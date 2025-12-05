Khán giả xúc động khi nghe lại tiếng mẹ ru ngọt ngào

Không cần phô diễn qua lời đối thoại, mà bằng cảm giác, tiếng hát ru vang lên giữa khung hình rực rỡ tại triển lãm Nữ thời, gợi lại vẻ đẹp của người phụ nữ như một nơi trú ngụ của ký ức, dịu dàng nhưng không hề yếu mềm.

Không gian triển lãm thu hút đông đảo các bạn trẻ đến tham quan, trải nghiệm và cảm nhận, khiến những khoảnh khắc bình dị nhưng sâu lắng trở nên sống động hơn.

Không gian triển lãm thu hút đông đảo các bạn trẻ đến tham quan và trải nghiệm (Ảnh: Nhật Thuỷ).

Được biết, triển lãm Nữ thời thuộc chiến dịch truyền thông mùa thứ 3, do nhóm sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học FPT Hà Nội thực hiện.

Đây là không gian tôn vinh vẻ đẹp và sức mạnh nội lực của phụ nữ Việt Nam qua nhiều thời kỳ, từ hình ảnh truyền thống trong quá khứ đến những biểu tượng hiện đại, đầy khát vọng.

Không gian trưng bày hiện quy tụ 11 tác phẩm của 8 nghệ sĩ cùng một nhóm nghệ sĩ trẻ, đa dạng từ hội họa, nhiếp ảnh đến sắp đặt. Nổi bật là bức Mẹ con của cố nghệ sĩ Trần Nguyên Dũng, vừa tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng, vừa tưởng niệm người nghệ sĩ đã khuất.

Tác phẩm “Mẹ con” của cố nghệ sĩ Trần Nguyên Dũng (Ảnh: Hồng Hân).

Điểm nhấn đặc biệt của triển lãm là video art immersive (nghệ thuật video nhập vai) Ru của Đặng Quỳnh Trang, với tiếng hát ru vang lên trong không gian tối giản, tạo cảm giác như trở về vòng tay mẹ.

Tác phẩm mô tả hình ảnh người mẹ ôm con vào lòng và cất tiếng hát ru nơi góc phòng tối, gợi lại ký ức tuổi thơ và những khoảnh khắc thân thương.

Theo tác giả, video lấy cảm hứng từ những ký ức thật, được thể hiện dưới ánh sáng yếu và tông màu tối nhằm khắc họa tâm lý bất ổn, những lo toan trong cuộc sống, tạo trải nghiệm vừa ma mị vừa xúc động.

Anh Võ Đình Lân - Trưởng Ban tổ chức - giới thiệu với khách tham quan về triển lãm (Ảnh: Ban tổ chức).

Đại diện Ban tổ chức, anh Võ Đình Lân, thừa nhận ban đầu họ đắn đo khi đưa tác phẩm vào triển lãm, vì phong cách khác biệt, hơi tăm tối so với các tác phẩm khác. Tuy nhiên, nhờ ý nghĩa sâu sắc và cách thể hiện táo bạo của Quỳnh Trang, Ru được chọn làm lời kết tinh tế, như một lời cổ vũ tinh thần dành cho khách tham quan.

Khi trải nghiệm video Ru, nhiều khách tham quan không khỏi bồi hồi, như sống lại những ký ức tuổi thơ và cảm nhận lại tình thân, sự dịu dàng nhưng kiên cường của người phụ nữ.

Một số vị khách chia sẻ cảm giác xúc động, gần gũi, như được vỗ về tâm hồn, thậm chí với những người vốn khó tính, video cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ, làm nổi bật sức mạnh cảm xúc của nghệ thuật video art immersive.

“Ru” do nghệ sĩ Đặng Quỳnh Trang thực hiện theo nghệ thuật video nhập vai, giúp quan khách trải nghiệm chân thực cảm xúc (Ảnh: Nhật Thủy).

Quang Minh (SN 2003, Hà Nội), một khách tham quan triển cho biết: “Khi nghe lời ru trong video, tôi như trở thành đứa trẻ trong vòng tay mẹ, cảm giác vừa lạ vừa quen, rất bồi hồi. Tôi nghĩ rằng, bất cứ ai cũng sẽ tìm thấy một phần ký ức tuổi thơ trong đó”…

Trong khi đó, Phương Anh (SN 2004, Hà Nội) cũng tham dự triển lãm bộc bạch: “Lúc đầu nhìn qua video, tôi thấy sự bí ẩn và hơi run vì cách quay dựng khác lạ. Nhưng sau khi lắng nghe âm thanh, mới thực sự cảm nhận được thông điệp ý nghĩa của tác phẩm, một lời ru mà tôi nghĩ những vị khách khó tính cũng sẽ xiêu lòng”.

Một vị khách nữ say sưa nghe lời ru và hình ảnh người mẹ ôm con trong tác phẩm "Ru" của Đặng Quỳnh Trang (Ảnh: Ban tổ chức).

Triển lãm Nữ thời kéo dài đến 20h ngày 7/12 tại Xuân Thuỷ, Hà Nội. Sự kiện mở cửa tự do, không thu phí tham quan.

Hồng Hân - Nhật Thuỷ