Ký họa Tô Ngọc Vân đối thoại cùng nghệ sĩ đương đại

Nhân cột mốc 100 năm thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương (1924-1945), nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm Hình vang vọng ý mở ra một không gian nghệ thuật, nơi quá khứ hội họa Việt Nam được tái hiện qua ký họa của cố danh họa Tô Ngọc Vân và cuộc trao đổi sáng tạo với các nghệ sĩ đương thời.

Tác phẩm "Không đề" của hoạ sĩ Đặng Xuân Hoà trưng bày tại triển lãm “Hình vang vọng ý” (Ảnh: Ban tổ chức).

Triển lãm Hình vang vọng ý trưng bày 71 tác phẩm ký họa - một lát cắt trong gia tài đồ sộ của cố họa sĩ Tô Ngọc Vân - với sự tham gia của những nghệ sĩ đương đại nổi tiếng, gồm: Kim Bạch (SN 1938), Phan Cẩm Thượng (SN 1957), Đặng Xuân Hòa (SN 1959), Duy Hòa (SN 1987), Triệu Phương (SN 1987), Lê Thúy (SN 1988) và Nguyễn Xuân Lam (SN 1993).

Theo Ban tổ chức, Hình vang vọng ý là nỗ lực khiêm tốn từ đội ngũ giám tuyển nhằm tìm lời giải, như một bài luận dưới dạng triển lãm. Sự kiện kiến thiết một cuộc đối thoại giả tưởng xuyên thế hệ giữa Tô Ngọc Vân và các họa sĩ đương thời thông qua những lát cắt thực hành của họ.

Tác phẩm ký hoạ "Các dáng cấy lúa" của cố hoạ sĩ Tô Ngọc Vân (Ảnh: Ban tổ chức).

Dù sử dụng sơn dầu, sơn mài, lụa, giấy hay đa chất liệu, các nghệ sĩ đều kế thừa hoặc gợi nhắc cách tiếp cận của Tô Ngọc Vân, hiện rõ qua ký họa của ông.

Những điểm chung này được liên kết trong 4 gian trưng bày, khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa hình và ý trong mỹ thuật.

Tô Ngọc Vân (1906-1954) là danh họa, nhà giáo dục, tượng đài của mỹ thuật hiện đại Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Tô Ngọc Vân (1906-1954) vừa là họa sĩ, nhà tư tưởng và nhà giáo dục, với di sản có sức ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam.

Tốt nghiệp đầu bảng Khóa II Trường Mỹ thuật Đông Dương (1926-1931), ông được đánh giá cao nhờ kỹ thuật vững chắc và ý niệm sắc sảo, khai thác tính đương thời của thị dân Hà Nội.

Triển lãm Hình vang vọng ý diễn ra từ ngày 18/10 đến 2/11, tại 67 Tô Hiến Thành, Hà Nội.