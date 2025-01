Kylie Jenner khóa môi say đắm "chàng thơ" Timothée Chalamet

Ngày 6/1 (giờ Việt Nam), Kylie Jenner đã có mặt tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2025 để ủng hộ bạn trai. Cô không dự thảm đỏ nhưng xuất hiện bên trong khán phòng, ngồi cạnh Timothée Chalamet.

Nữ tỷ phú diện váy hở lưng táo bạo trong bộ sưu tập của nhà mốt Versace. Timothée Chalamet cũng rất cuốn hút với phong cách trưởng thành, nam tính.

Suốt buổi lễ, cặp sao thể hiện tình cảm qua cuộc trò chuyện thân mật và khóa môi, thu hút sự quan tâm từ giới truyền thông.

Kylie Jenner và Timothée Chalamet hôn nhau tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2025 (Ảnh: E!Online).

Ngoài ra, một số nguồn tin cho rằng, Kylie đang mang thai khi cô không xuất hiện trên thảm đỏ, không uống đồ uống có cồn, chỉ sử dụng nước suối tại lễ trao giải. Người đẹp hiện chưa lên tiếng trước tin đồn trên.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 4/2023. Đến tháng 9 cùng năm, cặp đôi ngầm xác nhận mối quan hệ khi cùng tới xem đêm nhạc của danh ca Beyoncé ở Los Angeles (Mỹ) và hôn nhau đắm đuối.

Dù Timothée Chalamet và Kylie Jenner từ chối chia sẻ về mối quan hệ của họ trên các phương tiện truyền thông, cặp đôi liên tục bị bắt gặp tình tứ hay xuất hiện cùng nhau ở những nơi đông người.

Một nguồn tin chia sẻ với tờ People, Kylie Jenner đang xác định mối quan hệ nghiêm túc với Timothée Chalamet và đưa nam diễn viên vào cuộc sống gia đình cô.

Kylie Jenner và Timothée Chalamet đều nghiêm túc trong mối quan hệ (Ảnh: Instagram).

"Họ đã cùng nhau ăn mừng Giáng sinh sớm trước khi Kylie dành ngày Giáng sinh cho gia đình cô ấy. Kylie cũng mất nhiều thời gian để giới thiệu anh ấy với các con.

Timothée hiện là một phần của gia đình. Các con của Kylie coi anh ấy là bạn. Mối quan hệ của hai người rất tuyệt vời và thoải mái. Anh ấy rất ủng hộ và ưu tiên theo lịch trình của bạn gái", nguồn tin nói với tờ People.

Tại Quả cầu vàng năm nay, Timothée Chalamet được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn Bob Dylan trong phim A Complete Unknown. Tuy nhiên, chiến thắng cuối cùng thuộc về ngôi sao kỳ cựu Adrien Brody với vai diễn trong phim The Brutalist.

Dù không đoạt giải, Timothée Chalamet vẫn nhận được nhiều lời khen cho màn trình diễn ấn tượng. Đặc biệt, nguyên gốc Bob Dylan (nhân vật mà Timothée đóng) đã dành nhiều lời khen cho nam diễn viên.

Timothée Chalamet đã 4 lần nhận được đề cử Quả cầu vàng nhưng chưa chiến thắng. Trước đây, anh được đề cử cho các vai diễn trong phim Call Me by Your Name, Beautiful Boy và Wonka.

Timothée Chalamet và Kylie Jenner vướng nghi vấn sắp có con chung (Ảnh: Extra).

Timothée Chalamet (SN 1995) trưởng thành trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Timothée Chalamet là khi anh tham gia đóng chính trong phim điện ảnh Call me by your name (Gọi em bằng tên anh) của đạo diễn Luca Guadagnino.

Call me by your name giúp Timothée giành được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp, trở thành một trong những nam diễn viên 9X trẻ tuổi nhất được đề cử hạng mục Nam chính xuất sắc của giải thưởng danh giá này. Anh hiện được xem là nam diễn viên tài năng của Hollywood.

Timothée Chalamet sở hữu gương mặt điển trai và phong cách lãng tử dịu dàng. Nam diễn viên từng dẫn đầu top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2023 do tổ chức TC Candler bình chọn.

Bên cạnh vai trò là một diễn viên, Chalamet còn được nhìn nhận như biểu tượng gợi cảm và biểu tượng thời trang biểu đạt những quan niệm thẩm mỹ mới của giới trẻ đương đại.

Kylie Jenner (SN 1997) được xem là "người tạo xu hướng" về phong cách thời trang và làm đẹp. Năm 2019, Kylie đã sở hữu hơn 1 tỷ USD và trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm làm đẹp. Tính đến năm 2024, người đẹp có trong tay hơn 750 triệu USD.

Em gái của ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian có 2 con với bạn trai cũ - Travis Scott. Cặp đôi gắn bó từ năm 2017 và tới đầu năm 2023, truyền thông Mỹ tiết lộ, Kylie và Travis đã chia tay trong hòa bình.