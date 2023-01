"Kiều nữ làng hài" Nam Thư: "19 tuổi, tôi suýt bị lừa khi đi casting phim"

Nam Thư: "19 tuổi, tôi sốc khi suýt bị lừa đánh đổi"

(Dân trí) - Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Nam Thư lần đầu tiết lộ về sự cố năm 19 tuổi khiến cô nhớ mãi trong chặng đường 17 năm làm nghệ thuật của mình.

Nam Thư được khán giả biết đến với danh hiệu Á quân chương trình "Cười xuyên Việt" phiên bản nghệ sĩ năm 2015. Thời gian qua, nữ diễn viên sinh năm 1987 gây chú ý với hàng loại phim chiếu mạng như "Nam phi liên hoàn kế", "Thập Tứ cô nương", "Nhà trọ có quá trời phòng"...

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Nam Thư tiết lộ cát-xê diễn kịch Tết, lên tiếng về tin đồn "nghiện trùng tu", trải lòng khi làm nghệ thuật 17 năm thì đến năm thứ 11 mới nổi tiếng và hé lộ thêm về mối quan hệ với Hoài Linh, Trấn Thành…

"Cát-xê diễn kịch Tết của tôi chỉ 1 triệu đồng"

Từng tâm sự "15 năm ăn Tết tại sân khấu", Tết năm nay của Nam Thư như thế nào?

- Mọi người đã hiểu lầm, năm nào tôi cũng ăn Tết cùng gia đình. Nhà tôi ở Vũng Tàu, từ TPHCM về nhà chỉ mất 1 tiếng 15 phút thì làm sao tôi không về được? Trước Tết tôi vẫn về phụ dọn dẹp nhà, Giao thừa vẫn ở với gia đình. Sau đó có lịch diễn vào mùng nào thì tôi mới trở lại TPHCM vào ngày đó. Giai đoạn diễn liên tục nhiều ngày thì tôi không ở nhà. Tôi khá buồn khi khán giả cho rằng tôi "bỏ cha mẹ". Đặc biệt, khi khán giả biết nhà tôi ở Vũng Tàu thì lại càng trách tôi…

Có lẽ vì vậy mà khán giả nghĩ rằng cát-xê diễn kịch Tết của chị rất cao?

- Cát-xê diễn kịch Tết của tôi chỉ 1 triệu đồng cho suất 3 tiếng mỗi đêm. Nhiều người nghĩ các nghệ sĩ diễn kịch Tết thì kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng không phải. Không chỉ riêng tôi mà tất cả nghệ sĩ diễn sân khấu nhiều năm qua như Hoài Linh, Trấn Thành, Thu Trang... đều diễn vì đam mê.

Lương diễn kịch từ những ngày tôi mới vào nghề là 250.000 đồng rồi tăng dần đến năm 2022-2023 mới được 1 triệu đồng. 3 tiếng đồng hồ đó, nếu tôi không diễn sân khấu mà ở nhà livestream thì sẽ nhận được nhiều tiền hơn và không phải xa cha mẹ trong những ngày Tết. Vậy có phải là làm vì đam mê không? Vì thế, tôi mong khán giả hiểu cho chúng tôi.

Gần đây, Nam Thư chia sẻ về việc 1 năm trước bị tai nạn mà vẫn phải đi diễn vào mùng 1 Tết. Chuyện gì đã xảy ra với chị?

- Buổi tối hôm đó, tôi đi từ cổng vào trong nhà, do không nhìn rõ đường nên tự vấp ngã, đập mặt xuống đường. Khi đó, chỉ còn 6 ngày là đến mùng 1 Tết, tôi có suất diễn. Mặt tôi lại đầy vết thương, có người còn đồn tôi bị đánh nữa. Tôi không dám nói với ai, một phần vì sợ mẹ biết mà đau lòng. Diễn xong, tôi định giấu luôn, không về nhà, nhưng khi mẹ gọi điện thoại cho tôi, bà thấy tôi như vậy thì ngất xỉu. Sau đó, tôi về quê cho mẹ chăm sóc.

Nam Thư từng nhiều lần nhấn mạnh về việc phụ nữ phải yêu thương bản thân nhưng khi bị tai nạn, chị vẫn bất chấp làm việc?

- Yêu thương bản thân và trách nhiệm là 2 chuyện khác nhau. Việc bị thương là tai nạn chứ không phải tôi tự hủy hoại bản thân. Nếu thời điểm đó, tôi chọn yêu thương bản thân, không diễn mà để ê-kíp tự xoay xở thì có phải rất vô trách nhiệm không?

Có điều gì khiến Nam Thư hối tiếc trong 17 năm làm nghệ thuật?

- Tôi không hối tiếc gì cả. Tôi cảm thấy chặng đường đã trải qua thực sự là những trải nghiệm vô cùng thú vị. Tôi làm nghề 17 năm nhưng mất 11 năm mới nổi tiếng. Tôi học cùng lớp nhưng lại nổi tiếng sau Trấn Thành. Trên gameshow, tôi gọi Trấn Thành là "mày" hoặc "bạn", gọi Lâm Vỹ Dạ là "nhỏ đó" hoặc kêu Khả Như là em thì một số khán giả phản ứng: "Nhỏ này là ai? Sao nói chuyện với Trấn Thành ngang vai, ngang lứa, phải kêu anh chứ".

Nhưng tôi không buồn. Đối với tôi, phải có những khó khăn, va vấp chứ nếu luôn hạnh phúc thì sẽ không bao giờ trưởng thành, thấy được giá trị của thành công. Ngay cả 2 năm dịch Covid-19, tôi cũng không hối tiếc. Thời gian đó, tôi đi làm tình nguyện và không cảm thấy giờ phút nào vô nghĩa.

Đối với tôi, mỗi ngày thức dậy và cảm thấy mình còn thở mới là giá trị cuối cùng của cuộc sống chứ không phải tiền bạc hay danh tiếng. Người ta hay nói: "Chết đi thì tiền bạc hay danh tiếng có mang theo được không", nghe rất sáo rỗng nhưng ngẫm lại thì đúng. Điều cuối cùng kết nối con người với cuộc đời chính là hơi thở.

Được gọi là "kiều nữ làng hài", Nam Thư có bao giờ nhận những lời ngỏ ý đổi tình cảm lấy lợi ích?

- Nhiều lắm, từ lúc mới vào nghề là tôi đã gặp chuyện này rồi. Trường hợp khiến tôi sốc nhất là có lần, một người bạn nói với tôi là có người muốn casting phim, đưa địa chỉ và dặn tôi đến đó. 19 tuổi, được mời casting thì tôi rất vui nên đã tìm đến. Nơi đó là một căn nhà 3 tầng, họ bảo tôi lên tầng 1. Vào casting thì chỉ có tôi và một người đàn ông. Khi ông ta kêu tôi cởi quần áo ra thì tôi nghĩ điều này quá kỳ lạ vì đó không phải lần đầu tiên tôi đi casting. Thế nên, tôi không làm theo và đi về.

Khi ra về, tôi thấy một số cô gái khác cũng đến. Sau đó, tôi được nghe những thông tin không tốt về chuyện casting này. Tôi thật sự giận người bạn kia vì họ biết cuộc casting đó là như thế nào mà vẫn đưa tôi đến.

Nhiều người cho rằng ngày nay, muốn nổi tiếng đơn giản hơn rất nhiều. Gần đây, nhiều TikToker cũng đang dần lấn sân sang nghệ thuật. Nam Thư nghĩ sao về điều này?

- Muốn "lấn" cái gì thì phải học đó. Muốn làm hoa hậu thì phải học cách cư xử, muốn làm diễn viên thì học diễn xuất, làm ca sĩ cũng phải đi học thanh nhạc. Muốn làm gì cũng được, nhưng phải đi học, nếu không thì tôi sẽ không đánh giá cao.

Nếu các bạn cứ nổi tiếng rồi lấn sân sang nghệ thuật thì sinh viên trường sân khấu sau khi tốt nghiệp sẽ đi về đâu?

"Đừng mang chuyện Trấn Thành học cùng lớp để so sánh với Nam Thư"

Là người khá thẳng thắn, cá tính, không ngại đáp trả, liệu có một Nam Thư khác hình ảnh đó?

- Có chứ, đâu phải lúc nào tôi cũng ào ào, rần rần. Nam Thư là người rõ ràng, luôn đi thẳng vào vấn đề để đỡ lan man. Tôi nghĩ sự mềm mỏng thì tất nhiên sẽ có, nhưng tùy từng lúc tôi sẽ bộc lộ điều đó.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến chỉ trích Nam Thư "thảo mai", "dựa hơi, nịnh bợ Hoài Linh"... Chị phản hồi thế nào?

- Nam Thư chưa bao giờ thảo mai, giả tạo mà luôn hết sức thẳng thắn với cảm xúc của mình, biết mình đang nói và làm gì. Nam Thư ồn ào, hung dữ thì đúng chứ thảo mai hay giả tạo thì nghe… sai sai. Cái gì đúng về mình thì tôi chiêm nghiệm, còn không đúng thì tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Nói tôi nịnh anh Hoài Linh thì có sao đâu?

Nghệ sĩ Hoài Linh nói vì về những bình luận tiêu cực mà người ta dành cho chị?

- Anh Hoài Linh biết hết. Anh cười và dặn tôi bớt "khùng" chứ không nói gì thêm.

Thời điểm Hoài Linh vướng lùm xùm, Nam Thư chia sẻ với đàn anh như thế nào?

- Thực sự, tôi và anh Hoài Linh ít trò chuyện với nhau trong khoảng thời gian đó vì chúng tôi không có phương tiện nào để liên lạc. Facebook của tôi bị "hack" liên tục nên muốn gì thì phải gặp trực tiếp. Lời mà tôi gửi tới anh cũng là mong là anh có nhiều sức khỏe.

Gần đây, Hoài Linh trở lại nghệ thuật nhưng khán giả không còn phản ứng tích cực như trước. Nam Thư cảm thấy thế nào?

- Tôi nghĩ đó là tình hình chung của các nghệ sĩ khi gặp những điều như vậy, chứ không riêng Hoài Linh.

Một bộ phận khán giả hay so sánh Nam Thư với những nữ diễn viên hài như Khả Như, Lâm Vỹ Dạ… Chị nghĩ sao về việc này?

- Khán giả có quyền so sánh nhưng tôi nghĩ mọi người so sánh vui thôi chứ đừng đẩy điều đó đi quá xa vì như vậy đôi khi sẽ làm khó thần tượng của mình, dễ dẫn đến mất tình đồng nghiệp.

Nam Thư là bạn cùng lớp với Trấn Thành nhưng hiện tại, có thể thấy độ nổi tiếng và phủ sóng của Trấn Thành vượt trội hơn. Chị có thấy chạnh lòng hay áp lực khi bạn bè thành công?

- Trấn Thành bây giờ là "superstar" (siêu sao), đừng mang chuyện Trấn Thành học cùng lớp mà so sánh với Nam Thư, tội tôi lắm! Tôi cảm thấy hết sức tự hào vì bạn cùng lớp với mình rất nổi tiếng. Bạn ấy giỏi mà! Ví dụ bạn tôi nổi tiếng vì may mắn hay do scandal thì tôi sẽ coi thường nhưng sự thật là bạn quá giỏi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng, trong lớp tôi cũng có vài người nổi tiếng như Trấn Thành, Nam Thư, Hà Trí Quang, Lê Bê La…

Còn bản thân tôi không cảm thấy áp lực. Tôi không phải kiểu "bánh bèo" khi nhìn người khác đẹp, nổi tiếng hơn là cảm thấy khó chịu. Tôi rất rõ ràng về cảm xúc, thích hay không thích sẽ nói thẳng, trong nghề cũng vậy.

Nam Thư từng khá thành công với phim chiếu mạng, nhưng thời gian qua, thể loại này có vẻ không còn hấp dẫn khán giả nữa. Chị có dự định chuyển sang làm phim điện ảnh như Trấn Thành?

- Sau "Nam phi liên hoàn kế" và "Thập tứ cô nương", đã có nhà đầu tư đến gặp tôi. Công thức hiện nay là làm phim chiếu mạng sau đó làm phim điện ảnh như "Bố già" hay "Chị Mười ba", nhưng tôi chưa đủ tự tin. Ví dụ, bạn đầu tư cho tôi 20 tỷ đồng, đến lúc ra rạp thì chỉ có 2 "cửa" là thắng hoặc huề vốn. Nếu thua tôi sẽ tuột cảm xúc, nhà đầu tư mất số tiền lớn thì sẽ không đầu tư nữa. Với cá tính của tôi nếu không ai đầu tư thì tôi tự đầu tư. Nhưng tôi chưa dám đối mặt với áp lực đó nên chưa dám làm.

"Tôi sợ đám cưới vì… sợ vất vả"

Nam Thư từng công khai mình sửa mũi. Trong năm qua, thỉnh thoảng khán giả thấy chị có thêm những điểm khác lạ trên gương mặt và cho rằng Nam Thư "nghiện trùng tu". Chị phản hồi thế nào?

- Đó là do lần bị tai nạn mất 7 tháng mới lành mà tôi đã kể ở trên. Mọi người xem ảnh sẽ thấy môi tôi bị sưng, một bên to, một bên nhỏ. Vậy nên khi đánh son tôi phải "ăn gian" cho 2 bên bằng nhau, thế là mọi người cho là tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Thêm nữa, tôi có một bạn chuyên trang điểm mà mỗi lần bạn ấy làm xong là tôi lại bị cho là… dao kéo.

Ban đầu, tôi cũng thấy khó chịu nhưng về sau thì bình thường. Việc tôi sửa mũi thì ai cũng biết rồi. Tôi không ngại, cũng không mượn tiền của ai để sửa. Tôi cũng thẳng thắn ủng hộ quan điểm "sửa đẹp còn hơn xấu tự nhiên". Quan trọng là có tiền và biết nơi làm đẹp uy tín, chứ chuyện thẩm mỹ bây giờ rất bình thường.

Năm qua, Diệu Nhi, Minh Hằng… đồng loạt lên xe hoa. Sam cũng vừa được cầu hôn. Hỏi thật, Nam Thư có nôn nao?

- Việc Sam được cầu hôn khiến tôi rất bất ngờ. Mặc dù chơi khá thân nhưng tôi không biết gì cả (cười). Tôi không nôn nao khi thấy các bạn lên xe hoa. Tôi còn hứa là sẽ làm phù dâu cho Puka nên tôi sẽ đợi em ấy. Bản thân tôi sợ đám cưới vì… sợ vất vả. Tôi từng đứng ra tổ chức đám cưới cho em trai nên hiểu việc tổ chức đám cưới tốn công sức như thế nào.

Phụ nữ mà cứ miệt mài làm việc, cha mẹ có hối thúc chị tìm "nửa kia"?

- Thời gian đầu cha mẹ cũng hối thúc và xót cho con gái nhưng với người "lì" như tôi thì cha mẹ cũng quen. Mẹ tôi cũng cấp tiến, nhìn vào vấn đề và dặn tôi nếu ở vậy mà cảm thấy hạnh phúc thì cứ như vậy.

Từng có mối tình 6 năm với Quách Ngọc Tuyên và từng tiết lộ quen người nhỏ tuổi hơn, Nam Thư có tiêu chuẩn gì trong việc chọn người yêu?

- Tôi không có tiêu chuẩn gì cả. Tôi đặt cảm xúc lên trên hết nhưng không dễ dãi, không phải gặp ai cũng có cảm xúc. Tôi không cần người đó già, trẻ hay đại gia nhưng có cảm xúc thì tôi mới yêu.

Nam Thư là người chủ động hay sẵn sàng chờ đợi trong tình yêu?

- Tôi là người chờ đợi trong chủ động (cười). Ví dụ, tôi và bạn thích nhau thì tôi sẽ có cách làm bạn mở lời hoặc bật đèn xanh cho bạn tỏ tình.

Vậy Nam Thư có lên kế hoạch năm nào sẽ cưới, năm nào sẽ có con?

- Tôi chỉ có kế hoạch cho cuộc đời, còn kế hoạch sinh con hay kết hôn chưa có trong dự định của tôi. Tôi nghĩ một người cá tính như tôi thì một mình có thể làm được nhiều thứ, chứ nếu vướng bận gia đình thì tôi sẽ không thỏa được đam mê.

Cảm ơn những chia sẻ của Nam Thư!



Nội dung: Hân Bảo

Ảnh: Nhân vật cung cấp, Facebook nhân vật

Thiết kế: Bích Phương

27/01/2023