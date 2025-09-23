Ưng Hoàng Phúc tuổi 44: Từ thần tượng 8X-9X đến ồn ào quảng bá web cá độ

Sự nghiệp gây tranh cãi, nghi vấn quảng bá web cá độ

MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng gần đây vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội khi khán giả phát hiện nhiều chi tiết liên quan đến trang web cá độ.

Chiều 22/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM đã mời nhóm ca sĩ và ê-kíp làm việc.

Sự việc tạo ra nhiều tranh luận, một bộ phận công chúng cho rằng các nghệ sĩ thiếu tôn trọng khán giả, cần được xử lý nghiêm.

Ưng Hoàng Phúc cùng các ca sĩ trong nhóm Ngũ hổ tướng (Ảnh:Facebook nhân vật).

Ưng Hoàng Phúc từng là giọng ca gắn liền với thanh xuân thế hệ 8X, 9X qua loạt hit Người ta nói, Thà rằng như thế, Chàng khờ thủy chung… Sự việc lần này gây ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi của nam ca sĩ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí trước đây, Ưng Hoàng Phúc từng khẳng định vẫn đam mê âm nhạc, dù ở tuổi 44.

"Khi nào tôi còn khỏe, tôi vẫn sẽ hát, không có giới hạn ở bất cứ độ tuổi nào", anh nói.

Ưng Hoàng Phúc cho biết, dù đã qua thời đỉnh cao, thu nhập từ ca hát vẫn giúp anh sống tốt với nghề, trong khi công việc kinh doanh mang lại sự ổn định tài chính cho gia đình.

Trước ý kiến cho rằng mình đã "hết thời", nam ca sĩ khẳng định anh đến với âm nhạc bằng đam mê, không đặt nặng hào quang hay sự nổi tiếng, chỉ cần còn khán giả lắng nghe, anh vẫn sẽ đứng trên sân khấu để hát.

Nhóm nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết nhiều năm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong sự nghiệp, Ưng Hoàng Phúc từng trải qua biến cố lớn khi bị chấn thương dẫn đến thoát vị đĩa đệm, phải rời xa sân khấu suốt nhiều năm và thậm chí bán nhà, bán xe để chữa trị. Quãng thời gian khó khăn ấy, bà xã Kim Cương luôn ở bên chăm sóc, trở thành điểm tựa tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Gần đây, sự kết hợp của Ưng Hoàng Phúc cùng bốn giọng ca thân thiết trong nhóm Ngũ Hổ Tướng được xem là nỗ lực làm mới hình ảnh. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng mô hình nhóm nhạc này đã lỗi thời, khó phù hợp với thị hiếu khán giả hiện nay.

"Chúng tôi vốn là ca sĩ solo, nhưng làm bạn đã 10-20 năm. Dù có lúc giận hờn, định bỏ cuộc, nhưng nhớ đến tinh thần "anh em trước sau như một", mọi người lại bỏ qua cái tôi để đi tiếp", anh chia sẻ.

Cuộc sống hôn nhân bên bà xã người mẫu

Ngoài sự nghiệp, Ưng Hoàng Phúc có tổ ấm hạnh phúc bên người mẫu Kim Cương. Vợ vừa quản lý công việc, vừa lo toan gia đình.

Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước khi đến với Ưng Hoàng Phúc, Kim Cương là mẹ đơn thân. Nhiều năm qua, nam ca sĩ giữ mối quan hệ thân thiết, xem con riêng của vợ như con ruột. Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương còn có thêm hai con chung - một trai, một gái.

"Nuôi con riêng cũng như nuôi con ruột, đều phải yêu thương, chăm sóc thì con mới xem mình là cha", anh khẳng định.

Theo nam ca sĩ, nhiều năm qua Kim Cương lui về hỗ trợ anh trong các dự án. Hằng ngày, cô dành phần lớn thời gian cho gia đình và quản lý công việc của chồng.

Cả hai song hành trong công việc lẫn cuộc sống (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tuy nhiên, cặp đôi cũng từng vấp phải tranh cãi. Tháng 9/2024, đoạn clip vợ chồng Ưng Hoàng Phúc cùng Quế Vân phát quà cho người dân vùng ngập lụt tại Hà Nội sau bão Yagi, gây xôn xao. Một số ý kiến cho rằng cách làm từ thiện của họ "phông bạt", trao quà không đúng đối tượng.

Trước phản ứng trái chiều, gia đình nam ca sĩ khẳng định danh sách hộ nghèo được chính quyền địa phương xác nhận, chủ yếu là cụ già neo đơn và người bệnh tật.

Những tranh cãi này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tên tuổi của anh.