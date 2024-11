Theo đó, top 30, top 12, top 5 sẽ lần lượt được công bố trước khi ban tổ chức tìm ra hoa hậu và 4 á hậu. Tỷ lệ cạnh tranh cao đồng nghĩa cơ hội vào top của Kỳ Duyên bị ảnh hưởng.

Top 30 căn cứ theo sự thể hiện của thí sinh trong vòng bán kết, vòng phỏng vấn kín với giám khảo trước vòng bán kết. Ở mùa giải thứ 73, thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất sẽ vào thẳng top 30.

Ngoài ra, điểm mới của mùa giải năm nay là danh hiệu 4 hoa hậu theo châu lục. Người chiến thắng ở hạng mục này cũng có cơ hội vào thẳng top 30.

Top 30 người đẹp nhất mùa giải sẽ trải qua phần thi trình diễn áo tắm trước khi ban giám khảo công bố top 12 chung cuộc. Sau khi 12 người đẹp nhất trình diễn váy dạ hội, top 5 được ấn định. Năm thí sinh đẹp nhất sẽ trả lời ứng xử để chọn ra hoa hậu và 4 á hậu.

Trước bán kết, đại diện Việt Nam - Kỳ Duyên - chủ yếu tham gia các hoạt động bên lề. Người đẹp 28 tuổi luôn thể hiện sự tự tin, chủ động kết nối với thí sinh nước khác, hòa đồng và thân thiện với truyền thông.

Đại diện Việt Nam cũng luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, thời trang. Lịch trình hoạt động của cuộc thi diễn ra liên tục nhưng Kỳ Duyên chưa từng tỏ ra mệt mỏi.

Lợi thế của Kỳ Duyên là lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội Instagram với 1,8 triệu người. Theo Sash Factor, người đẹp đứng thứ 4 trong 16 thí sinh có lượng theo dõi cao trên Instagram.

Ngoài ra, Kỳ Duyên phát hành sách ảnh tự truyện tại khoảng 200 nhà sách trên cả nước. Cuốn sách tập trung vào quá trình vực dậy bản thân. Người đẹp còn thực hiện thêm các dự án thiện nguyện về giáo dục - xây trường cho trẻ em vùng cao.

Kỳ Duyên nỗ lực thể hiện từ đầu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024 (Ảnh: Instagram).

Ngoại ngữ được xem là hạn chế lớn nhất của Kỳ Duyên. Người đẹp từng thể hiện sự lúng túng khi trả lời phỏng vấn của một kênh truyền hình bằng tiếng Anh. Cô cũng ít sử dụng tiếng Anh trong video giới thiệu bản thân.

Trước chung kết, Kỳ Duyên có một số thành tích nhỏ. Song, sự thể hiện của cô trong vòng thi bán kết khiến người hâm mộ lo lắng. Màn trình diễn áo tắm của Kỳ Duyên bị nhận xét khá an toàn, thiếu điểm nhấn. Biểu cảm, thần thái của người đẹp được cho là chưa đủ ấn tượng.

Các chuyên trang quốc tế như Missosology, Global Beauties đều không đưa đại diện Việt Nam vào top 30 của họ. Chuyên trang Sash Factor và Crown Talk dự đoán Kỳ Duyên lọt top 30.

Những bình chọn này không liên quan đến kết quả cuộc thi và chỉ mang tính chất tham khảo. Tuy nhiên, bảng xếp hạng của các chuyên trang uy tín phần nào thể hiện sự đánh giá của các chuyên gia với từng thí sinh tham dự cuộc thi năm nay.

Dù đại diện Việt Nam thể hiện chưa nổi bật ở vòng bán kết, cô vẫn có khả năng vào sâu. Nếu giành chiến thắng ở hạng mục bình chọn của khán giả hay giành giải Hoa hậu Hoàn vũ theo khu vực, Kỳ Duyên sẽ vào thẳng top 30 và có cơ hội thể hiện ở những vòng sau.

Tính đến nay, thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp hấp dẫn nhất hành tinh là người đẹp H'Hen Niê - top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Hai thí sinh Việt gần nhất dự thi Hoa hậu Hoàn vũ là Bùi Quỳnh Hoa (2023) và Nguyễn Thị Ngọc Châu (2022) đều trượt top.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên (SN 1996) sở hữu chiều cao 1,76m, số đo 86-60-94cm. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, The Face Vietnam 2023. Hồi tháng 9, cô chiến thắng tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024.