Huế khẳng định thương hiệu trung tâm văn hóa với 8 di sản UNESCO

Ngày 3/10, tại Nhà hát sông Hương, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc, với 400 đại biểu tham dự.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy Huế, cho biết đại hội sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện đúng phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”.

Lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp).

Theo ông Lưu, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII sẽ tập trung thảo luận và quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp có tính đột phá để tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội cho nhiệm kỳ tới; thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội sẽ chọn các cán bộ, đảng viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín với tổ chức đảng và nhân dân để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đại diện cho trí tuệ, ý chí nguyện vọng của Đảng bộ thành phố Huế dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2020-2025, phát biểu khai mạc đại hội (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp).

“Đại hội lần này đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của thành phố trên chặng đường phát triển mới - chặng đường của đổi mới tư duy, nâng tầm khát vọng và phát huy mạnh mẽ nội lực.

Mỗi đại biểu tham dự Đại hội phải phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, đóng góp vào việc hoạch định những quyết sách đúng đắn để đưa thành phố Huế phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc”, ông Lưu nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chuyển mình mạnh mẽ, kiên định trong chiến lược phát triển bền vững.

Huế đã phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đạt được những thành quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành phố Huế tiếp tục khẳng định vị trí và thương hiệu trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của quốc gia và quốc tế, với 8 di sản được UNESCO ghi danh.

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ mới (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Phương, trong giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của thành phố Huế đạt 7,54%/năm, cao hơn mức trung bình cả nước, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.200 USD, 14/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng, dịch vụ chiếm gần 50% GRDP. Du lịch phục hồi mạnh mẽ, năm 2025 đón 6 triệu lượt khách, trong đó 2,4 triệu khách quốc tế.

Công nghiệp - xây dựng duy trì tăng trưởng 8,1%/năm với nhiều dự án quy mô lớn. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với kinh tế biển và đầm phá, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Tổng thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 của thành phố Huế đạt 64.500 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, bước vào giai đoạn 2025-2030, thành phố đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân cả nước, phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt trên 5.000 USD vào năm 2030.

Huế sẽ đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển; mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết vùng; xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút doanh nghiệp lớn, tập đoàn đa quốc gia.

Đồng thời, thành phố cũng sẽ nỗ lực nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh, trật tự xã hội trong mọi tình huống.