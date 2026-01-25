Tăng Thanh Hà chúc mừng tiểu thuyết đoạt giải của nhà văn Dương Bình Nguyên

Tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới của nhà văn Dương Bình Nguyên được trao Giải A tại Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện, ký với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức giai đoạn 2022-2025.

Tại sự kiện ra mắt sách ở TPHCM hôm 23/1, đông đảo giới mộ điệu văn chương cùng dàn sao Việt đình đám như NSND Mỹ Uyên, diễn viên - nhà sản xuất phim Trần Bảo Sơn, diễn viên Tăng Thanh Hà, diễn viên Phi Thanh Vân, diễn viên Trần Nghĩa... đã đến chúc mừng tác giả.

Hiếm hoi xuất hiện trong một sự kiện liên quan đến văn chương, Tăng Thanh Hà trở thành tâm điểm chú ý. "Ngọc nữ màn ảnh Việt" tiết lộ do có mối quan hệ thân thiết nhiều năm với nhà văn Dương Bình Nguyên nên dịp này cô cùng bạn bè có mặt đông đủ để chúc mừng.

Tăng Thanh Hà hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện ra mắt sách (Ảnh: Cao Minh Mẫn).

Tại phần giao lưu, Đại tá Trần Cao Kiều - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân - chia sẻ: “Nhà xuất bản CAND qua cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện, ký với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” đã gặt hái được những tác phẩm như Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới là động lực để chúng tôi tiếp tục khuyến khích, động viên các tác giả trong lực lượng và ngoài lực lượng chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp sáng tác về đề tài về an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống.

Ngoài những loại tội phạm truyền thống, hiện nay tồn tại cả những loại tội phạm phi truyền thống, ví dụ như loại tội phạm sử dụng công nghệ cao. Khi có những tác phẩm chất lượng đạt giải, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị như là truyền hình, điện ảnh, có thể xây dựng kịch bản và chuyển thể sáng tác phẩm phim ảnh”.

Nhà văn Bùi Anh Tấn - Phó chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM - cho biết: “Tác phẩm Dương Bình Nguyên ra mắt, tôi cho rằng là rất là hợp thời và rất hợp thời điểm. Tác phẩm trở thành tiếng nói cảnh tỉnh đến với cả bạn đọc và người dân. Chúng ta sử dụng mạng xã hội một cách có ích nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ lừa đảo. Tác phẩm khai thác được yếu tố thực tế và đáng được quan tâm".

Nhà văn Dương Bình Nguyên chia sẻ về tác phẩm đoạt giải (Ảnh: Cao Minh Mẫn).

Nhà văn Dương Bình Nguyên sinh năm 1979, được đào tạo tại Học viện An ninh nhân dân và hiện công tác trong lĩnh vực báo chí - truyền hình của lực lượng Công an nhân dân.

Anh bắt đầu hoạt động sáng tác từ đầu thập niên 2000 với các tập truyện ngắn như: Làng nhan sắc, Về lại thiên đường, Hoa ẩn hương, Giày đỏ, Chuyện tình Paris… Sau thời gian dài tập trung cho công việc chuyên môn, Dương Bình Nguyên đánh dấu sự trở lại với tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới.

Đây là tiểu thuyết tâm lý - tội phạm, lấy bối cảnh Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc Việt Nam trong bối cảnh xã hội đang chịu tác động mạnh mẽ của quá trình số hóa. Nội dung xoay quanh nhân vật Lãnh Hoàng Bách, một cán bộ điều tra trẻ tham gia làm rõ chuỗi vụ việc liên quan đến lừa đảo trực tuyến, ứng dụng vay nợ và xâm phạm dữ liệu cá nhân.

Trong quá trình điều tra, các manh mối dần dẫn đến PhantomNet - một mạng lưới ngầm liên quan đến thao túng căn cước số, dữ liệu sinh trắc học và đời sống riêng tư của con người.

Tác phẩm được triển khai theo mạch điều tra, đan xen giữa hiện tại và quá khứ, với sự tham gia của nhiều nhân vật giữ vai trò quan trọng trong tiến trình câu chuyện. Các nạn nhân đến từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, phản ánh phạm vi tác động rộng của các hành vi xâm phạm dữ liệu trong đời sống đương đại.

Song song với tuyến điều tra, tiểu thuyết xây dựng các mối quan hệ cá nhân gắn liền với hành trình nội tâm của nhân vật. Các mối quan hệ này góp phần làm rõ những xung đột tâm lý, lựa chọn đạo đức và ranh giới trách nhiệm cá nhân trong bối cảnh nghề nghiệp đặc thù.