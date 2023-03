"Kiều nữ" Ngọc Lan: Làm mẹ đơn thân rất khó, khổ và nghèo

"Kiều nữ" Ngọc Lan: "Làm mẹ đơn thân rất khó và rất nghèo"

Bên cạnh những trải lòng về nghề, Ngọc Lan còn tâm sự về "công việc làm mẹ". Với cô, đây là một hành trình rất dài và gian nan mà bản thân phải học hỏi từng ngày...

Hơn 3 năm sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Thanh Bình, Ngọc Lan của hiện tại gây ấn tượng với hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, kiên định. Nữ diễn viên không xem đổ vỡ hôn nhân là vấp ngã, thay vào đó, cô chọn gác lại nó như một trang ký ức của cuộc đời và bận rộn "trang hoàng" cho cuộc sống mới.

24 giờ trong ngày của Ngọc Lan giờ đây chủ yếu xoay quanh công việc và cậu con trai nhỏ. Với cô, mọi thứ như vậy là đủ. Nữ diễn viên đang được chú ý trong phim "Nữ chủ", tiết lộ cô không ngại yêu nhưng cũng chưa sẵn sàng yêu thêm lần nữa...

Ngọc Lan trải lòng về 20 năm làm nghề, tiết lộ về mối quan hệ hiện tại với chồng cũ (Thực hiện: Ngà Trịnh).

"Ai cũng sợ hết thời, tôi cũng vậy"

Vai Bà Dung trong "Nữ chủ" đang được chú ý. Cái khó của vai diễn này so với gần 100 nhân vật mà chị từng đảm nhận trước đây là gì?

- Nữ chủ để lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Mọi người phối hợp với nhau ăn ý và tôi không cảm thấy áp lực. Khi đóng máy, tôi thấy hài lòng. Sự thành công của phim là điều không nằm ngoài dự đoán, bởi phim sở hữu một ê-kíp hùng hậu và dàn diễn viên bảo chứng.

Cái khó của tôi ở Nữ chủ là phải thể hiện hình ảnh nhân vật bà Dung "phản diện" theo một cách mới mẻ so với các phim trước. Để có sự mới mẻ này đòi hỏi người làm nghề phải luôn sáng tạo trong từng vai diễn và tôi nghĩ mình có điều đó.

Hẳn là Ngọc Lan không thấy áp lực bởi chị đã có "gia tài phim ảnh" đáng kể. Nhưng chị có nghĩ chính kinh nghiệm phong phú của mình tạo áp lực cho các diễn viên khác?

- Không kể đến những cái tên lão làng thì những gương mặt trẻ như Thúy Ngân, Jun Phạm đều làm tốt mà! Với Jun, ngay từ buổi làm việc đầu tiên, tôi đã thấy cậu ấy là một người làm việc chuyên nghiệp kèm thái độ kính cẩn. Jun Phạm rất tập trung cho vai diễn và phối hợp mượt mà với các diễn viên khác. Rõ ràng với Quân "thái tử" trong Nữ chủ, chúng ta thấy một diễn viên Jun Phạm chứ không còn là một ca sĩ.

Về Thúy Ngân, tôi bất ngờ về sự lột xác của em ấy. Chúng tôi từng làm việc cùng nhau cách đây 10 năm trong phim Sát thủ hoa hồng trắng. Lúc đó Thúy Ngân làm không tốt, hoàn toàn không. Thậm chí, tôi từng lo ngại em ấy sẽ không sống nổi với nghề. Nhưng rõ ràng đến Nữ chủ, Thúy Ngân làm rất tốt.

Nhưng người ta lại nói "Thúy Ngân bị Ngọc Lan lấn át". Chị phản hồi thế nào?

- (Cười) Đầu tiên, điểm cộng của Thúy Ngân chính là thái độ làm việc nghiêm túc cũng như có sự nghiên cứu rất kỹ về nhân vật. Với Nữ chủ, Thúy Ngân thể hiện phong độ tốt, đặc biệt những cảnh đánh đấm cho thấy rõ sự nỗ lực của cô ấy.

Tôi có đọc được nhiều phản hồi về lời thoại của Thúy Ngân. Tôi nghĩ khán giả nên thả lỏng một chút. Hải Đường là nhân vật phức tạp, có tâm lý thay đổi trong từng giai đoạn. Tôi hiểu ở góc độ khán giả sẽ luôn đòi hỏi sự hoàn hảo nhưng ở góc nhìn của đồng nghiệp, tôi thấy Thúy Ngân làm tốt rồi.

"Nhìn Ngọc Lan là biết ngay đóng vai ác". Với chị, đây có phải là một lời khen?

- Nếu gắn mác cho tôi "chuyên đóng vai ác" thì có vẻ không đúng, bởi tôi có nhiều vai chính diện làm nên tên tuổi mà, ví dụ như vai Hương Thảo - phim Thuyền giấy (2013) hay Hai Thủy - phim Mặn hương muối (2015).

Tất nhiên không thể phủ nhận sự nghiệp của tôi gắn liền với khá nhiều vai phản diện như vai Hồng - phim Mặt nạ tình yêu (2015) và phim Cổng mặt trời (2010). Khán giả khen cũng được, chê cũng được nhưng chung quy lại tôi thấy mình may mắn đó chứ, vì không phải ai cũng được hóa thân vào nhiều nhân vật với các tính cách khác nhau trong xã hội.

Có nhiều mốc thời gian được đề cập trong câu trả lời trên nhỉ. Vậy thời vàng son của Ngọc Lan nằm ở mốc nào?

- Nhớ lại năm 2014-2015, tôi liên tục nhận được các giải thưởng danh giá. Song song đó tôi còn được đảm nhận nhiều vai diễn ấn tượng mà suốt cuộc đời làm nghệ thuật của mình, tôi không sao quên được. Tuy nhiên, tôi không đánh giá sự thành công của mình nằm ở việc nhận được nhiều giải thưởng, mà nó nằm ở sự thỏa mãn. Giai đoạn này, tôi liên tục sở hữu các vai diễn viên thỏa mãn đam mê của mình, bấy nhiêu đã đủ tạo nên cột mốc vàng son của Ngọc Lan rồi.

Giai đoạn hiện tại, chị đặt tên là gì?

- Tự hào!

Vì sao vậy?

- Tôi tự hào với những thành quả và cố gắng của bản thân, tự hào khi có được sự nhìn nhận trong của người trong nghề. Ngọc Lan ở giai đoạn này ngoài việc làm tốt vai trò của mình, còn có thể trở thành một người dẫn dắt và chỉ dạy thế hệ trẻ. Tất nhiên, để có được những "quả ngọt" này không hề dễ dàng. Đó là cả một quá trình phấn đấu dài hạn của tôi, cũng như phải đánh đổi cả thanh xuân và tuổi trẻ.

Gắn liền với giai đoạn này thì hình ảnh của tôi trong nghệ thuật cũng có nhiều thay đổi. Điển hình như việc đảm đương các vai diễn ở lứa tuổi già dặn và từng trải hơn. Ngọc Lan của hiện tại có sự chín muồi trong nghệ thuật, kèm chút mặn mà của người phụ nữ đã có con.

Việc Ngọc Lan xuất hiện với các vai diễn trung niên, già dặn có đồng nghĩa với việc chị chấp nhận mình đã… hết thời?

- Hai chữ "hết thời" ai cũng sợ, tôi cũng vậy. Thời điểm đỉnh cao của mọi người sẽ gắn liền với phong độ của họ, tức là ngoài năng lực còn có nhan sắc và sức khỏe. Cho nên khi ở thời điểm đỉnh cao, chúng ta phải biết giữ phong độ một cách tốt nhất và phát triển thành đẳng cấp của bản thân.

Nếu bây giờ hỏi tôi còn phong độ không? - Chắc chắn là không rồi. Thẳng thắn nhìn nhận thì nhan sắc tôi không còn được như xưa, sức khỏe cũng kém hơn. Tuy nhiên "phong độ là nhất thời, đẳng cấp mãi mãi". Điều quan trọng chúng ta phải làm sao để chứng tỏ dù ở giai đoạn nào cũng sẽ tỏa sáng.

Cũng may "Kiều nữ và đại gia" thành công, nếu không chắc tôi bỏ nghề

Một số nghệ sĩ khi bước qua thời hoàng kim thì rẽ hướng sang lĩnh vực mới như kinh doanh, đầu tư... Vì sao Ngọc Lan vẫn miệt mài với công việc diễn xuất?

- Tôi có một ao ước là mình có thể diễn xuất đến cuối đời, chỉ cần có một khán giả muốn thấy tôi trên màn ảnh thì tôi vẫn làm nghề. Tôi biết ơn vì những giá trị mà nghề mang đến. Ngày xưa nó mang đến cho tôi tiền và nuôi sống tôi những ngày chập chững bước vào, còn bây giờ nó là ngọn lửa đam mê bất tận nên tôi muốn sống trọn vẹn với nó.

Vậy Ngọc Lan thừa nhận mình đến với nghề vì chữ "tiền"?

- Đúng là tôi đến với nghề bằng chữ "tiền" nhưng lựa chọn gắn bó với nghề là vì chữ "duyên". Tôi không trầy trật để tìm cơ hội cho mình mà mọi thứ đến với tôi một cách tình cờ. Từ hồi học cấp 3, tôi đã may mắn được lên trang bìa của báo Mực Tím nhờ khoảnh khắc dâng hương cúng Tổ. Sau lần ấy, tôi được ngỏ lời trình diễn thời trang. Từ đây, tôi bắt đầu có những mối quan hệ trong giới showbiz, được các chị lớn giới thiệu làm người mẫu và quay hình cho ca sĩ nổi tiếng trong các đĩa karaoke.

Ban đầu làm những công việc đó chưa có tiền đâu, được ai mời thì mừng lắm. Đến năm 2004, tôi may mắn có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Công ty thời trang. Sau phim đó, tôi tiếp tục thử sức thêm vài vai diễn nhưng vẫn không tạo được tiếng vang. Thời điểm này, nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn là gánh nặng trên vai tôi. Tôi cứ tưởng mình bỏ nghề luôn rồi nhưng có những cái "duyên" lại đến và giúp tôi tạo nên tên tuổi.

Sở hữu "gia tài" phim ảnh kếch xù, nhưng để chọn ra những vai diễn thật sự ấn tượng đã góp phần làm nên tên tuổi của mình thì Ngọc Lan sẽ kể đến nhân vật nào?

- Có 3 vai trong số gần một trăm phim khiến tôi luôn có nhiều cảm xúc khi nhắc đến. Trong đó, Kiều nữ và đại gia (2008) mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi, mang đến cho tôi khán giả và sự nhìn nhận của người trong nghề. Sau những vai diễn đầu đời "chìm nghỉm", đây chính vai diễn đã giúp tôi giữ chân với nghệ thuật.

Sau phim đó, tôi được tăng cát-xê và có thu nhập ổn định. Thời điểm đó tôi đóng phim chỉ vì tiền. Cũng may vai Hồng thành công, nếu không chắc tôi đã bỏ nghề.

Ngõ vắng (2010) đánh dấu một cột mốc tôi biết đam mê nghệ thuật là gì, ngọn lửa làm nghề bắt đầu chảy trong người tôi. Và Thuyền giấy (2013) đã giúp tôi có thể khẳng định tên tuổi, vị trí của mình trong ngành giải trí.

Ở thời điểm 2023 khi Ngọc Lan đã trở thành cái tên kỳ cựu với hơn 20 năm lăn lộn trong nghề, hồi tưởng lại những câu chuyện quá khứ, cảm xúc của chị thế nào?

- Tôi hay nói "may mắn và cố gắng" chính là chìa khóa trong sự nghiệp của mình. Tôi không được học diễn xuất bài bản từ các trường lớp chuyên nghiệp. Chính vì vậy, tôi phải cố gắng bội lần so với người khác. Hành trình làm nghề của tôi là cả một quá trình tích góp và nỗ lực từng ngày, cộng thêm rất nhiều may mắn. Tôi không nghĩ mình giỏi đâu, chỉ là tôi đã đủ cố gắng và thừa may mắn thôi.

Thời điểm này, từ vị trí một diễn viên phim truyền hình nhìn vào những bộ phim trăm tỷ ngoài rạp, Ngọc Lan có cảm giác "như ngồi trên đống lửa"?

- Mỗi lĩnh vực đều có ngôi sao. Trong môi trường nghệ thuật, tôi thấy hiếm có diễn viên làm tốt cả 3 lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và sân khấu. Nếu có thì chỉ một vài gương mặt nổi bật như NSND Thành Lộc, Ninh Dương Lan Ngọc, Tăng Thanh Hà, Kiều Minh Tuấn… Còn tôi không thể nào lấn qua điện ảnh được vì tôi biết mình phù hợp và chỉ làm tốt ở mảng truyền hình. Mỗi lĩnh vực đều có hào quang riêng nên chúng ta không lấy sự thành công của điện ảnh để so sánh "người làm truyền hình không bằng người làm điện ảnh".

Nhiều người cho rằng đóng phim truyền hình "cực và nghèo" hơn đóng phim điện ảnh, có đúng không?

- Đã là diễn viên thì bạn phải chấp nhận cảnh thức khuya dậy sớm, bươn chải nắng mưa. Làm điện ảnh hay truyền hình đều cực nhưng quan trọng bạn có sống lâu dài với nó được hay không. Riêng ở góc nhìn nghệ thuật, chúng ta không nên đem chuyện tiền bạc để so sánh bởi mỗi lĩnh vực đều có ưu điểm và hạn chế nhất định. Câu chuyện giàu - nghèo của mỗi diễn viên còn phụ thuộc vào cách sống và cách để dành tiền của họ.

"Làm mẹ đơn thân" - Rất khó, rất buồn, rất nghèo

Nhiều người tò mò về mối quan hệ của chị và chồng cũ sau 3 năm ly hôn?

- Tôi có biết điều đó! Hiện chúng tôi vẫn là bạn bè bình thường - cùng là những ông bố, bà mẹ đã có con. Cả hai đều có cuộc sống riêng và bận rộn kiếm tiền.

Hai chữ "bạn bè" tôi đã nghe chị nói nhiều rồi, nhưng bạn bè thân thiết ở mức độ nào? Có thường xuyên gặp gỡ, giúp đỡ nhau thậm chí là… cho nhau vay tiền không?

- Do cả hai làm cùng nghề nên tính chất công việc đều bận rộn như nhau, việc gặp gỡ tán gẫu dường như không có. Tôi không phải là kiểu người thích đi chơi và hẹn hò bên ngoài. Tôi chỉ muốn chạy về nhà với con sau khi xong việc. Bố của bé cũng bận rộn việc riêng nên khi nào có thời gian sẽ sắp xếp gặp con.

Chuyện hai người ly hôn và buộc phải giữ quan hệ với nhau vì chúng tôi có con chung. Cả 2 có trách nhiệm phải làm những điều tốt cho con. Bé cần gì chúng tôi sẽ đáp ứng cái đó, đặc biệt là về mặt tinh thần. Nếu vô tình cả hai gặp nhau chung một dự án, chúng tôi vẫn làm việc như đồng nghiệp với nhau.

Chuyện này hơi tế nhị, nhưng tôi muốn hỏi những lùm xùm của chồng cũ có ảnh hưởng đến chị?

- Sau ly hôn, mỗi người đều có cuộc sống riêng nên hầu như không ảnh hưởng đến nhau. Nếu có chỉ là mọi người nhắc đến tôi với tư cách vợ cũ Thanh Bình. Thật ra hiện tại chúng tôi đều bận rộn với cuộc sống riêng nên không ai đụng chạm đến ai cả. Nếu có xảy ra ồn ào cũng chẳng liên quan đến đối phương, ai gặp trục trặc người đó tự xử lý.

Sau khi bước ra khỏi một cuộc hôn nhân, một số người thường bị mất thăng bằng. Còn Ngọc Lan mất thời gian bao lâu để đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường?

- Tôi không tốn nhiều thời gian để đối diện với những vấn đề tiêu cực sau ly hôn đâu, bởi tôi đã có sự chuẩn bị trước. Trước khi đưa ra một quyết định quan trọng cuộc sống, tôi đều có sự chuẩn bị. Từ lúc kết hôn, sinh con đến lúc ly hôn, tôi đều có sự tính toán trước về mặt kinh tế lẫn tâm lý. Sau ly hôn, mọi thứ vẫn đi theo sự sắp xếp của tôi.

Làm mẹ đơn thân có khó?

- Khó chứ, rất khó. Rất khổ. Rất buồn. Rất tủi thân. Rất nghèo!

Điều khó khăn với tôi là phải học cách thấu hiểu và tiếp cận với những cảm xúc của con. Bé Louis (con trai Ngọc Lan) có tính cách khá nội tâm và ít chia sẻ cảm xúc của mình. Ở tuổi của bé có sự tinh nghịch riêng, đòi hỏi tôi phải kiên nhẫn và san sẻ cùng con. Công việc làm mẹ vẫn là một hành trình mà tôi phải học mỗi ngày.

Tôi là người luôn chủ động về mặt kinh tế và giữ thói quen chi tiêu tiết kiệm, nên chưa bao giờ phải chật vật vì câu chuyện tiền nong. Tôi luôn có một khoản tài chính dự trù cho bản thân phòng ngừa những rủi ro bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. Trước khi ly hôn, tôi đã để dành một số tiền đủ để đảm bảo cuộc sống cho con sau này.

Ngọc Lan san sẻ với con trai thế nào khi con lớn lên trong gia đình thiếu bóng dáng của người cha?

- Mọi người thường khó chấp nhận việc ly hôn vì cho rằng như vậy là không thương con, tuy nhiên để con lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ không còn tình cảm với nhau thì có hạnh phúc không? Nếu vì con mà bố mẹ cứ gượng ép ở với nhau dưới một mái nhà càng khiến cho đứa trẻ lớn lên trong cảm giác bị lừa dối. Để một đứa trẻ trưởng thành trong sự hằn học của bố mẹ càng nguy hiểm hơn. Bản thân tôi đã suy nghĩ thấu đáo được những vấn đề này nên mới đưa ra quyết định ly hôn. Con trai tôi vẫn được che chở và yêu thương trong tình thương của bố mẹ, chỉ là chúng tôi không sống cùng một mái nhà.

Đâu là điều khiến chị mạnh mẽ đưa ra quyết định làm mẹ đơn thân?

- Cụm từ "mẹ đơn thân" có thể mọi người nhìn vào thấy rất khó khăn nhưng với Ngọc Lan thì khác. Tôi lớn lên trong vòng tay của một người mẹ đơn thân, cha đã mất khi tôi mới hơn 1 tuổi, khi ấy anh Hai của tôi cũng mới 7 tuổi. Ở tuổi 30, mẹ tôi đã phải một mình gồng gánh để nuôi hai anh em ăn học. Tôi nhìn thấy sự mạnh mẽ từ mẹ. Có thể việc lớn lên trong một hoàn cảnh ngặt nghèo đã giúp tôi luôn nuôi ý chí phải mạnh mẽ trong cuộc sống. Mẹ là người ảnh hưởng và truyền cảm hứng rất nhiều đến tính cách và cuộc sống của tôi.

Tình yêu được cho là một hương vị cần có trong cuộc sống. Đã đến thời điểm Ngọc Lan "yêu thêm lần nữa" chưa?

- (Cười) Thú thật tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Cuộc sống hiện tại của tôi chỉ xoay quanh công việc và con trai. Buổi sáng đưa con đi học rồi tôi ghé công ty làm việc, đến chiều lại đón con về bởi vậy thời gian đâu mà yêu. Nếu có nhiều thời gian hơn tôi vẫn muốn dành cho con, chơi đùa và chuyện trò cùng con. Với tôi, tình cảm là thứ mơ hồ lắm, nó còn phụ thuộc vào duyên phận nữa.

- Cảm ơn Ngọc Lan vì buổi trò chuyện này!

Nội dung, thiết kế: Huỳnh Quyên

Ảnh: Quang Ninh

Video: Ngà Trịnh

16/03/2023