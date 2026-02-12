Khi thiên tài quân sự cổ đại được tái sinh bằng tiếng Việt

Cuốn sách Scipio Africanus: Greater Than Napoleon của B. H. Liddell Hart, nay được dịch sang tiếng Việt với nhan đề Scipio Africanus: Vĩ đại hơn cả Napoleon đưa người đọc trở về thời Cộng hòa La Mã, vào giai đoạn khốc liệt của chiến tranh Punic lần thứ hai giữa La Mã và Carthage.

Khi ấy, Hannibal - thiên tài quân sự xứ Carthage - đã khiến La Mã chao đảo bằng những chiến thắng kinh hoàng, đặc biệt là trận Cannae năm 216 TCN.

Trong bối cảnh tưởng chừng sụp đổ ấy, một vị tướng trẻ tuổi xuất hiện: Publius Cornelius Scipio. Chính ông là người đã thay đổi cục diện chiến tranh, đưa La Mã từ bờ vực thất bại đến thắng lợi vang dội tại trận Zama năm 202 TCN, đánh bại Hannibal và định hình tương lai Địa Trung Hải.

Bìa cuốn sách “Scipio Africanus: Vĩ đại hơn cả Napoleon” (Ảnh: Bách Việt).

Điều khiến cuốn sách hấp dẫn không chỉ nằm ở những trận đánh nghẹt thở, mà còn ở cách Liddell Hart phân tích chiến lược của Scipio dưới lăng kính hiện đại.

Ông cho rằng Scipio là bậc thầy của “chiến lược gián tiếp”, thay vì đối đầu trực diện trong thế bất lợi, ông lựa chọn tấn công vào điểm yếu của đối phương, chuyển chiến trường sang Hispania và sau đó là châu Phi, buộc Hannibal phải rời khỏi nước Ý.

Chính tư duy linh hoạt, táo bạo nhưng thận trọng ấy khiến Scipio trở thành hình mẫu của nghệ thuật quân sự vượt thời đại.

So sánh với Napoleon, Liddell Hart không phủ nhận thiên tài của Hoàng đế Pháp, nhưng ông lập luận rằng Napoleon thường bị cuốn vào những chiến dịch tiêu hao và cuối cùng tự làm suy yếu mình.

Trái lại, Scipio hiểu rõ giới hạn của sức mạnh, biết cách xây dựng liên minh, khích lệ binh sĩ và giữ được sự tỉnh táo chiến lược. Ở Scipio, chiến thắng không chỉ là kết quả của lòng dũng cảm mà còn là thành tựu của trí tuệ và tầm nhìn dài hạn.

Phiên bản tiếng Việt mang đến cho độc giả trong nước cơ hội tiếp cận một công trình kinh điển về lịch sử quân sự thế giới. Bản dịch không chỉ truyền tải những lập luận sắc bén của tác giả mà còn tái hiện sinh động bối cảnh chính trị, văn hóa và tinh thần thời cổ đại.

Người đọc sẽ không chỉ gặp một danh tướng, mà còn thấy một con người với lý tưởng, niềm tin và cả những thử thách cá nhân trong môi trường chính trị khắc nghiệt của La Mã.

B. H. Liddell Hart (1895-1970) là nhà sử học và lý luận quân sự người Anh, từng tham gia Thế chiến thứ nhất.

Trải nghiệm chiến trường khiến ông suy ngẫm sâu sắc về bản chất chiến tranh và phát triển học thuyết “chiến lược gián tiếp”, ảnh hưởng lớn đến tư duy quân sự thế kỷ XX.

Ông là tác giả nhiều công trình nổi tiếng như Strategy, History of the Second World War, và các tiểu sử quân sự kinh điển, được đánh giá là một trong những cây bút quân sự quan trọng nhất thế kỷ XX.

Scipio Africanus: Vĩ đại hơn cả Napoleon không chỉ là cuốn tiểu sử về một danh tướng cổ đại, mà còn là hành trình khám phá bản chất của lãnh đạo, chiến lược và sức mạnh trí tuệ con người.

Trong thời đại mà thế giới vẫn không ngừng đối mặt với xung đột và cạnh tranh, câu chuyện về Scipio nhắc chúng ta rằng chiến thắng bền vững không đến từ sức mạnh thuần túy, mà từ khả năng nhìn xa hơn chiến trường trước mắt.