Quán quân Sao Mai Lê Minh Ngọc rẽ hướng từ nhạc dân gian sang thính phòng

Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, bên cạnh những bộ phim chiến tranh và các concert quốc gia hoành tráng, bộ phim ca nhạc Lá thư gửi tương lai do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện đã mang đến một dấu ấn nhẹ nhàng, góp phần làm phong phú các hoạt động nghệ thuật trong đại lễ A80.

Không chỉ đảm nhận phần nhạc phim, Lê Minh Ngọc còn hóa thân vào vai diễn, đánh dấu bước chuyển mình từ nhạc dân gian sang thính phòng (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong Lá thư gửi tương lai, Quán quân Sao Mai 2022 dòng nhạc dân gian vừa đảm nhận vai trò ca sĩ hát chính, vừa hóa thân vào 2 nhân vật: Ngọc, cô sinh viên trẻ đang loay hoay tìm đường nghệ thuật và bà Nhớ thời trẻ.

Ngọc là một sinh viên Nhạc viện đang loay hoay, mất phương hướng trên con đường nghệ thuật. Giữa lúc còn nhiều suy tư về chặng đường phía trước, cô nhận tin bà nội ốm nên vội vã trở về quê. Trong những ngày chăm sóc bà Nhớ (NSND Lan Hương), Ngọc tình cờ phát hiện những lá thư mà ông Tâm - cụ của Ngọc - từng gửi cho con gái là bà Nhớ.

Với quyết tâm giúp bà thực hiện tâm nguyện cuối đời là tìm lại phần mộ ông Tâm, cô đã dùng mạng xã hội để kết nối, tìm đồng đội cũ và đưa hài cốt liệt sĩ về quê nhà...

Trong phim, Lê Minh Ngọc thể hiện nhiều ca khúc đi cùng năm tháng như: Ba Đình nắng (1947), Bộ đội về làng (1950), Người chiến sĩ ấy (1969), Tự nguyện (1968), Mùa xuân trên quê hương (1976)… cùng bản ballad Cha và con gái (Nguyễn Văn Chung).

Minh Ngọc tại buổi họp báo ra mắt phim ca nhạc “Lá thư gửi tương lai” chiều 17/9 tại Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Thay vì gắn bó với dân gian, dòng nhạc vốn làm nên tên tuổi của mình, Lê Minh Ngọc lại lựa chọn nhạc thính phòng.

Tại buổi họp báo ra mắt Lá thư gửi tương lai chiều 17/9, khi được hỏi về việc chuyển từ dòng nhạc dân gian sang thính phòng, liệu có lo ngại mất đi khán giả quen thuộc hay không, Lê Minh Ngọc chia sẻ: “Sau khi giành giải Quán quân Sao Mai 2022, tôi đã định hướng theo đuổi thính phòng.

Khi hát thính phòng, tôi thấy mình là chính mình hơn. Năm 2023, tôi dự Cuộc thi hát thính phòng toàn quốc và đoạt Giải nhất, từ đó càng tự tin đi tiếp con đường này.

Vì vậy, khi được mời tham gia Lá thư gửi tương lai, tôi coi đây là cơ hội đặc biệt để tri ân đất nước và cũng là dấu mốc trong sự nghiệp của mình”.

Chia sẻ tại sự kiện, NSND Quang Thọ, người thầy dìu dắt Lê Minh Ngọc cũng không giấu được niềm tự hào: “Tôi ít khi xem phim ca nhạc, hầu như chỉ xem những phim kinh điển của nước ngoài. Nhưng khi xem Lá thư gửi tương lai, tôi cảm thấy Ngọc đã can đảm trở thành một tài tử điện ảnh chứ không còn là một ca sĩ bình thường. Vai trò này vốn chỉ dành cho những diễn viên thực thụ, và em đã làm được”.

Lá thư gửi tương lai do đạo diễn Lam Hạ thực hiện. Chị từng ghi dấu ấn với các sản phẩm âm nhạc đề tài chiến tranh như Cúc ơi (NSƯT Tố Nga) về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc hay Gửi vào thương nhớ (NSƯT Tố Nga) về tình cảm của người con gái với người cha liệt sĩ.