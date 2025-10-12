Vẻ đẹp của mùa thu qua hội họa và nhiếp ảnh tại triển lãm "Sắc thu"

Ngày 11/10, triển lãm Sắc thu khai mạc tại Hải Phòng. Triển lãm do Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông Babeeni phối hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật Hải Dương (Hải Phòng) và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai tổ chức.

Triển lãm là kết quả từ Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật Bắc Hà tổ chức hồi tháng 7.

Tác phẩm của họa sĩ Bùi Quang Đức tại triển lãm "Sắc thu" (Ảnh: Ban tổ chức).

Triển lãm mang ý nghĩa kết nối, mở ra không gian giao lưu, đồng hành giữa văn nghệ sĩ, góp phần khẳng định sự đồng hành của nghệ thuật với sự phát triển xã hội.

Các tác phẩm được trưng bày lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tiềm ẩn của quê hương đất nước, sức sống hồi sinh sau thiên tai, bão lũ và gửi gắm trăn trở về bảo tồn những giá trị văn hóa, phong tục tập quán đặc sắc của mỗi vùng miền.

Triển lãm giới thiệu 52 tác phẩm mỹ thuật (chất liệu sơn dầu, acrylic trên toan) và trưng bày 60 tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật, do các họa sĩ, nghệ sĩ tham dự Trại sáng tác Bắc Hà sáng tạo.

Mỗi tác phẩm không chỉ là một góc nhìn nghệ thuật mà còn là sự gửi gắm tâm tình về đất và người, những miền ký ức và hiện thực chan chứa hơi thở cuộc sống.

Tác phẩm của họa sĩ Phùng Văn Tuệ (Ảnh: Ban tổ chức).

Tham dự triển lãm Sắc thu có cả những tác phẩm hội họa và nhiếp ảnh. Trong số các nghệ sĩ tham dự có họa sĩ: Phùng Văn Tuệ, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Quang Hoan, Nguyễn Tiến Quân, Đặng Việt Cường, Bùi Quang Đức, Đỗ Chung, Nguyễn Huy Hiệp..., cùng các nhiếp ảnh gia: Dương Toản, Luân Studio, Phạm RaRi, Thanh Miền...

Một trong những tác giả tham dự triển lãm, họa sĩ Phùng Văn Tuệ chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi tác phẩm của mình góp phần làm nên Sắc thu, một triển lãm mang tinh thần sáng tạo và kết nối. Những ngày ở trại sáng tác đã cho tôi cơ hội chạm đến cái đẹp giản dị mà bền bỉ trong đời sống, nơi văn hóa, phong tục và thiên nhiên hòa làm một".

Các tác phẩm trưng bày đã được đội ngũ chuyên gia của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thẩm định, chọn lọc. Triển lãm mở cửa ngày 11/10-11/12 tại Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông Babeeni, Hải Phòng.