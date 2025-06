Nữ MC bốc lửa có gì khiến tỷ phủ giàu thứ 3 thế giới Jeff Bezos say mê?

Người phụ nữ dám nghĩ, dám làm và dám thử thách giới hạn bản thân

Lauren Sánchez (SN 1969) sinh ra tại Albuquerque, New Mexico (Mỹ). Từ nhỏ, Lauren mong muốn trở thành phát thanh viên. Tuy nhiên, do chứng khó đọc, bà từng nghĩ đến việc từ bỏ giấc mơ đó và theo đuổi sự nghiệp hàng không sau khi tốt nghiệp trung học.

Bà Lauren từng học chuyên ngành diễn xuất và diễn thuyết tại Đại học New Mexico sau khi tốt nghiệp cấp 3 vào năm 1987. Sau đó, bà chuyển tới California để theo học chuyên ngành Truyền thông tại Đại học Nam California.

Lauren từng chuyển đến Los Angeles (Mỹ) để ứng tuyển vào vị trí tiếp viên hàng không. Tuy nhiên, Sanchez bị từ chối vì bị cho là thừa cân để làm tiếp viên, mặc dù chỉ nặng gần 55kg. Thất bại đầu tiên không khiến bà từ bỏ. Lauren lên kế hoạch cuộc đời, chuyển sang lĩnh vực báo chí và nhanh chóng nổi tiếng.

Lauren Sánchez sở hữu ngoại hình ngọt ngào thời trẻ (Ảnh: Yahoo).

Bà bắt đầu công việc phát thanh viên tại một hãng tin nhỏ ở Phoenix, Arizona, trước khi chuyển đến Extra, sau đó là Fox Sports Net và Good Day LA. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, Lauren vươn lên trở thành một trong những nữ MC nổi tiếng của truyền hình Mỹ.

Thời kỳ làm việc với kênh Fox, Sánchez vài lần được đề cử Emmy, giải thưởng truyền hình uy tín tại Mỹ. Năm 1999, bà giành giải Emmy nhờ chương trình UPN News 13.

Tới năm 2000, bà trở thành người dẫn chương trình được yêu thích tại Mỹ khi dẫn dắt cuộc thi The View. Và tới năm 2005, Sánchez dẫn chương trình khiêu vũ So You Think You Can Dance mùa đầu tiên.

Năm 2010, bà được tạp chí People bình chọn là một trong 50 phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Bên cạnh vai trò MC, Lauren Sánchez cũng lấn sâu vào lĩnh vực truyền hình với vai trò là nhà sản xuất phim, phóng sự.

Năm 2014, bà Lauren hợp tác với Pursuit Productions để sản xuất các phim tài liệu và phóng sự. Bà cũng làm cố vấn về lĩnh vực quay phim trên không cho nhiều bộ phim truyền hình của các đạo diễn Hollywood.

Lauren Sánchez sở hữu vẻ đẹp bốc lửa và quyến rũ (Ảnh: Getty Images).

Niềm đam mê lớn với bầu trời và lấy bằng phi công

Ngoài đam mê với truyền thông và điện ảnh, người phụ nữ với cá tính mạnh mẽ cũng có đam mê với bầu trời khi bà quyết tâm có bằng lái máy bay để tự điều khiển những chiếc trực thăng và lập ra Black Ops Aviation vào năm 2016. Đây là công ty chuyên sản xuất các video từ trên không cho các chương trình truyền hình, phim truyện và các doanh nghiệp có nhu cầu khác.

Tháng 4 vừa rồi, bà Lauren Sánchez đã tham gia chuyến bay vào vũ trụ trên phi thuyền New Shepard, thuộc hãng du lịch vũ trụ Blue Origin do Jeff Bezos sáng lập. Đây là chuyến bay đầu tiên chở toàn khách nữ và trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế.

Bà Lauren Sánchez có đam mê với bầu trời và đã lấy bằng phi công (Ảnh: Instagram).

Chia sẻ với The Hollywood Reporter về đam mê với bầu trời, bà Sanchez nói: “Lĩnh vực này chủ yếu do nam giới đảm nhận. Tuy nhiên, không có lý do gì mà không có thêm nhiều phụ nữ tham gia vào lĩnh vực đó.

Tôi đã có công việc, đã có sự nghiệp. Bản thân tôi yêu thích giải trí, thích quay phim vì vậy tôi muốn kết hợp tất cả. Tôi cũng hy vọng phụ nữ nhìn tôi trong vai trò một phi công và nói: “Tôi cũng muốn làm như cô ấy”. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi yêu thích nó”.

Hiện tại, Sánchez dành phần lớn thời gian cho các hoạt động từ thiện và là Phó chủ tịch của Bezos Earth Fund - một tổ chức do Jeff Bezos thành lập, chuyên "chống biến đổi khí hậu và bảo vệ thiên nhiên".

Bà Lauren trở nên nổi tiếng hơn khi gắn bó với tỷ phú Jeff Bezos (Ảnh: Getty Images).

Gần đây, bà cũng xuất bản cuốn sách thiếu nhi đầu tay mang tên Flynn, The Fly Who Flew và ra mắt công ty sản xuất Adventure & Fellowship. Cuốn sách của bà Lauren được phát hành vào tháng 10/2024 và nói về niềm đam mê trên bầu trời.

“Nếu các bạn nhìn mọi người với trái tim cởi mở và tin rằng, con người ai cũng có nhiều năng lực, bạn sẽ thay đổi thế giới này. Bởi vì chúng ta đều có hơn một khả năng mà thế giới này muốn định hình vào chúng ta”, bà Lauren chia sẻ trong ngày giới thiệu sách.

Chuyện tình định mệnh với tỷ phú Jeff Bezos

Bà Lauren Sánchez trải qua ít nhất 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi bắt đầu chuyện tình với Jeff Bezos. Người chồng thứ 2 của bà là Patrick Whitesell, quản lý một trung tâm sản xuất phim ở Hollywood. Họ có 13 năm chung sống và 2 người con chung.

Người chồng đầu tiên của bà Lauren là nam diễn viên Henry Simmons. Họ chia tay vào năm 2005. Trước 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Sanchez là bà mẹ đơn thân sau mối tình với cựu vận động viên bóng rổ Tony Gonzalez.

Trước khi gặp Jeff Bezos, bà từng trải qua những mối quan hệ với giới nghệ sĩ, vận động viên, giám đốc điều hành công ty quản lý tài năng. Phải tới chuyện tình với tỷ phú Jeff Bezos, Lauren mới được truyền thông “quan tâm đặc biệt”.

Lauren Sánchez và người chồng thứ 2 từng có 13 năm chung sống và 2 con chung (Ảnh: Getty Images).

Năm 2018, truyền thông thế giới rúng động trước thông tin, tỷ phú Jeff Bezos hẹn hò với Lauren Sánchez. Thời điểm đó, cả hai đều đang có gia đình nên chuyện tình của họ không nhận được sự ủng hộ của công chúng. Mối quan hệ này được cho là khiến hai cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Ngay sau khi thông tin được tiết lộ, Lauren chia tay người chồng doanh nhân đồng thời là người sáng lập của một công ty tài năng có tiếng - Patrick Whitesell. Về phần tỷ phú Jeff, ông cũng khiến nhiều người choáng váng khi kết thúc cuộc hôn nhân 25 năm với người bạn đời gắn bó từ thời "tay trắng" MacKenzie Scott.

Theo truyền thông Anh, chồng cũ của Lauren, Patrick, là người đầu tiên giới thiệu bà với Jeff Bezos tại một bữa tiệc của Amazon studios vào năm 2016. Sau đó, nhóm sản xuất của Lauren được thuê để quay phim cho công ty tên lửa của Jeff, Blue Origin, vào năm 2018.

Bà Lauren Sánchez cùng chồng cũ và tỷ phú Jeff Bezos (Ảnh: Getty Images).

"Patrick và Lauren giao lưu với Jeff Bezos và vợ ông ấy trong vài năm, vì cả hai cặp đều có nhà ở Seattle. Sau đó, Lauren được thuê để làm việc trong một dự án của Jeff, Blue Origin, một công ty phóng tên lửa vũ trụ. Cô ấy quay những cảnh trên không cho Jeff", một nguồn tin nói với Page Six.

Năm 2020, tỷ phú Jeff và bà Lauren chính thức công khai mối quan hệ. Từ khi là bạn gái của một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới, Lauren luôn xuất hiện trên mặt báo, được chồng tương lai hết mực cưng chiều.

Sau vài năm bên nhau với những chuyến du lịch xa hoa, những bữa tối lãng mạn, những chuyến nghỉ dưỡng trên các du thuyền đắt giá, họ quyết định đính hôn trên du thuyền trị giá nửa tỷ USD của ông Jeff tại Cannes (Pháp) vào tháng 5/2023.

Jeff Bezos và Lauren Sánchez đồng hành trong nhiều sự kiện từ năm 2018 (Ảnh: Getty Images).

Theo tờ L'Officiel Mỹ, tỷ phú Jeff Bezos cầu hôn bà Lauren Sánchez với chiếc nhẫn kim cương 20 carat trị giá 2,5 triệu USD. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue, bà Sanchez thừa nhận, bà như ngất đi một lúc khi nhận được lời cầu hôn của Jeff.

Lễ đính ước trên du thuyền của họ có sự tham gia của dàn khách mời nổi tiếng gồm: Bill Gates, Ari Emanuel, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Hoàng hậu Jordan Rania Al Abdullah và Kris Jenner.

Đầu năm nay, cặp đôi xác nhận tổ chức hôn lễ trong tháng 6. Tỷ phú, cô dâu của ông và khách mời đặt phòng tại các khách sạn tốt nhất của Venice, bao gồm Aman Venice, Belmond Hotel Cipriani, St. Regis Venice và Gritti Palace.

Từ ngày 25/6, bà Lauren và ông Jeff đã có mặt tại Italy để sẵn sàng cho hôn lễ thế kỷ trên du thuyền trị giá 500 triệu USD. 200 người, phần lớn là người nổi tiếng và doanh nhân, dự kiến có mặt trong sự kiện này.

Bà Lauren Sánchez và tỷ phú Jeff Bezos đã có mặt tại Italy để chuẩn bị cho hôn lễ thế kỷ (Ảnh: DM).

Từng có nhiều nghi vấn cho rằng, bà Lauren và tỷ phú Jeff sớm chia tay. Song, sau 7 năm bên nhau, họ ngày càng thắm thiết. Cả 3 người con riêng của bà Lauren đều ủng hộ chuyện tình của bà với tỷ phú Jeff.

Ở tuổi U60, bà Lauren vẫn sở hữu dáng vóc gợi cảm, quyến rũ nhờ việc chăm chỉ tập luyện, giữ tinh thần lạc quan. Năng lượng tích cực của bà cũng khiến cuộc sống của tỷ phú Jeff Bezos thêm nhiều sắc màu. Doanh nhân giàu có như hồi sinh, trở nên trẻ trung, năng động và thích phô diễn hơn.

Trước thềm đám cưới xa hoa tại Italy, tỷ phú Jeff Bezos và vợ tương lai được trông thấy mở tiệc áo tắm trên du thuyền riêng của ông Jeff Bezos. Bữa tiệc nhằm mục đích chia tay cuộc sống độc thân của 2 người và ăn mừng sinh nhật tuổi 19 của một trong những đứa con của bà Lauren.

Bà Lauren Sánchez và Jeff Bezos đi nghỉ dưỡng trên du thuyền trước thềm đám cưới (Ảnh: DM).

Theo Daily Mail, tỷ phú sở hữu khối tài sản hơn 220 tỷ USD và vợ tương lai không trả lời về việc họ có hợp đồng tiền hôn nhân hay không. Các luật sư và chuyên gia truyền thông đều khuyên tỷ phú Bezos ký hợp đồng tiền hôn nhân để bảo vệ khối tài sản khổng lồ.

Ở cuộc hôn nhân đầu, tỷ phú Jeff Bezos đã phải chia cho vợ cũ 25% cổ phần tại Amazon, ước tính 35 tỷ USD, khi chia tay. Với số tiền lớn nhận được từ chồng cũ, bà MacKenzie Scott đã trở thành một trong những người phụ nữ giàu nhất thế giới.