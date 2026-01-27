Hòa Minzy nhận giải Ca sĩ của năm, bật khóc gọi tên con trai

Tối 26/1, lễ trao giải Tinh hoa Việt lần đầu tiên được tổ chức tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM), thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Giải thưởng ra đời với mục tiêu tôn vinh những giá trị nổi bật của văn hóa - nghệ thuật Việt Nam, góp phần bồi đắp tinh thần dân tộc và khơi dậy khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Một trong những khoảnh khắc gây xúc động tại đêm trao giải là khi Hòa Minzy được xướng tên ở hạng mục Ca sĩ của năm. Trên sân khấu, nữ ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ, trong suốt 12 năm làm nghề, cô chỉ khóc khi gặp chuyện buồn, hiếm khi rơi nước mắt vì niềm vui như khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc Hòa Minzy xúc động khi nhận giải (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Hòa Minzy cho biết, ngay từ khi nghe tên giải thưởng Tinh hoa Việt, cô đã mong muốn có ngày được xướng tên, bởi luôn tự hào là một nghệ sĩ Việt Nam. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến người dân tỉnh Bắc Ninh cùng toàn bộ ê-kíp đã đồng hành, góp phần tạo nên MV Bắc Bling mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Trước khi rời sân khấu, cô bất ngờ hét lớn "Bo ơi! Mẹ làm được rồi", nhắn gửi đến con trai từ xa.

Hòa Minzy trong vòng tay người hâm mộ (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Không chỉ giành danh hiệu Ca sĩ của năm, trước đó, MV Bắc Bling của Hòa Minzy cũng được vinh danh ở hạng mục MV của năm. Khoảnh khắc nữ ca sĩ bước lên nhận cúp càng thêm ý nghĩa khi người xướng tên giải thưởng là nhạc sĩ Huy Tuấn, người thầy gắn bó với cô từ những ngày đầu làm nghề.

Trên sân khấu, Hòa Minzy chia sẻ: "12 năm trước, tôi tham gia chương trình Học viện ngôi sao, nơi cho tôi cơ hội trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Những lời mắng đầu tiên để tôi hiểu rằng mình cần hoàn thiện hơn cũng đến từ nhạc sĩ Huy Tuấn. Sau 12 năm, hôm nay tôi có thể tự tin nói với thầy rằng "Thầy ơi, năm xưa thầy đã chọn đúng người rồi"".

Theo Hòa Minzy, thành công của Bắc Bling là thành công của một tập thể, với sự góp sức của người dân địa phương, đội ngũ hơn 1.000 người cùng các nghệ sĩ tham gia dự án.

Bên cạnh dấu ấn của Hòa Minzy, đêm trao giải còn ghi nhận thành công của DTAP khi chiến thắng 2 hạng mục Nhà sản xuất âm nhạc của năm và Album của năm.

Nguyễn Hùng cũng được xướng tên ở 2 hạng mục Nhạc sĩ của năm và Bài hát của năm nhờ sức lan tỏa của ca khúc Còn gì đẹp hơn. Do bận lịch cá nhân, anh không thể có mặt nhận giải, song khán giả tại khán phòng đã không ngừng cổ vũ và cùng hát vang ca khúc này.

Trong khi đó, Phương Mỹ Chi với ca khúc Ếch ngoài đáy giếng nằm trong danh sách đề cử nhưng không được xướng tên ở các hạng mục chiến thắng, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả theo dõi chương trình.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhận giải Tinh hoa cống hiến (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Hạng mục Tinh hoa cống hiến để lại nhiều lắng đọng khi được trao cho nhạc sĩ Phạm Tuyên. Trong năm 2025, ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng của ông được vang lên rộng rãi trên nhiều sân khấu, đặc biệt trong các hoạt động kỷ niệm A50 và A80.

Do vấn đề sức khỏe, nhạc sĩ Phạm Tuyên không thể tham dự. Nhà báo Phạm Hồng Tuyến - con gái út của ông - thay mặt bố lên nhận giải. Bà chia sẻ, nhạc sĩ Phạm Tuyên vừa đón sinh nhật tuổi 96 không lâu, nên đây là món quà sinh nhật đặc biệt ý nghĩa đối với người nghệ sĩ đã sống gần trọn một thế kỷ cùng âm nhạc dân tộc.

Các tiết mục ở lễ trao giải cũng đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Bên cạnh các hạng mục vinh danh, những tiết mục biểu diễn trong đêm trao giải cũng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Các phần trình diễn đa phần hướng đến tinh thần yêu nước và tôn vinh văn hóa Việt.

Một trong những điểm nhấn là liên khúc do Phương Vy, Hương Tràm và M Navie thể hiện, thuộc hạng mục Tinh hoa điện ảnh. Liên khúc gồm các ca khúc: Bừng sáng (Tử chiến trên không), Quả tim màu lửa (Mưa trên cánh bướm), Mặt trời trong bóng tối (Địa đạo), Lời hẹn (Thám tử Kiên) và Còn gì đẹp hơn (lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ).

Ngoài ra, các tiết mục của Phương Mỹ Chi cùng DTAP hay ca khúc chủ đề Việt Nam tinh hoa cũng góp phần giúp đêm trao giải giàu cảm xúc, đậm bản sắc.