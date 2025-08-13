"Thuyết mặc kệ họ": Bí quyết để ngừng lo âu

Nếu bạn cảm thấy bị quá tải, bị mắc kẹt hoặc thất vọng về vị trí hiện tại của mình, vấn đề không nằm ở bạn mà ở việc bạn đã trao quyền kiểm soát cho người khác.

Ba từ đơn giản “mặc kệ họ” sẽ giải phóng bạn khỏi vòng lẩn quẩn của việc cố gắng kiểm soát mọi thứ xung quanh.

Cuốn sách "Thuyết mặc kệ họ" sách của Mel Robbins (Ảnh: First News).

Thuyết mặc kệ họ (The Let Them Theory), tên cuốn sách của Mel Robbins - tác giả sách bán chạy và chuyên gia nổi tiếng về tư duy, động lực và thay đổi hành vi - sẽ hướng dẫn cho bạn cách để ngừng lãng phí năng lượng vào những điều bạn không thể kiểm soát và tập trung vào đối tượng thật sự quan trọng: bạn, hạnh phúc của bạn, mục tiêu của bạn, cuộc sống của bạn.

Không ai chi phối được trừ khi bạn trao quyền

Hãy ngẫm lại xem, đã bao nhiêu lần bạn trao quyền lực cho người khác? Có phải bạn nghĩ rằng nếu mình nhường nhịn sẽ làm cho người khác hài lòng? Có phải bạn cố tỏ ra thân thiện để mọi người thích bạn hơn? Có phải bạn luôn là người giữ hòa khí chỉ vì không muốn làm người khác thất vọng? Có phải bạn đã nhiều lần nói “có” dẫu cho lòng không muốn?

Trong nhiều trường hợp, chúng ta vô thức trao đi quyền lực của mình mà không nhận ra. Để rồi kết quả là gì? Bạn cố gắng hơn, nhún nhường hơn và thu mình hơn, nhưng vẫn có người thất vọng về bạn, vẫn có người chê trách bạn. Đến cuối cùng, bạn vẫn cảm thấy dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ là đủ.

Nhưng mọi thứ không nhất thiết diễn ra như vậy. Thuyết mặc kệ họ sẽ giúp bạn lấy lại quyền tự chủ chỉ bằng cách đơn giản: Mặc kệ họ.

Nếu ai đó không quan tâm đến bạn, mặc kệ họ. Nếu ai đó không tin bạn, thì cứ mặc kệ họ. Nếu ai đó muốn rời đi, hãy để họ đi. Nếu ai đó hiểu lầm bạn, cứ để họ hiểu sai. Nếu ai đó chọn im lặng thay vì đối thoại, hãy để họ im lặng.

Mấu chốt của mặc kệ họ không phải buông xuôi, mà là hành vi giải phóng chính mình khỏi gánh nặng kiểm soát người khác - là thứ khiến ta căng thẳng, thất vọng, lệ thuộc hay phải làm vừa lòng tất cả.

Từ giờ, cứ để người khác làm những gì họ muốn làm, cảm nhận những gì họ muốn cảm nhận, không phán xét và không để bản thân bị chi phối hay bận tâm vì họ.

Mel Robbins nhấn mạnh: “Bạn càng để người khác sống cuộc đời của họ, cuộc đời bạn càng trở nên tươi đẹp. Bạn càng từ bỏ mong muốn kiểm soát, bạn càng đạt được nhiều”.

Trước khi xuất bản, Thuyết mặc kệ họ đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt qua podcast và video của Mel Robbins.

Chỉ với ba từ đơn giản “mặc kệ họ” nhưng nó đã chạm đúng vào “chỗ ngứa” của nhiều người - những người đang dần trở nên kiệt sức vì sợ bị hiểu lầm, sợ không được yêu thương, sợ bị bỏ lại…

Nỗi sợ này được bộc lộ qua nhiều hình thức khác nhau: Theo sát con cái để đảm bảo chúng sẽ đưa ra những quyết định “đúng đắn”; cố thay đổi thói quen của bạn đời vì lo rằng nếu không can thiệp thì họ sẽ duy trì những thói quen xấu; áp đặt quan điểm của mình lên bạn bè vì tin rằng mình nhìn rõ chuyện của họ hơn cả bản thân họ...

Nhưng dù có cố gắng đến đâu thì bạn vẫn không thể kiểm soát các tình huống và những người xung quanh. Họ sẽ làm những gì họ muốn làm. Họ sẽ có những lựa chọn và cách sống của riêng mình.

Thay vì lãng phí thời gian, năng lượng và niềm hạnh phúc của mình để cố kiểm soát những thứ bạn không thể kiểm soát, mặc kệ họ sẽ giải phóng bạn khỏi nỗi sợ để tập trung vào nhân tố duy nhất bạn có thể làm chủ: Bản thân bạn.

Khi ngừng để tâm đến người khác, bạn sẽ có năng lượng để tập trung vào cuộc sống của mình. Bạn ngừng phản ứng, ngừng lo sợ và bắt đầu sống cuộc đời của mình. Và lúc này, bạn sẽ nhận ra bạn có nhiều quyền lực hơn bạn nghĩ, chỉ là bạn vô tình trao nó đi mà thôi.

Sự thật là người khác không có quyền chi phối bạn, trừ khi bạn trao quyền cho họ. Khi áp dụng Thuyết mặc kệ họ, bạn sẽ bắt đầu quay về với nội tâm mình, lắng nghe bản thân nhiều hơn, xây dựng ranh giới lành mạnh và sống đúng với những giá trị, nhu cầu, mục tiêu của mình.

Thay vì chạy theo để được công nhận, bạn sẽ học cách công nhận chính mình.

Quan trọng hơn, Thuyết mặc kệ họ giúp bạn hiểu rằng: Bạn càng để người khác sống cuộc đời của họ thì cuộc đời của bạn càng trở nên tốt đẹp. Bạn càng để người khác được là chính họ, được cảm nhận theo cách riêng của họ hoặc nghĩ theo lối suy nghĩ của họ, thì mối quan hệ giữa bạn và họ sẽ càng trở nên tốt đẹp.

"Thuyết mặc kệ họ" đã nhận được sự yêu thích của hàng triệu người (Ảnh: First News).

Quyền lực của bạn ở cách bạn phản ứng

Tuy Thuyết mặc kệ họ có thể mang đến những thay đổi đáng kể cho cuộc sống của bạn, nhưng phần nhiều mọi người chỉ mới dừng ở vế mặc kệ họ mà không biết rằng phần ứng dụng của thuyết này nằm ở vế sau: Hãy để tôi.

Nếu chỉ dừng ở vế đầu, chẳng mấy chốc bạn sẽ cảm thấy tách biệt, bàng quan, hoặc rút lui vì sợ tổn thương. Nói “mặc kệ họ” có thể làm bạn khuây khỏa đôi chút hoặc cảm giác hơn người khác, nhưng không thể làm bạn tốt lên.

Thuyết mặc kệ họ chỉ hiệu quả khi bạn thực hiện cả hai phần. Khi nói hãy để họ, bạn chủ động xác định không để hành vi của người khác làm bạn phiền lòng. Khi nói hãy để tôi, bạn chủ động chịu trách nhiệm về những gì bạn sẽ làm tiếp theo.

Hãy để tôi không giải thích nữa. Hãy để tôi rời khỏi những mối quan hệ khiến tôi thu mình lại. Hãy để tôi sống cuộc đời tôi chọn, dù người khác không hiểu hoặc không đồng tình. Hãy để tôi mệt mỏi, yếu đuối, thất bại mà không cần xấu hổ. Hãy để tôi tự chữa lành theo nhịp điệu của riêng tôi.

Mel Robbins đúc kết: “Quyền lực của bạn không nằm ở việc kiểm soát người khác mà ở cách bạn phản ứng. Khi nói hãy để tôi, bạn đang phát huy sức mạnh của bản thân bằng cách chịu trách nhiệm về những gì bạn suy nghĩ, nói hoặc làm tiếp theo.

Hãy để tôi giúp bạn nhận ra bạn có quyền kiểm soát những gì xảy ra sau đó, và rằng cuộc sống của bạn sẽ trở nên vui vẻ hơn, trọn vẹn hơn khi bạn không ôm trong mình cái tôi quá lớn”.

“Hãy để tôi” là lời khẳng định về quyền tự do, quyền lựa chọn và sự chủ động đối với cuộc sống của chính mình. Nó đánh dấu bước chuyển từ việc sống để làm hài lòng người khác sang đồng hành với chính mình, từ cần người khác hiểu sang việc hiểu và cho phép bản thân được là chính mình, kể cả khi điều đó khiến người khác thất vọng.

Tuy không phải là một học thuyết mang tính hàn lâm, nhưng Thuyết mặc kệ họ đã nhận được sự yêu thích của hàng triệu người bởi góc nhìn đầy thực tế và tính hiệu quả của nó trong việc cải thiện cuộc sống cá nhân.

Rất nhiều người đã phản hồi rằng nhờ Thuyết mặc kệ họ mà họ rũ bỏ được những mối quan hệ độc hại, thoát khỏi nỗi ám ảnh bị hiểu lầm hay áp lực phải chứng minh bản thân…

Tác giả Mel Robbins (Ảnh: First News).

Qua những câu chuyện gần gũi và lời khuyên của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý học cũng như thần kinh học, Thuyết mặc kệ họ sẽ giúp bạn giải quyết tám khía cạnh trong đời sống: Từ quản lý căng thẳng, ngừng lo sợ vì ý kiến của người khác, vượt qua thói quen so sánh dai dẳng, cho đến làm chủ tình bạn, giúp đỡ người khác, hay có được tình yêu xứng đáng…

Với những giá trị sâu sắc và thực tiễn, cuốn sách Thuyết mặc kệ họ đã được dịch ra hơn 56 ngôn ngữ và đạt vị trí số 1 trong bảng xếp hạng sách bán chạy của New York Times, Amazon, Audible và Sunday Times.