nữa tôi phải hình dung lại cảm giác say lần đầu của "trẻ trâu" nên phải diễn trong trạng thái rất tỉnh táo", Huyền Thạch nói.

Thanh Hương đã giảm cân để mặc vừa váy cưới.

Thanh Hương tiết lộ, để mặc được váy cưới ở tập cuối, trong 2 tuần cô đã cấp tốc giảm 3-4 kg, còn 55-56 kg để mặc váy cưới nhưng giờ lại tăng cân.

"Bây giờ Hương 58kg, Hương cao 1m70 nên nhìn bên ngoài không mập như trong phim đâu. Bao giờ lên phim nhìn chúng tôi cũng bị đội cân nặng hơn một chút. Ở ngoài đời phải gầy thì lên phim mới không bị mập.

Có lẽ, Hương chỉ tầm 55kg lên phim mới vừa. Nhưng thời gian này, Hương ăn nhiều không sợ béo đâu, phải có sức đề kháng chống Covid-19. Hết dịch giảm cân sau cũng được", Thanh Hương cho biết.

Diễn viên Việt Bắc đăng ảnh hậu trường, vô tình để lộ mái tóc thật của Thanh Hương.

Thanh Hương cũng tiết lộ mái tóc ngắn cũn ngoài đời sau khi đóng "Hướng dương ngược nắng" giờ đã dài hơn một chút. Cô cảm ơn khán giả đã ưu ái không quá để ý đến chuyện mái tóc giả của Lệ trong "Mùa hoa tìm lại".

"Để nói lời cảm ơn tất cả các khán giả vì tình cảm dành cho ekip làm phim thì 1, 2 tiếng đồng hồ sẽ không đủ. Thanh Hương xin chia sẻ, tất cả anh em đoàn phim có một nhóm chat, phim kết thúc vẫn nhắn tin cho nhau hàng ngày.

Có ca khúc, bài thơ nào của khán giả gửi tặng, Hương đều gửi vào nhóm để chia sẻ với mọi người. Anh chị em ai cũng vui và hạnh phúc".

Thanh Hương cho biết, ekip "Mùa hoa tìm lại" là một đội rất đoàn kết, yêu thương nhau. Các diễn viên rất muốn được hội ngộ ở nhiều phim khác nữa.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ làm việc một cách có tâm, có tầm nhất để đáp lại tìm cảm của khán giả", Thanh Hương bày tỏ.

