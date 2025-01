Chi Pu xinh đẹp, khuấy động sân khấu Trung Quốc với ca khúc "APT."

Tối 31/12, Chi Pu có mặt tại Đại nhạc hội đón năm mới 2025 của đài Đông Phương (Trung Quốc). Đây là năm thứ 2 nữ ca sĩ xuất hiện và trình diễn ở sự kiện đón giao thừa của một đài truyền hình lớn của Trung Quốc.

Xuất hiện trong bộ đồ gợi cảm, đỏ rực quyến rũ, Chi Pu biểu diễn tiết mục mở màn ca khúc City City Go! (bản mix từ ca khúc nổi tiếng APT. của Rosé) cùng Kornchid Boonsathitpakdee (Nine), Mika, Caelan, Diêm An, Lý Tử Đình.

Chi Pu biểu diễn trong Đại nhạc hội đón năm mới 2025 của đài Đông Phương (Trung Quốc), tối 31/12 (Ảnh: Sohu).

Chi Pu mang đến một màn trình diễn đầy năng lượng, phù hợp với một chương trình chào đón năm mới. Từ ngoại hình đến vũ đạo của nữ ca sĩ Việt Nam đều được khen ấn tượng. Trên sân khấu, cô hát tiếng Việt và có một đoạn nhảy khiến người xem phấn khích.

Năm ngoái, Chi Pu đã biểu diễn tại Lễ hội đón năm 2024 của đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc). Khi đó, cô chính là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên xuất hiện và trình diễn ở sự kiện đón giao thừa ở Trung Quốc.

Phần biểu diễn của cô với Tạ Na, Amber, Ella là một trong những tiết mục nhận được lượt xem nhiều nhất trong chương trình mừng giao thừa năm 2024 của đài truyền hình Trung Quốc.

Chi Pu hiện là gương mặt nghệ sĩ quốc tế được yêu thích ở Trung Quốc. Cô bắt đầu được khán giả Trung Quốc quan tâm khi tham gia chương trình Đạp gió 2023.

Với những sự thể hiện bất ngờ, sáng tạo, vẻ ngoài quyến rũ, Chi Pu dần chiếm được cảm tình của khán giả Trung Quốc, giành vị trí thứ 6 trong đội hình chiến thắng chung cuộc của chương trình.

Bước ra từ chương trình, giọng ca sinh năm 1993 ngày càng thành công tại thị trường giải trí Trung Quốc. Hiện tại, Chi Pu góp mặt trong nhiều chương trình ăn khách tại Trung Quốc như: Toàn viên gia tốc 2024 (Run For Time), A Delicious Guess, Hello Saturday, Tmall, Đại nhạc hội Thanh niên Châu Á...

Ngoài ra, cô còn có cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Tân Hoa Xã và kênh CGTN (kênh tin tức tiếng Anh thuộc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc).

Năm 2023, nữ ca sĩ sinh năm 1993 lọt vào danh sách đề cử giải thưởng Nghệ sĩ nổi bật của năm tại Đêm hội tầm nhìn Weibo (Weibo TV & Internet Video Summit 2023).

Giải thưởng này được phía Weibo/Sina tổ chức và được xem là một trong những lễ trao giải đáng chú ý vào dịp cuối năm tại Trung Quốc. Giải thưởng nhằm tôn vinh các nghệ sĩ có đóng góp và thành tích đáng kể trong lĩnh vực điện ảnh, chương trình truyền hình giải trí và thời trang tại Trung Quốc.

Sau hơn một năm hoạt động tích cực ở Trung Quốc, nữ ca sĩ Việt có gần 440.000 người theo dõi trên mạng xã hội Weibo.

Tháng 6 vừa qua, các Zhifubao (cộng đồng người hâm mộ của Chi Pu ở Trung Quốc) đã thuê màn hình LED khổng lồ đặt tại những thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Vũ Hán, Quảng Châu... để phủ sóng hình ảnh của Chi Pu vào đúng dịp sinh nhật cô.

Chi Pu ngày càng thành công tại Trung Quốc (Ảnh: Weibo).

Trong năm vừa qua, Chi Pu đã gia nhập RYCE Entertainment - hãng thu âm và công ty giải trí Trung Quốc. RYCE Entertainment hiện quản lý những ngôi sao âm nhạc đình đám châu Á như: Jackson Wang (GOT7), Amber Liu, Tablo (Epik High)...

Chi Pu đã phát hành sản phẩm âm nhạc Finding You, có sự tham gia diễn xuất của mỹ nam Phàn Trị Hân ở Trung Quốc. Cô cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của đất nước tỷ dân.

Trong thời gian hoạt động tại Trung Quốc, nữ ca sĩ Việt Nam tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam bằng những bản phối có nhạc cụ dân tộc, những bài hát Việt Nam hay những bộ trang phục thương hiệu trong nước. Người đẹp cũng mở quán phở Việt Nam tại Trung Quốc và nhận được sự ủng hộ của các nghệ sĩ, người hâm mộ.