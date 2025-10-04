Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng về tranh cãi hài lố tại show về chiến sĩ

Trong buổi công chiếu sớm tập 11 của chương trình Chiến sĩ quả cảm diễn ra ngày 3/10 ở TPHCM, dàn nghệ sĩ gồm Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, MONO... thu hút sự chú ý của khán giả.

Ê-kíp chương trình giao lưu cùng khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ rằng, anh từng bị trầy xước da đầu, chảy máu khi đang thực hiện nhiệm vụ ở chương trình. Những trải nghiệm trong show khiến nam MC hiểu rõ hơn về công việc của những chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) và môi trường huấn luyện đề cao kỷ luật thép, ý chí sắt đá và lòng quả cảm.

“Trong một lần tôi bị thương, đội y tế chưa kịp đến, các đồng chí chiến sĩ đã nắm tay tôi, động viên rằng: "Không sao, đây chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cố lên, đồng chí làm được". Đại uý Nguyễn Đức Duân còn trấn an tôi rằng tôi chỉ trật chân nhẹ thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn.

Sau khi ghi hình xong, đi khám thì bác sĩ nói tôi suýt đứt dây chằng. Đó là một trải nghiệm không thể quên, vì chính trong những giây phút gian khó, tôi hiểu rõ ý chí và tinh thần quả cảm của người chiến sĩ CAND”, Lê Dương Bảo Lâm kể.

Lê Dương Bảo Lâm cũng lên tiếng trước một số ý kiến cho rằng anh “giỡn lố” trong chương trình của Bộ Công an sản xuất.

Nam diễn viên khẳng định: "Những phút gây cười là cách tôi mang đến màu sắc riêng cho chương trình. Nhưng tôi xin khẳng định rằng tôi luôn tập trung, nghiêm túc, luôn cố gắng hết mình".

Lê Dương Bảo Lâm tạo không khí hài hước cho buổi giao lưu (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước những ý kiến cho rằng một số nghệ sĩ mang màu sắc hài hước có thể chưa phù hợp trong chương trình, Đại tá Triệu Văn Minh - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng, chống khủng bố - cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn.

Đại tá cho biết, từ những ngày đầu huấn luyện đến nay, ông và đồng đội cảm nhận rõ sự nỗ lực vượt giới hạn của các nghệ sĩ: “Họ đã không còn là nghệ sĩ nhập vai nữa, mà thật sự trở thành một phần của đơn vị, là những chiến sĩ thực thụ”.

Đại tá Triệu Văn Minh cho biết thêm, ngay cả những phút giây vui đùa cũng có giá trị tinh thần rất lớn, giúp cán bộ, chiến sĩ giảm bớt áp lực trong quá trình rèn luyện khắc nghiệt.

Đinh Tiến Đạt (trái) gia nhập chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong buổi công chiếu sớm tập 11, ê-kíp chương trình cũng giới thiệu rapper Đinh Tiến Đạt sẽ tham gia cùng dàn "chiến sĩ nhập vai". Ngoài ra, tổng đạo diễn Mai Thắm hé lộ ngoài Đinh Tiến Đạt, chương trình sẽ đón thêm một nghệ sĩ mới gia nhập đội hình trong thời gian tới.