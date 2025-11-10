Khôi Minh và nỗi day dứt chưa kịp nói cùng người cha đã khuất

Trong nhịp sống hối hả, tình cảm gia đình, đặc biệt là tình cha con, vốn giản dị nhưng đôi khi lại dễ bị bỏ ngỏ. Nhiều người con bận rộn với công việc, với những ước mơ riêng, quên dành thời gian bên cha mẹ. Khi nhận ra, nỗi tiếc nuối và mất mát mới trào dâng, để lại những tổn thương không đáng có giữa các thế hệ.

Tại buổi ra mắt MV Truyện cổ tích về cha ngày 9/11 ở Hà Nội, nghệ sĩ Khôi Minh (Nguyễn Mạnh Hà) đã trải lòng về những cảm xúc sâu sắc và trải nghiệm cá nhân liên quan đến tình cha con. Anh bày tỏ sự hối tiếc vì chưa từng nói được lời yêu thương với cha khi ông còn sống.

“Đầu năm nay, gia đình tôi xảy ra một biến cố rất lớn, khiến tôi cần phải làm một điều gì đó để thoát khỏi nỗi buồn”, Khôi Minh chia sẻ.

Từ trái qua: Diễn viên Nguyên An, nghệ sĩ Khôi Minh, nghệ sĩ Đỗ Thanh Xuân và Hùng Cường. Khôi Minh trong tạo hình gợi nhớ vai “hề gậy” trong chèo, mang đến câu chuyện sống động và đầy cảm xúc (Ảnh: Ban tổ chức).

Anh cũng cho biết, chỉ khi bố mẹ ra đi, chúng ta mới thật sự cảm nhận được rằng gia đình là một cơ thể máu thịt, và sự ra đi đó tạo ra mất cân bằng sâu sắc trong lòng mỗi người con.

Khôi Minh cũng cho rằng, tình trạng mất kết nối giữa cha và con trai hiện khá phổ biến trong nhiều gia đình. Cha thường định hướng, còn con lại muốn khẳng định bản thân, dẫn đến lệch pha trong cảm xúc.

Nhiều người con tuổi mới lớn mải mê theo đuổi ước mơ riêng mà đôi khi quên mất cha ngày càng già yếu, trong lòng vẫn canh cánh những tâm sự chưa kịp nói.

Đó cũng là lý do Khôi Minh quyết định ra mắt câu chuyện dưới hình thức MV với ca khúc Truyện cổ tích về cha.

MV do đạo diễn Hà Đỗ thực hiện, phần âm nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Tài Đức đảm nhận, với sự tham gia của nghệ sĩ Đỗ Thanh Xuân, diễn viên trẻ Nguyên An, Hùng Cường và bé Thành Hải...

Nhạc sĩ Giáng Sol (bên trái) đánh giá cao ca khúc của nghệ sĩ Khôi Minh và tâm huyết của ê-kíp thực hiện MV (Ảnh: Ban tổ chức).

MV khai thác nghệ thuật chèo với hình ảnh, trang phục và vũ đạo lấy cảm hứng từ vai “hề gậy”, gợi nhắc tinh thần truyền thống và mang chiều sâu văn hóa.