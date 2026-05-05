Miu Lê tuổi 35: Bỏ bớt tiêu chuẩn chọn bạn trai, đi đóng phim vì… hết tiền

Ca sĩ, diễn viên Miu Lê trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí tại Hà Nội (Ảnh: Hà Phương).

Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật, SN 1991, TPHCM) là nghệ sĩ hoạt động đa lĩnh vực, được biết đến với vai trò ca sĩ và diễn viên. Cô đã góp mặt trong nhiều dự án phim được khán giả yêu mến như: Những thiên thần áo trắng, Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua…. Trong đó, vai diễn trong phim điện ảnh Em là bà nội của anh giúp cô tạo dấu ấn rõ nét với khán giả nhờ lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc.

Song song với diễn xuất, Miu Lê cũng theo đuổi con đường âm nhạc và sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích như: Giả vờ nhưng em yêu anh, Yêu một người có lẽ, Vì mẹ anh bắt chia tay, Mình yêu từ bao giờ... Giọng hát trong veo cùng phong cách trẻ trung là điểm nhấn của nữ ca sĩ. Ngoài ra, cô còn tham gia các chương trình giải trí, xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, được đông đảo khán giả trẻ biết đến.

Gần đây, Miu Lê trở lại màn ảnh rộng với phim Đại tiệc trăng máu 8. Cùng với dự án mới, nữ nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng với hình ảnh khác lạ. Cô cũng mở lòng để bộc bạch về sự trưởng thành trong tư duy nghệ thuật và cuộc sống ở tuổi 35 với phóng viên Dân trí.

Loại bỏ bớt các tiêu chuẩn chọn bạn trai

Miu Lê gây chú ý vì có nhiều thay đổi về ngoại hình như đổi màu da nâu, tháo sụn nâng mũi. Lý do là gì?

- Đơn giản là ở thời điểm này tôi thấy mình phù hợp với điều đó. Quan điểm thẩm mỹ thay đổi theo thời gian. Trước đây tôi nghĩ mũi phải cao thì mới đẹp, mới “sang”, nhưng sau nhiều năm thì thấy không còn phù hợp nữa nên quyết định thay đổi.

Người thân, bạn bè đều ủng hộ, khán giả nhìn chung cũng tích cực với sự thay đổi của tôi. Chỉ có ngày ra mắt phim Đại tiệc trăng máu 8 ở TPHCM, ánh đèn vàng cộng với lớp trang điểm tông trầm nên nhiều người nhận xét nhìn hơi “vàng” một chút.

Để có làn da nâu, tôi phơi nắng thật chứ không phải nhuộm da. Ngày nào tôi cũng xuống hồ bơi nằm, khoảng 2-3 tháng thì có màu da này. Tôi đổi qua da nâu cũng là theo xu hướng thời trang chứ không có lý do gì đặc biệt. Hiện nay, nhiều phụ nữ ở TPHCM cũng rất thích màu da nâu.

Miu Lê theo đuổi phong cách da nâu năng động, gợi cảm (Ảnh: Hà Phương).

Phụ nữ thường thay đổi ngoại hình khi có gì đó mới mẻ trong cuộc sống, hoặc chuyện tình cảm, điều này có đúng với chị?

- Tôi là người sống tình cảm, nhưng không muốn chia sẻ sâu về chuyện cá nhân. Điều tôi có thể nói là cảm giác cô đơn trong tôi vẫn tồn tại, chỉ là bây giờ tôi đã quen với nó và bình tĩnh hơn. Tôi có bạn bè nhưng không nhiều, trong đó chỉ có vài người để tâm sự. Tuy vậy, tôi vẫn thấy mình may mắn, vì ngoài kia có nhiều người còn không có ai để chia sẻ.

Tôi từng đặt ra rất nhiều “gạch đầu dòng” cho hình mẫu người yêu, nhưng sau này nhận ra không cần quá nhiều tiêu chuẩn như vậy. Dù rất nhiều người nói là "đừng bao giờ hạ tiêu chuẩn của bạn" bởi vì làm như vậy sẽ làm giảm đi chất lượng cuộc sống, tôi không thấy như thế.

Có những tiêu chuẩn không cần thiết thì nên bỏ, nhưng những giá trị cốt lõi định nghĩa mình là ai thì tôi vẫn giữ lại. Tôi học cách chấp nhận người khác không hoàn hảo, gồm cả bạn trai mình.

Trước đây, tôi nghĩ yêu là lúc nào cũng phải vui, phải hạnh phúc tràn đầy, nhưng bây giờ tôi thấy ở bên nhau mỗi ngày mà không cãi vã nhiều đã là một dạng hạnh phúc.

Chị có đang hạnh phúc không?

- Tôi đang hạnh phúc với cuộc đời mình, tôi có toàn bộ thời gian dành cho mình. Tôi đang không có bạn trai.

Tôi không phải kiểu người sẽ chủ động “tấn công” trong chuyện tình yêu. Nếu có cảm tình với một người con trai, tôi thường giữ trong lòng, quan sát và thể hiện tín hiệu “bật đèn xanh” một cách nhẹ nhàng, chừng mực, không quá rõ ràng hay dồn dập. Phần còn lại tôi muốn để đối phương chủ động. Đó là cách tôi cảm thấy thoải mái trong tình cảm.

Miu Lê khi tham gia sự kiện ra mắt phim "Đại tiệc trăng máu 8" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trở lại đóng phim vì... hết tiền

Chị từng có gần 2 năm ít hoạt động nghệ thuật, sau đó mới trở lại ở show “Em xinh say hi” và phim "Đại tiệc trăng máu 8", vì sao?

- Tôi quay trở lại vì nhiều lý do như nhớ nghề, muốn làm việc..., nhưng nói thật là yếu tố đầu tiên vẫn là… hết tiền, cần “ting ting” (cười).

Trước đó, tôi cần một khoảng thời gian dừng lại, để quay về với cuộc sống của mình theo đúng nghĩa. Trong thời gian đó, tôi gần như không làm việc, không kiếm tiền mà sống bằng khoản tiền tích lũy. Nhu cầu của tôi không cao, chỉ cần sinh hoạt bình thường là đủ, không cần du thuyền sang trọng, mua sắm hàng hiệu, hay ăn uống sơn hào hải vị. Tôi chủ động trong chi tiêu nên có thể cho phép mình nghỉ như vậy.

Sau thời gian vắng bóng, chị có áp lực trước sự xuất hiện của các gương mặt mới?

- Tôi không cảm thấy áp lực. Tôi hiểu một nguyên tắc đơn giản là mình lên được thì người khác cũng lên được và mình lên rồi cũng sẽ có lúc xuống. Tôi không xem ai là đối thủ, cũng không để bản thân bị cuốn vào việc so sánh.

Tôi thấy mình may mắn. Tôi không phải nghệ sĩ thường xuyên làm nội dung tương tác với fan (người hâm mộ) để giữ “nhiệt”, không có một chiến lược cụ thể nào để giữ chân fan. Tôi ít hoạt động nhưng vẫn được khán giả nhớ tới một cách tự nhiên.

Chị vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên. Chị yêu thích vai trò nào hơn?

- Tôi không chọn được. Mỗi lĩnh vực mang lại một cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đi hát thì không gì vui bằng việc đứng trên sân khấu, trước rất nhiều khán giả, mọi người hò reo, hát theo, cảm giác rất “lấp lánh”. Nhưng đóng phim lại vui theo một kiểu khác, dù cực hơn rất nhiều.

Đóng phim có thể kéo dài 3-4 tháng, nếu chia tiền công theo ngày thì thấp hơn rất nhiều so với việc đi hát chỉ 15 phút. Nhưng tôi lại thích cái cảm giác làm việc vất vả đó. Tôi thích những ngày quay kéo dài, mệt, trưa - tối ăn cơm hộp của đoàn phim, nghỉ một chút rồi lại tiếp tục. Và đến khi hoàn thành, tôi mặc một chiếc váy thật đẹp đi ra mắt phim, nhìn lại cả hành trình đó, cảm giác rất “đã”.

Giữa vai trò ca sĩ và diễn viên, tôi phân chia theo từng giai đoạn. Khi đi đóng phim, tôi gần như dừng hẳn các hoạt động âm nhạc, khi quay phim xong thì mới quay lại làm nhạc, tìm bài hát. Nhịp độ làm việc của tôi cũng không quá dày để phải chia thời gian một cách căng thẳng, nên mọi thứ diễn ra khá tự nhiên.

Miu Lê khi tham gia show "Em xinh say hi" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nghe có vẻ như hiện tại chị làm nghề khá “nhẹ nhàng”, không còn đặt nặng mục tiêu?

- Không hẳn vậy. Công việc này vẫn là nguồn thu nhập của tôi. Tôi nghỉ 2-3 năm thì cũng đã hết tiền, nên vẫn phải quay lại làm việc. Nhưng đúng là năng lượng của tôi bây giờ khác trước. Hồi mới vào nghề, tôi có nhu cầu chứng minh bản thân, rằng mình diễn hay, mình hát được. Còn bây giờ thì không còn nhu cầu đó nữa. Năng lượng hiện tại là được làm điều mình thích, một cách nghiêm túc, ngay tại thời điểm đó.

Tôi từng tham gia những phim có doanh thu tốt, cũng có phim bị lỗ nên đã bình tĩnh hơn nhiều. Ở phim đầu tiên bị lỗ, tôi khá sốc, hoảng loạn. Đến phim thứ 2 thì nghĩ đơn giản là: “Ừ, vẫn sống được mà”. Còn bây giờ, khi tham gia dự án mới, tôi không đặt kỳ vọng quá cao. Tôi chỉ biết là mình sẽ làm hết sức, làm gấp đôi, gấp ba khả năng của mình.

Điều gì khiến chị quyết định tham gia phim “Đại tiệc trăng máu 8”?

- Thứ nhất là vì anh Tễu (Anh Tễu Studio) - một người rất thân với tôi suốt nhiều năm. Anh cũng là người từng mang đến cho tôi một bước ngoặt phát triển trong sự nghiệp. Tôi luôn có cảm giác anh Tễu là người giỏi trong việc làm phim remake (làm lại phim đã từng thành công).

Nhiều người ngoài kia cho rằng remake là chỉ việc làm lại một bộ phim đã thành công, không cần chất xám, nhưng tôi thấy hoàn toàn không đúng. Làm lại một bộ phim hay mà không bị cái bóng của bản gốc đè bẹp là điều rất khó. Thậm chí có lúc còn khó hơn làm phim mới, vì mình phải giữ được tinh thần gốc, đồng thời lồng ghép suy nghĩ và văn hóa của mình vào.

Thứ 2 là tôi rất ngưỡng mộ đạo diễn Charlie và trước giờ chưa có cơ hội làm việc chung.

Yếu tố thứ 3 khiến tôi bị thu hút là phần quay one shot (cú máy dài) 35 phút đầu phim. Tôi muốn thử sức với cái khó, với những thứ mình chưa từng làm.

Hình ảnh của Miu Lê trong phim (Ảnh: Nhà sản xuất).

Chị đến với vai diễn này theo hình thức casting (thử vai) hay được mời?

- Lúc đó tôi đang tham gia Em xinh say hi còn khoảng 5 tháng nữa mới xong, tình cờ thấy anh Tễu tìm diễn viên, tôi trao đổi thông tin và biết rằng bị trùng lịch quay. Để tôi có thể tham gia phim, anh quyết định chờ tôi.

Đây cũng là một cơ duyên vì từ trước đến giờ tôi không đi xin vai diễn. Với anh Tễu, vì quá thân nên tôi có thể nói đùa kiểu “phim tới có vai nào cho em không”, đó là chuyện bình thường. Nhưng để tôi chủ động đi xin vai từ một đạo diễn nào đó thì chắc chắn là không.

Tôi không lên án việc này, mỗi người có một cách làm nghề khác nhau, chỉ là bản thân tôi không có tính chủ động theo kiểu đó thôi. Điều này cũng giống như trong chuyện tình cảm của tôi, tôi không phải kiểu chủ động mà sẽ tạo cơ hội để người ta tiến lại gần mình. Trong công việc cũng vậy, tôi vẫn mở ra những “tín hiệu”, nhưng không phải là người đi tìm kiếm hay theo đuổi bằng mọi giá.

Sau dự án phim này, chị có kế hoạch gì tiếp theo?

- Tôi đang có một dự án mới, dự kiến vào khoảng tháng 7-8 năm nay, chi tiết cụ thể tôi sẽ chia sẻ vào thời điểm phù hợp.

