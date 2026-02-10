Kim Kardashian xuất hiện tình tứ cùng bạn trai tay đua Công thức 1 kém tuổi

Theo Page Six, Kim Kardashian và Lewis Hamilton đã âm thầm hẹn hò trong thời gian dài trước khi quyết định công khai. Trước đó, cả hai được cho là gặp gỡ bí mật tại Anh nhằm tránh sự soi mói của giới săn tin.

Cụ thể, Kim Kardashian đã bay sang Anh để nghỉ dưỡng cùng Lewis Hamilton tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Estelle Manor. Cặp đôi dành thời gian dùng bữa riêng tư, trải nghiệm dịch vụ massage cho hai người và lưu trú chung tại khu nhà chính của khu nghỉ dưỡng.

Kim Kardashian hẹn hò tay đua Công thức 1 Lewis Hamilton (Video: ET).

Sau đó, họ tiếp tục di chuyển tới London (Anh) và nghỉ tại khách sạn Rosewood Hotel ở trung tâm thủ đô. Trong thời gian Kim quảng bá dòng sản phẩm mới, hai người vẫn duy trì các buổi gặp gỡ kín đáo, hạn chế xuất hiện công khai và ra vào khách sạn qua lối bãi đỗ xe ngầm.

Ngày 9/2, Kim Kardashian và Lewis Hamilton cùng theo dõi một trận đấu tại sân vận động Levi’s (Santa Clara, California, Mỹ). Hình ảnh ngôi sao truyền hình thực tế và tay đua F1 ngồi cạnh nhau, trò chuyện thân mật, thậm chí nắm tay nhau, xuất hiện trên sóng truyền hình quốc tế và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc này thu hút hàng chục triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Nguồn tin thân cận cho biết Kim và Lewis đều bận rộn với lịch trình riêng, song luôn cố gắng sắp xếp thời gian gặp gỡ. “Họ đang trong giai đoạn gắn bó và nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên”, người này chia sẻ.

Đây là lần đầu hai ngôi sao xuất hiện công khai cùng nhau từ khi vướng nghi vấn hẹn hò (Ảnh: Page Six).

Kim Kardashian và Lewis Hamilton quen biết nhau từ nhiều năm trước khi nảy sinh tình cảm. Tay đua người Anh cũng được cho là có mối quan hệ thân thiết với gia đình Kardashian, bao gồm Kris Jenner (mẹ của Kim) và Kendall Jenner (em gái Kim), từng tham dự một số buổi tụ họp gia đình.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với rapper Kanye West vào năm 2022, Kim Kardashian dành phần lớn thời gian cho các con và sự nghiệp cá nhân, đồng thời hoàn thành chương trình học luật vào năm 2025.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, cô khẳng định gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu, thận trọng hơn trong chuyện tình cảm nhưng không khép lòng mình. Ngôi sao truyền hình thực tế cho biết: “Tôi đã học cách chậm lại, lắng nghe cảm xúc của mình và chỉ mở lòng khi cảm thấy an toàn”.

Kim khẳng định việc hẹn hò ở giai đoạn này không còn là tìm kiếm sự phấn khích, mà là sự đồng hành, tôn trọng và ổn định lâu dài.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton có mối quan hệ thân thiết hơn chục năm trước khi bắt đầu hẹn hò (Ảnh: Getty).

Trái với cuộc sống luôn là tâm điểm truyền thông của Kim, Lewis Hamilton vốn kín tiếng trong chuyện đời tư. Trước đây, anh chỉ công khai duy nhất mối quan hệ kéo dài 7 năm với nữ ca sĩ Nicole Scherzinger, kết thúc vào năm 2015.

Kim Kardashian (SN 1980) là doanh nhân, ngôi sao truyền hình thực tế và biểu tượng văn hóa đại chúng hàng đầu nước Mỹ, sở hữu đế chế kinh doanh trị giá hơn 1 tỷ USD với các thương hiệu như SKIMS và SKKN.

Lewis Hamilton (SN 1985) là một trong những tay đua vĩ đại nhất lịch sử Công thức 1 với 7 chức vô địch thế giới, đồng thời là vận động viên có tầm ảnh hưởng lớn, sở hữu khối tài sản ước tính 300-350 triệu USD.