Khởi động tuần lễ nghệ thuật quốc tế "Điểm tựa văn hóa, cầu nối nghệ thuật"

Chiều 3/11, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp ra mắt chương trình Culture in You - Điểm tựa văn hóa, cầu nối nghệ thuật.

Chương trình ra mắt nhằm mục đích nâng cao nhận thức và kỹ năng của các bạn học sinh, sinh viên về văn hóa, nghệ thuật. Đồng thời, sự kiện cũng hướng tới các hoạt động cộng đồng, các chiến dịch lan tỏa văn hóa và giá trị sống tích cực, góp phần xây dựng cộng đồng vững mạnh, nâng cao văn hóa thưởng thức nghệ thuật và nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội.

Nghệ sĩ Philip Quast (thứ 3, từ phải sang) chia sẻ về chương trình "Culture in You - Điểm tựa văn hóa, cầu nối nghệ thuật" (Ảnh: Lê Phương Anh).

Tại buổi họp báo, nghệ sĩ Philip Quast - người từng 3 lần đạt giải Laurence Olivier Awards danh giá của nước Anh cho biết: "Đây là tuần lễ nghệ thuật mang lại rất nhiều giá trị văn hóa, đánh dấu sự hợp tác giữa Úc và Việt Nam. Chương trình không chỉ là những đêm diễn nghệ thuật, mà còn đem đến sự gắn kết cho mối quan hệ giữa Úc và Việt Nam".

Chia sẻ về Culture in You - Điểm tựa văn hóa, cầu nối nghệ thuật, nghệ sĩ Nicholas Gentile, Giám đốc The YOUniverse, nói: "Chương trình dựa trên 3 tiêu chí, giá trị cốt lõi: Giáo dục, nghệ thuật và giá trị văn hóa. Ba tiêu chí này đều nằm trong tất cả các hoạt động, chương trình của tuần lễ nghệ thuật và là những thông điệp chủ chốt mà chương trình muốn đem lại".

NSND Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu quốc tế Việt Nam - ITI Việt Nam bày tỏ sự đánh giá cao về chương trình.

"Đây là cơ hội lớn đối với giới trẻ Việt Nam. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và cũng là động lực phát triển đất nước. Nếu không nắm bắt được văn hóa, chúng ta sẽ không phát triển. Nghệ thuật là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong quá trình bảo tồn văn hóa Việt Nam", ông nhấn mạnh.

Tiết mục biểu diễn đến từ Cộng đồng Nhạc kịch Interstellar trong buổi giới thiệu chương trình (Ảnh: Lê Phương Anh).

Từ 3 đến 11/11, chuỗi hoạt động Culture in You - Điểm tựa văn hóa, cầu nối nghệ thuật sẽ bắt đầu các buổi giao lưu tại các trường học ở Hà Nội với những nghệ sĩ nhạc kịch hàng đầu đến từ Úc: Nghệ sĩ Philip Quast, Ann-Maree McDonald và Nicholas Gentile.

Đặc biệt, đêm diễn Con đường tôi đi - Hành trình của Philip Quast ngày 7/11 với sự góp mặt của 2 cộng sự tài năng: Anne Maree McDonald và Nicholas Gentile hứa hẹn đem đến một hành trình đầy cảm xúc.

Tuần lễ nghệ thuật quốc tế còn có các hoạt động như: Các buổi workshop chia sẻ kỹ năng nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật với quy mô đa dạng...

Đây không chỉ là cơ hội để học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận với nền giáo dục nghệ thuật đẳng cấp quốc tế mà còn là hành trình kết nối nghệ thuật với văn hóa, giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về giá trị bảo tồn văn hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.