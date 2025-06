Anh Tú - LyLy: Nhiều năm gọi nhau là "hàng xóm" và cái ôm gây sốt

Tin đồn tình cảm giữa ca sĩ Anh Tú và LyLy bắt đầu rộ lên từ năm 2020, khi cả hai kết hợp trong một sản phẩm âm nhạc. Sau đó, họ liên tục xuất hiện bên nhau tại nhiều sự kiện, chương trình truyền hình và trên mạng xã hội, để lộ nhiều khoảnh khắc thân mật khiến công chúng không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ trên mức tình bạn.

Tuy chưa từng chính thức xác nhận chuyện yêu đương, Anh Tú và LyLy vẫn được xem là "cặp đôi ngầm" của làng giải trí Việt.

Năm 2022, cả hai ra mắt MV Hàng xóm và bắt đầu gọi nhau bằng biệt danh này trước truyền thông. Tuy nhiên, mối quan hệ "hàng xóm" này được nhiều người nhận xét là quá thân thiết, từ việc thường xuyên mặc đồ đôi, cùng xuất hiện trong kỳ nghỉ, đến những tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội.

Gần đây nhất, tại một sự kiện âm nhạc ở Nha Trang, Anh Tú - LyLy tiếp tục khiến khán giả dậy sóng khi song ca Lời tỏ tình dễ thương. Cả hai diện trang phục đồng điệu, sánh đôi trên sân khấu. Đáng chú ý, sau tiết mục, Anh Tú bất ngờ ôm eo và hôn nhẹ LyLy trước hàng nghìn khán giả. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, người hâm mộ yêu cầu cặp đôi sớm công khai mối quan hệ.

Cặp đôi cũng thường xuyên bị các nghệ sĩ đồng nghiệp trêu chọc trên sóng truyền hình. Trong Em xinh say hi, MC Trấn Thành thường xuyên nhắc đến Anh Tú ngay trước mặt LyLy khiến cô ngượng ngùng. Những nghệ sĩ khác như Trường Giang, HIEUTHUHAI cũng nhiều lần "úp mở" về chuyện tình cảm của cặp đôi.

Trong âm nhạc, Anh Tú và LyLy được đánh giá là cặp đôi ăn ý và thường kết hợp chung trong nhiều sản phẩm, dự án âm nhạc. Cả hai không chỉ kết hợp trên sân khấu mà còn thường xuyên góp mặt trong các gameshow, chương trình truyền hình thực tế cùng nhau.

Năm 2024, Anh Tú tham gia Anh trai say hi còn LyLy hiện là thí sinh của Em xinh say hi. Cả hai đều sở hữu chất giọng riêng, có lượng người hâm mộ đông đảo và từng tạo ra nhiều bản hit.

Trước truyền thông, cả hai giữ thái độ nhất quán: "Chúng tôi thân thiết, hiểu nhau và hợp tác tốt nên mới có sự ăn ý đến vậy". Anh Tú từng chia sẻ, anh coi LyLy là một người rất thân, khán giả có thể nghĩ đó là tình bạn, tình yêu hay tri kỷ gì cũng được. Với anh, LyLy là người tuyệt vời và anh hài lòng với mối quan hệ này.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí năm 2022, LyLy cũng từng nói: "Tôi và Anh Tú đều độc thân, lại là hàng xóm thân thiết, nên việc bị "đẩy thuyền" cũng không có gì khó chịu". Riêng Anh Tú chia sẻ: "Có những cặp đôi mong được đẩy thuyền còn không được kìa! Nên tôi mong khán giả đẩy luôn cho thuyền ra khơi".

Ảnh: Facebook nhân vật