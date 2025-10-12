Lê Minh Ngọc hát về niềm hy vọng giữa những ngày mưa lũ

Những ngày đầu tháng 10, khi miền Trung và nhiều tỉnh phía Bắc đang oằn mình trong mưa lũ, ca sĩ Lê Minh Ngọc - Quán quân Sao Mai 2022 dòng nhạc dân gian - chọn bắt đầu hành trình âm nhạc mới của mình bằng một giai điệu đầy niềm tin mang tên Bài ca hy vọng.

Lê Minh Ngọc với tạo hình người con gái Hà Nội dịu dàng, đằm thắm trong MV “Bài ca hy vọng” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với Lê Minh Ngọc, đó không chỉ là một lựa chọn nghệ thuật, mà còn là cách dùng âm nhạc để sẻ chia, gửi gắm niềm tin và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những vùng đất đang gặp khó khăn.

“Những ngày này, chúng ta đau xót chứng kiến nhiều tỉnh, thành trong cả nước oằn mình chống chọi với thiên tai. Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn cuốn theo nhiều ruộng đồng, mái nhà và cả những giấc mơ, dự định vừa mới thành hình.

Tôi chỉ mong nước sẽ sớm rút, bình minh trở lại, ruộng đồng lại xanh và nụ cười sớm nở trên những gương mặt sau gian nan, nhọc nhằn”, cô chia sẻ.

Theo nữ ca sĩ, Bài ca hy vọng được cô chọn như một lời nguyện cầu, một sự sẻ chia dành cho những vùng đất đang chịu tổn thất.

Lê Minh Ngọc tin rằng, trong mọi biến cố, sức mạnh lớn nhất của người Việt chính là niềm tin và tinh thần không khuất phục, ngọn lửa ấy sẽ luôn giúp chúng ta vượt qua khó khăn và hướng tới ngày mai tươi sáng hơn.

MV Bài ca hy vọng (sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký) được cô và ê-kíp thực hiện tại nhiều địa danh quen thuộc như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cột cờ Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long… giữa những ngày thu Hà Nội trong trẻo.

Với chất giọng thính phòng vang, sáng và ngọt ngào, Lê Minh Ngọc mang đến một sắc thái trẻ trung, tươi sáng cho ca khúc kinh điển, khiến khán giả cảm nhận được vừa tinh thần hùng tráng, vừa niềm tin yêu đời thường mà nhạc sĩ Văn Ký gửi gắm.

Chính tinh thần ấy đã mở đầu cho chuỗi dự án Hát về Hà Nội với MV Bài ca hy vọng được nữ ca sĩ giới thiệu đúng ngày 10/10, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Lê Minh Ngọc gửi gắm tình yêu Hà Nội qua âm nhạc, như lời tri ân dành cho nơi cô xem như quê hương thứ hai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dự án là món quà tri ân mà cô gửi đến Hà Nội, nơi cô xem như quê hương thứ hai, nơi đã nuôi dưỡng tuổi trẻ và cho cô cơ hội theo đuổi con đường nghệ thuật.

Lê Minh Ngọc cũng tiết lộ rằng, dự án Hát về Hà Nội gồm nhiều ca khúc thính phòng và chính ca kinh điển, những tác phẩm mang giá trị nghệ thuật cao và đã trở thành tài sản tinh thần quý giá của dân tộc.

Hát về Hà Nội cũng đánh dấu bước đi rõ ràng của Lê Minh Ngọc trên con đường theo đuổi dòng nhạc thính phòng, chính ca.

Lê Minh Ngọc hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Cô từng giành Giải nhất Sao Mai 2022 dòng nhạc dân gian và Giải nhất cuộc thi hát Thính phòng, Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc 2023.