Kim Kardashian khoe đường cong trứ danh, tài sản chạm mốc 1,9 tỷ USD

Ngày 16/3, Kim Kardashian là một trong những khách mời tại bữa tiệc hậu lễ trao giải Oscar 2026. Cô gây chú ý khi diện chiếc đầm ôm sát của Gucci, khoe trọn đường cong quyến rũ đặc trưng.

Ngôi sao truyền hình thực tế tạo hình khác lạ với mái tóc ngắn rối bồng bềnh và kính áp tròng màu xanh. Thiết kế này từng được giới thiệu trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Milan (Italy) vào tháng trước.

Kim Kardashian kết hợp trang phục với giày cao gót đế dày khoảng 20cm và trang sức của Ofira Jewels. Phong cách mới khiến nhiều khán giả bất ngờ, thậm chí có người cho biết họ khó nhận ra nữ ngôi sao với diện mạo khác biệt.

Sau khi tham dự sự kiện, Kim Kardashian chia sẻ một số hình ảnh và video trên mạng xã hội Instagram ghi lại quá trình chuẩn bị. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi phong cách thời trang mới của nữ doanh nhân.

Kim Kardashian là một trong những nhân vật nổi bật của làng giải trí và kinh doanh hiện đại. Sinh năm 1980, cô lớn lên trong gia đình có nền tảng trong lĩnh vực giải trí và luật pháp tại Mỹ.

Cô bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians, ra mắt năm 2007, kể về cuộc sống của gia đình Kardashian - Jenner. Nhờ sức hút cá nhân cùng khả năng tận dụng mạng xã hội, Kim nhanh chóng trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng.

Sau khi nổi tiếng, Kim Kardashian mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực kinh doanh. Cô sáng lập nhiều thương hiệu thành công, nổi bật nhất là SKIMS - thương hiệu đồ định hình cơ thể được định giá hàng tỷ USD.

Ngoài ra, Kim còn tham gia kinh doanh mỹ phẩm, thời trang và duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội với hàng trăm triệu người theo dõi. Không chỉ dừng lại ở giải trí và kinh doanh, cô còn theo đuổi việc học luật và tham gia vận động cải cách tư pháp tại Mỹ.

Theo Forbes, Kim Kardashian hiện sở hữu khối tài sản khoảng 1,9 tỷ USD, trở thành một trong những nữ doanh nhân giàu có nhất trong giới giải trí.

Kim từng tự hào nói về hành trình của mình: “Không tồi đối với một cô gái bất tài”. Trong nhiều năm, cô thường bị công chúng gán mác nổi tiếng nhờ băng sex và chương trình truyền hình gây tranh cãi. Tuy nhiên, con đường xây dựng đế chế kinh doanh của Kim không hề đơn giản.

Hai lĩnh vực kinh doanh chủ lực của cô là mỹ phẩm và thời trang, thông qua các thương hiệu KKW Beauty và SKIMS. Ngoài ra, cô còn thu nhập từ truyền hình thực tế, hợp đồng quảng cáo và nhiều khoản đầu tư.

Kim thành lập KKW Beauty vào năm 2017, sau thành công của em gái Kylie Jenner trong ngành mỹ phẩm. Thương hiệu nhanh chóng đạt doanh thu lớn nhờ chiến lược tiếp thị trên mạng xã hội và bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng.

Từ sản phẩm đầu tiên là bộ kit tạo khối, KKW Beauty mở rộng sang nhiều dòng như phấn mắt, kem che khuyết điểm, son môi và nước hoa, mang lại doanh thu khoảng 100 triệu USD.

Năm 2020, Kim bán 20% cổ phần KKW Beauty cho tập đoàn mỹ phẩm Coty với giá 200 triệu USD, trong thương vụ định giá công ty ở mức 1 tỷ USD.

Bên cạnh đó, SKIMS cũng trở thành thương hiệu nổi bật gắn liền với hình ảnh Kim Kardashian. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, khi người tiêu dùng ưu tiên trang phục thoải mái, thương hiệu này nhanh chóng chuyển hướng sang quần áo mặc nhà, giúp doanh thu tiếp tục tăng trưởng.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Kim Kardashian còn sở hữu nhiều bất động sản tại Mỹ và danh mục cổ phiếu gồm các công ty lớn như Disney, Amazon, Netflix và Adidas.

Theo Forbes, phần lớn khối tài sản của cô đến từ những công ty do chính mình sáng lập và phát triển, kết hợp với chiến lược tự quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Kim Kardashian nhiều lần chia sẻ quan điểm về thành công và cuộc sống của người nổi tiếng sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí. Nữ doanh nhân cho rằng danh tiếng có thể đến rất nhanh, nhưng để duy trì vị trí của mình cần rất nhiều nỗ lực và sự kiên trì.

Theo cô, điều quan trọng là phải tập trung vào mục tiêu và làm việc chăm chỉ, bởi khi dốc hết tâm huyết cho công việc, cơ hội thành công sẽ đến. Bên cạnh đó, Kim cũng thừa nhận cuộc sống của người nổi tiếng luôn đi kèm với áp lực khi mọi hành động đều bị công chúng chú ý và đánh giá.

Vì vậy, cô học cách chấp nhận những lời chỉ trích và giữ vững bản thân. "Điều quan trọng là phải trung thực với bản thân, dù bạn đang ở trước công chúng", cô nói. Dù bận rộn với sự nghiệp và kinh doanh, Kim Kardashian khẳng định gia đình vẫn luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.

Về đời sống tình cảm, Kim Kardashian đang hẹn hò với tay đua F1 người Anh Lewis Hamilton. Cặp đôi được nhìn thấy cùng nhau nghỉ dưỡng tại hồ Powell (Arizona, Mỹ) vào đầu tháng 3.

Theo nguồn tin thân cận, Kim và Hamilton quen biết hơn 10 năm trước khi bắt đầu tìm hiểu tình cảm vào đầu năm nay. Mối quan hệ của họ nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè và truyền thông.

Kim Kardashian có 4 người con với chồng cũ, rapper Kanye West, gồm: North, Saint, Chicago và Psalm. Dù đã ly hôn, cuộc sống riêng của cả hai vẫn thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng.

Ảnh: DM/Getty/IG